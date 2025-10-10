Mariana Mortágua, felizmente, regressou bem a Portugal. Regressou apesar da detenção previsível por Israel num bloqueio naval normal numa zona de conflito armado. Regressou apesar de um abaixo-assinado a pedir – ironicamente, imagino – a Israel para não a devolver à procedência. Com ou sem petição, Israel não tinha qualquer interesse em deter estes militantes. Os riscos seriam bem diferentes se fossem entregar ajuda à capital do Darfur cercada por milícias genocidas ou em muitos dos outros 61 conflitos armados em curso no Mundo, esses sim com muito pouca visibilidade. De caminho queixaram-se de não lhes ter sido dada água ou comida. A ser assim é uma queixa legítima. Terem sido visitados pela embaixadora portuguesa em Israel, terá ajudado a melhorar a situação e a acelerar a repatriação. Mortágua teve o azar de a sua breve detenção ter sido ofuscada pelos avanços nas negociações para um cessar-fogo em Gaza, de o seu populismo ter sido batido pelo populismo mais poderoso do Presidente Trump.

Mortágua, de caminho, exigiu não apenas o apoio consular devido a qualquer português, mas uma mudança na política externa portuguesa! Acusou o Ministro dos Negócios Estrangeiros de “não ter espinha” por não se ter dobrado à vontade dela. Alguns dos seus apoiantes até terão gritado que Rangel era um fantoche de Israel, aparentemente sem se aperceberem do ridículo de o fazerem dias depois de o governo português ter sido criticado pelo governo israelita por ter reconhecido o Estado da Palestina. Uma opção questionável – sobretudo útil para obter apoio para a eleição de Portugal para o Conselho de Segurança, permitindo a diferenciação dos outros concorrentes, Alemanha e Áustria – mas que mostra bem que o governo português não é um fantoche de Israel. E não foi apenas Mortágua e o seu partido, mas também o mais sensato Livre, e até algumas vozes do setor do PS sequioso de elogios dos radicais à sua esquerda, a dar voz a este populismo diplomático.

Este populismo diplomático é tão disparatado que deveria dispensar mais comentários, mas parece que é preciso explicar melhor. A diplomacia tem várias funções, inclusive defender os portugueses que residem ou transitam pelo estrangeiro, nomeadamente através do apoio consular a quem está detido. Foi o que aconteceu no caso Mortágua e companhia, como a própria reconheceu e agradeceu. O apoio consular não é devido a correligionários, é devido a concidadãos. Um português – seja qual for o seu estatuto ou convicções políticas – que tenha algum problema no estrangeiro pode exigir esse apoio, não pode é exigir que esse apoio consular se transforme no apoio a uma qualquer posição política que decidiu assumir! Posto por extenso o ridículo desta posição fica evidente: estes ativistas querem que o governo português ignore o seu programa, ignore os seus eleitores, ignore a sua ponderação dos interesses do país a nível global, e passe a determinar a sua política externa pelas posições de 4 militantes, uma delas eleita com os votos de menos de 2% dos portugueses.

Há que ser justo e reconhecer que a flotilha e todas estas manifestações tiveram alguma utilidade. Desde logo, a utilidade de desmentir o discurso destes mesmos militantes de que os europeus não são sensíveis ao drama humano que se vive na Palestina. É extraordinário ver tantas manifestações pela Palestina na Europa, e tão poucas no Médio Oriente ou na maior parte do chamado Sul Global. Só mesmo a natural simpatia com o sofrimento dos palestinianos é que dá algum oxigénio e tolerância a frequentes dislates. Nomeadamente, muitos destes improvisados marinheiros humanitários, bem como muitos dos que os apoiaram, e se manifestaram pela Europa, neste 7 de Outubro, fizeram questão de apagar vergonhosamente, não dizer uma palavra sobre o massacre grotesco cometido nessa data do Hamas, ou sobre as condições de detenção inqualificáveis dos reféns israelitas capturados nessa altura, inclusive serem filmados a cavar a sua própria sepultura, incomparavelmente piores do que as dos palestinianos detidos em Israel. Para se ser credível como humanitário não pode haver crimes de guerra bons e crimes de guerra maus. O problema do pretexto humanitário desta frota de militantes vai, portanto, bem para além do facto de que se a ajuda fosse séria e urgente não seria levada em barcos de recreio, nem demoraria um mês a não chegar ao destino. Entretanto, avançou o processo de paz possível impulsionado por quem tem realmente poder para o fazer: os EUA e as petro-monarquias do Golfo.

Como escrevemos aqui na semana passada o plano de Trump tem muitos problemas de interpretação e de implementação pela frente, mas também é a única hipótese realista de um cessar-fogo e de um alívio da situação dramática dos civis palestinianos e dos reféns israelitas. Há agora um acordo parcial quanto a alguns dos pontos iniciais do total de 20 do plano de paz. Teremos de ver como corre a implementação. Trump tem sobre Biden a vantagem de poder pressionar o governo israelita sem temer ser acusado de ser hostil a Israel, e de ser visto pelos monarcas absolutos do Golfo como um aliado pessoal. Continuará o líder dos EUA empenhado num processo negocial complexo e difícil? O Hamas vai mesmo desarmar e deixar de tentar sabotar a paz, como tem feito ao longo de décadas? Será possível encontrar rapidamente voluntários para uma força de manutenção da paz robusta e credível? E como evoluirão as coisas na Cisjordânia? A extrema direita israelita já veio dizer que rejeita este acordo e há cada vez mais crimes de colonos armados e mais expansão de colonatos.

Em suma, muito é incerto quanto à paz no Médio Oriente prometida por Trump. Mas o presidente americano merece crédito por se empenhar num cessar-fogo, tanto maior quando mais durável ele for. Fica também claro que militância e diplomacia nunca combinaram bem, devemos continuar a separá-las. Quanto ao prémio Nobel a anunciar hoje, não arrisco previsões. O Comité Nobel gosta de surpreender. Trump seria em certo sentido uma surpresa, por conta das reservas conhecidas e de pressões mal-vistas, e até do facto do prémio dizer formalmente respeito ao ano de 2024. Até por isso seria normal esperarem até ao próximo ano para ver se a paz dura e Trump se comporta. Mas se há algo que a política global nos tem mostrado nos últimos anos é que devemos ter cuidado com grandes certezas quanto ao futuro.