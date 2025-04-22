Há pouco mais de um mês, quando o Procurador-Geral da República anunciou que o Ministério Público tinha aberto uma averiguação preventiva a Luís Montenegro, ninguém questionou o timing da divulgação. Não houve uma única figura no Partido Socialista que protestasse pelo momento do anúncio, por as queixas serem anónimas (ou quase, porque uma era mesmo de uma destacada militante socialista), nem se inquietou por a informação poder interferir no processo eleitoral (o anúncio foi feito no dia seguinte ao chumbo da moção de confiança e à inevitabilidade de eleições). O Ministério Público aí era, supõe-se, bom. Ou melhor, do bem.

Pedro Nuno Santos dizia sobre essa divulgação que era preciso aguardar com “cautela, prudência e respeito pelo trabalho que as outras instituições do nosso Estado de direito democrático terão de fazer”. Mas já diz o provérbio popular: “Spinumviva no inquérito dos outros, é refresco” (tradução livre). O respeito durou pouco mais de um mês. Bastou que fosse aberto o mesmo procedimento contra si, que o líder do PS atirou: “Estranho, como todos os portugueses, a coincidência e o momento da divulgação da notícia.” O Ministério Público passou a ser suspeito. E, portanto, mau.

No dia seguinte, no debate frente a Rui Tavares, Pedro Nuno Santos ainda tentou emendar a mão dessa primeira reação e contestar “a leitura” que alguns estariam a fazer: “A minha declaração não era dirigida ao Ministério Público. O MP recebe denúncias e faz o seu trabalho. Estava a referir-me às denúncias anónimas.” A questão é que não estava. Porque não contestou apenas o momento das denúncias, mas protestou com as letras todas “o-momento-da-divulgação-da-notícia”.

Além disso, o seu bulldozer — uma espécie de alter ego que malha na direita a partir da sede, no Largo do Rato — não se coibiu de transmitir no sábado aquela que é a mais sincera (logo, menos sonsa) posição do partido: há aqui marosca do MP. No programa Facto Político, da SIC Notícias, Marcos Perestrello disse não acreditar em “coincidências desta natureza”, que o Ministério Público teve “dois pesos e duas medidas” e que optou por “interferir no processo político”.

Ana Gomes, destacada militante do PS, acusou mesmo o MP de ter feito “nova intervenção na vida democrática do país”, no que considera uma “grave interferência para prejudicar o PS e Pedro Nuno Santos”. Acusou ainda o MP de “lançar isto para cima da mesa”, quando a forma como se soube da averiguação a Pedro Nuno foi a mesmíssima que levou à divulgação de Luís Montenegro: os jornalistas perguntaram e a PGR respondeu dias depois.

Ana Gomes diz que as situações não são equivalentes. E, de facto, não são: num caso a ex-candidata presidencial fez pressão para o MP agir (falava em “inação”) e fez uma denúncia à PGR (portanto, um player do PS quis acelerar a resposta da justiça); noutro foram anónimos (não se sabe de que partido ou se de algum partido) a fazerem esse papel. Seja como for, para o PS é claro: tudo bem abrir uma averiguação ao primeiro-ministro e candidato da AD em pré-campanha (e divulgá-la); tudo mal em fazer o mesmo com o líder da oposição e candidato do PS. São, como diria o bulldozer Perestrello, “dois pesos e duas medidas”. Foi tudo, portanto, uma cabala do MP contra o PS.

Claro que os casos são diferentes. E as suspeitas também. Mas, tanto num caso como noutro, ninguém sabe ao certo tudo o que está a ser investigado. Nem que tipo de elementos estavam nas denúncias (exceto os autores das mesmas, como é o caso de Ana Gomes). Logo, ninguém pode priorizar a gravidade. Nem, provavelmente, que tudo o que foi arquivado a norte era exatamente o mesmo que está a ser investigado a sul. Entre os vários factos que circulam por notícias mais ou menos vetustas, também ninguém pode dizer com rigor o que pode configurar potencial crime ou não.

Por exemplo: é potencialmente grave não haver provas públicas do trabalho que Luís Montenegro fez na gasolineira da família Rodrigues? É. É potencialmente grave que o primeiro-ministro possa não ter exercido as funções em exclusividade? É. É potencialmente grave Pedro Nuno ter recebido 203 mil euros de subsídio de deslocação tendo casa em Lisboa? Também é. Muitos dirão que a notícia já tem um ano. É verdade. Mas, nesse caso, o estranho é não ter sido antes aberto um inquérito, como noutros casos similares de dúvidas sobre moradas de deputados. Isto só para dar um exemplo dos factos que “circulam”.

Perante todas as suspeitas, ao Ministério Público só compete fazer uma coisa: investigar. E, perante a sensibilidade destas matérias, comunicar. O MP fez bem em divulgar que existiam as duas averiguações preventivas aos dois líderes políticos. Se surgem em período de pré-campanha, como diria António Guterres, é da vida. Estranho é que, estando há tantos anos na política, protagonistas experientes estranhem que as informações sobre casos suspeitos apareçam perto de campanhas eleitorais. 2025 é, aliás, ano de autárquicas e, já se sabe, vão se conhecer muitos dos podres municipais por esse país fora. Devia ser assim todos os anos, mas se houver bom escrutínio de quatro em quatro, já não estará tudo mal. A nível nacional também têm sido mais os casos. Talvez porque também têm sido mais as eleições. Mas, no fim do dia, todos sabemos mais (às vezes demais) sobre os políticos que podem vir a ser (ou a continuar) primeiros-ministros e isso fez mais pela transparência do que, por exemplo, a entidade potencialmente inútil com sede em Coimbra.