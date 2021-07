Recentemente, uma amiga me enviou um texto da jornalista britânica Laurie Penny, que dizia que de todos os potenciais pecados que uma mulher pode cometer, nenhum deles é mais grave do que a fome. E não importa qual tipo de fome. Pode ser a fome de comida, pode ser a fome de poder, de educação, de sexo, de dinheiro e até a fome de amor. Numa mulher, qualquer tipo de vontade intensa ainda é tida como pecado, como excesso, como razão para crítica.

Segundo Penny, isso acontece porque as mulheres são criadas para serem objetos de desejo e não sujeitos que desejam. Por isso, os desejos femininos são sempre tolhidos pela sociedade e as mulheres são ensinadas, desde muito cedo, a tentarem controlar desejos em vez de enxergarem o prazer que eles podem proporcionar, bem como buscar a satisfação deles.

Apesar de estudar questões de género há uns bons anos, esse raciocínio, razoavelmente simples, me fez refletir muito. Quando somos criadas com a máxima de termos que ser sempre agradáveis, dissociamos o prazer e o desejo das nossas existências e, consequentemente, enxergamos qualquer tipo de fome como algo a ser evitado a todo o custo.

O mecanismo que nos faz ter vergonha de comermos demais é o mesmo mecanismo que nos faz ter medo de parecermos ambiciosas na carreira. O mecanismo que nos faz ter medo de parecermos arrogantes com nossos diplomas é o mesmo mecanismo que nos faz ter medo de manifestarmos desejo sexual. O mecanismo que nos faz ter receio de dizermos que queremos ganhar muito dinheiro é o mesmo mecanismo que nos faz ter receio de dizermos que queremos – e merecemos – mais amor e atenção.

Pode parecer bobagem, mas entender que qualquer tipo de “fome”, qualquer forma de querer algo mais, ou qualquer manifestação de desejo que desponta no meu peito, é vista como nociva por mim mesma, foi um passo relevante para me enxergar enquanto mulher. As opressões que vivemos não se limitam, definitivamente, àquelas que se manifestam em voz alta. Muitas delas são silenciosas. Quiçá, as principais.

Desejos podem ou não tornar-se em projetos. E eles não perdem o valor se permanecerem no campo das ideias e não necessariamente na prática do dia a dia. A questão é muito mais sobre nos permitirmos os desejos do que necessariamente sobre colocá-los em prática. Esse pode ser, ou não, um segundo passo. O passo essencial é aceitarmos as nossas fomes e não vermos problemas na existência delas.

Cultivem seus desejos. Manifestem-nos em voz alta e com orgulho. Sim, eu quero ganhar muito bem. Sim, eu quero ocupar o cargo de direção. Sim, eu quero ter mais atenção e carinho dentro do meu relacionamento. Sim, eu quero poder ser mais espontânea na minha vida sexual. Sim, eu quero comer lasanha, quero uma manga inteira, quero uma garrafa de vinho. Sim, eu quero fazer um mestrado, um doutorado e um pós doc.

