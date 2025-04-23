1 O Papa Francisco quis despedir-se, e assim o fez, de surpresa e ao ar livre, de uma imensa praça repleta de devoção e expectativa. Talvez Francisco soubesse que Deus viria buscá-lo horas depois, para acompanhar Cristo na sua Ressurreição, definitivo triunfo da vida sobre a morte. Talvez, mas ele assim o fez.

Será difícil não nos prendermos, crentes e não crentes, a tão luminoso, poderoso sinal. Será porventura ainda mais difícil ter como agradecer o privilégio de testemunhar tão espantosa despedida.

2 Mas agora gostaria que o Papa Francisco me ouvisse dizer isto: como Sumo Pontífice talvez não se possa ter oferecido tanto, acolhido tanto, viajado tanto e tão longe, intervindo tanto. E ter mudado muita coisa, sem ferir a doutrina – nem ter nunca, vez alguma, que a cerzir ou costurar: sempre lhe foi fiel, sempre a praticou. E no entanto… mudou, transformou, avançou.

Quando o ouvimos em 2013 dizer “Boa Noite” ao mundo de uma janela do Vaticano, não adivinhávamos – eu não adivinhava – que tudo nele, do gesto ao verbo e ao acto, viria a prolongar aquele humanamente tão próximo desejo de “uma boa noite.” Um primeiro gesto que nos transmitia o entendimento que tinha – e sobre o qual operaria – da missão que o esperava e que ele queria “próxima, muito próxima”. (Uma proximidade explicada por ser “da Argentina”, que é algo que se diz muitas vezes como única explicação para gestos ou atitudes que além da questão da pertença careceriam de explicações de outra natureza.)

3 A lista de tão fértil, desencorajará desatentos e desconfiados.

Francisco quis uma “Igreja em Saída” e saiu dos umbrais de catedrais, vestes e paramentos para acolher: ir ter com o outro, os outros, os sem lugar cativo na vida. Desvalidos, desamparados, frágeis, fracos. E com os diferentes . Acolhendo “todos, todos, todos” e eis a mais generosamente desafiante frase papal ouvida nas Jornais Mundiais da Juventude, em Lisboa, em 2023, que logo se transformaria no seu definitivo ex-libris. E semanas depois, numa inspiração espiritual global.

Francisco foi esse permanente “acolhedor”, saindo e indo. Esbatendo contornos da Igreja mais clerical ou eclesial e vitalizando antes o “hospital de campanha” em que o Santo Padre gostava que ela se transformasse. E tanto que oficiou para tal desígnio. Como oficiou sempre, sem interrupção nem desistência pela paz. Não a tratando como miragem mas interpelando o mundo para a obrigação de responder à chamada da sua concretização.

4 Francisco quis o Evangelho como mapa, e por isso a fraternidade, a bondade, a generosidade, o próximo, a partilha estão bem sinalizadas no mapa, onde tem lugar a “Fratelli Tutti”, uma das suas grandes encíclicas que nos pede que sejamos “irmãos” Não, não e não, Francisco não foi de esquerda, nem de direita, foi “do” Evangelho. (O que sempre me bastou como explicação embora tropeçasse por vezes em perplexidades ou ambiguidades, mas que importância? O Evangelho nem sempre é linear. E a vida ainda menos.)

5 O Santo Padre quis a mulher mais presente, chamou-a, conferiu-lhe responsabilidades. Hoje há uma Governadora do Vaticano e o Dicastério da Vida Consagrada é presidido por uma mulher. Nada na Igreja é feito em sobressalto e com ruído. Podem parecer pequenos os passos, a Igreja, com mais de dois mil anos, tem um tempo e um ritmo, o seu, muito próprio. No dia 11 de Agosto de 2023, na Casa de Santa Marta – onde à hora a que escrevo o Papa Francisco está já a ser velado – eu ouvi-lo-ia dizer-me diante de um gravador que “a Igreja é feminina, é a esposa de Cristo”.

E depois segui-o numa reflexão sobre o valor (a palavra é minha e fica aquém do que ouvi ao Santo Padre) do agir no feminino, num genuíno louvor à mulher: na intuição, na capacidade de trabalho, de atender, de dar conta, de cuidar e se desdobrar. E na maternidade, antes do mais.

6 Francisco quis o maior e mais atento cuidado com a ecologia. Não foi o primeiro a pronunciar ou escrever este substantivo – João Paulo II ou talvez Bento XVI já se lhe tinham referido –, mas foi o primeiro a fazer dela um combate. O indispensável combate pela salvação da terra, ferida de morte, em chagas que se ampliaram durante o seu Pontificado. Foram inúmeros os alertas, acesos como vermelhas luzes anunciando perigo e hoje impressos na encíclica “Laudate Si”. Incansável combatente.

7 Francisco cruzou os além mares até longínquas geografias em múltiplas viagens. Antes de si, outros Sumos Pontífices o fizeram. Mas o mundo reteve jornadas ao encontro de pequenas comunidades cristãs, a “ilhas” de minorias católicas, e outras minorias. E a pátrias onde era menos “costume” o Vaticano deslocar-se e desta vez aconteceu. Eis um cúmulo de Igreja em saída, de proximidade, de Evangelho. Militante do diálogo inter-religioso, conversou – e ouviu – representantes de outras igrejas, patriarcas ortodoxos, líderes islâmicos.

8 Sínodo quer dizer “Juntos no Caminho”. Um velho sonho deste sucessor de Pedro, a Igreja a olhar para si própria revendo o caminho e encenando o futuro. Foi uma realidade. Difícil, longa, dolorosa por vezes, desconforme noutras. Mas Francisco que sabia que se semeia para depois colher, também sabia que se caminha em distintos ritmos. E que o tempo acertara o relógio dos ritmos.

Também não esqueço a propósito as palavras ouvidas nesse 11 de Agosto de 23 no Vaticano sobre o Sínodo, quando o questionei sobre divisões, e “lados”, no seio da Igreja:

“Há os que vão mais a frente, outros mais atrás, e outros no meio. O Bispo de Roma que tem a missão de olhar por todos, deve acompanhar e cuidar da harmonia do conjunto” (citei de memoria).

Harmonia difícil de achar à primeira vista, com progressistas e conservadores a pedirem o impossível. Quer uns, quer os outros. Mas o Bispo de Roma sabe que o tempo acertará esse relógio dos ritmos. A Igreja nunca teve pressa.

E olhando e atendendo a uns e outros – lebres e tartarugas – o Santo Padre nunca deixou de carregar a sua mochila.

9 Crentes e não crentes – Francisco era de todos – já analisaram o seu legado papal. Eu quis simplesmente recordar alguns dos seus passos pelo muito que lhe devo. Fi-lo num misto de devoção, sentimento e obrigação. Ficou feito.