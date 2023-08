O Santo Padre esteve esta quinta-feira num encontro com jovens na Universidade Católica Portuguesa e, mais uma vez, o discurso do Papa foi marcado pela intensidade e profundidade de cada palavra.

No seu discurso, o Papa Francisco desafiou os jovens a colocarem-se a caminho e a serem peregrinos na sua vida, a procurar e arriscar (estas são as características de um peregrino). Isto implica que não se deixem anestesiar pelas respostas fáceis e rápidas, que qualquer manual de relações sociais e de bom comportamento nos indica. O Papa desafiou os jovens a substituírem os medos pelo sonho, a serem empreendedores de sonhos e não administradores do medo.

Durante o seu pontificado, o Papa Francisco tem sempre demonstrado uma confiança enorme nos jovens, desafiando-os a serem “protagonistas da mudança” e “artesãos da esperança”. O desafio é contribuir para uma economia diferente, uma economia da vida, que não deixa ninguém para trás. Como o Santo Padre nos relembrou, nesta economia todos temos de ser titulares e não suplentes! Precisamos de uma Economia de Francisco! Uma Economia inspirada por São Francisco de Assis, o santo da atenção aos mais pobres e vulneráveis, do cuidado da criação; um construtor de pontes e promotor do diálogo.

O Santo de Assis é a inspiração do movimento Economia Francisco, que surgiu no seguimento da carta escrita pelo Papa Francisco, em maio de 2019. O apelo lançado aos jovens nessa carta era o de “dar alma à economia de amanhã”, tornando-a numa “economia diferente, que faz viver e não mata, inclui e não exclui, humaniza e não desumaniza, cuida da criação e não a devasta”. O objetivo é colocar no centro a pessoa humana e restituir a dignidade da economia, “para que não caia como presa do mercado selvagem e da especulação”.

É urgente voltarmos às raízes da economia e aos seus objectivos originais: proporcionar a cada pessoa o rendimento necessário à sua subsistência ou, melhor dizendo, permitir que elas sejam capazes de gerar esse rendimento; e, em segundo lugar, proporcionar ao Estado ou comunidade o rendimento necessário para os serviços públicos (estes são os objetivos da Economia, segundo Adam Smith). É urgente retomar a atividade económica a partir das raízes humanas e redefinir a nossa definição de progresso!

Tendo dito isto, é importante clarificar que a Economia de Francisco (EoF) não é um novo modelo de organização do sistema económico ou uma nova teoria económica. Em vez disso, é um caminho sinodal que tem os jovens como protagonistas, um processo em que os jovens se preocupam mais em fazer perguntas e, através do diálogo, do encontro e da escuta procurar respostas para elas. Nesse sentido, a EoF promove a “cultura do encontro” e não se deixa cair na armadilha das respostas parciais, nem tem uma “obsessão pelos resultados imediatos”.

A EoF acredita e promove uma conversão ecológica integral, uma transformação dos nossos corações em direção a um amor maior por Deus, uns pelos outros e por toda a criação. Neste processo somos chamados a cuidar da sustentabilidade ambiental, mas também da sustentabilidade social, relacional e espiritual. Temos de reconhecer que a realidade é una e interligada. O grito dos pobres e o grito da terra são o mesmo (cf. Enc. Laudato Si’, 49). A família, nalgumas regiões do mundo, sofre uma grave crise, e as pessoas procuram preencher o vazio das relações humanas adquirindo bens cada vez mais sofisticados. O nosso mundo está a degradar rapidamente o capital espiritual que foi acumulado ao longo dos séculos. É urgente mudar!

Neste sentido, precisamos de construir “uma sociedade na qual as pedras rejeitadas pela mentalidade dominante se tornem pedras angulares” (pacto assinado em Assis pelo Papa e jovens de todo o mundo). Para que tal aconteça, a educação é uma ferramenta crucial e, por isso, precisamos de uma sociedade onde a educação não é um privilégio só de alguns, só de uma elite, como o Papa nos relembrou neste encontro. Urge criarmos uma sociedade onde todos têm as mesmas oportunidades no acesso à educação e onde as condições socioeconómicas de cada indivíduo não condicionam à partida o seu futuro. Neste âmbito, as universidades têm uma enorme responsabilidade!

As universidades têm também uma grande responsabilidade enquanto promotoras desta visão integrada da realidade, duma ecologia integral e, neste sentido, os seus currículos têm de mudar e incluir esta noção de integralidade de que o Papa Francisco muito nos fala.

Neste encontro, o Papa também nos relembrou que, enquanto cristãos, devemos ser um testemunho vivo do Evangelho e recuperar o sentido de encarnação, não podemos ficar apenas pelas ideias e temos de usar cabeça, coração e mãos para mudarmos a economia e alcançar o Portugal e o mundo que queremos. Nesta caminhada diária, todos somos titulares! Todos somos chamados a mudar o nosso quotidiano – as nossas opções de consumo, a forma como nos relacionados com o nosso trabalho, com os nossos amigos, a nossa família e com a sociedade – com base num novo olhar sobre as pessoas e sobre a Terra, e, assim, desencadear uma mudança global.