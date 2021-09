O Project Elea é uma organização não governamental que trabalha no Campo Eleonas, gerido pelo governo grego, devidamente autorizada pelo respetivo Ministério da Migração e Asilo. O campo de refugiados de Eleonas localiza-se no centro de Atenas e está integrado numa estrutura governamental que acolhe cerca de três mil refugiados (mil dos quais crianças) – um total de 24 etnias, sendo que aproximadamente 20% dos refugiados residentes fala português e é originária de países africanos. Uma parte significativa dos refugiados residentes foi transferida dos campos e portos de entrada das ilhas gregas que, devido às suas condições e necessidades especiais, necessitam de apoio extra e mais estrutural.

Os desafios da crise humanitária que temos vivido nos últimos anos tem-se refletido no dia-a-dia do campo, encontrando-se, presentemente, cerca de mil pessoas a viver em tendas e abrigos improvisados construídos a partir de madeira e plástico e sem acesso a eletricidade ou água corrente. Mais de 50% da população residente não recebe qualquer apoio financeiro e o período pandémico vivido tem impedido que muitas das crianças e adultos consigam frequentar a escola, arranjar emprego ou atividades de integração na Grécia – ainda que muitos deles nunca tenham tido acesso a escolas ou qualquer estabilidade escolar.

O Project Elea faculta cerca de sete a 10 horas diárias de educação a crianças e adultos, 22 horas semanais de atividades de integração, tais como “Woman’s Hour”, “Arts & Crafts”, “Conversation Club”, “Teen Time”, aulas de música e canto, jardinagem, concursos de Bingo para os refugiados residentes, contribuindo assim para a capacitação e quebra da monotonia de vidas que estão em suspenso. O Project Elea atua ainda como o único distribuidor de artigos não alimentares a todos os 3008 residentes, fornecendo artigos de higiene, fraldas e vestuário e organizando e gerindo todas as doações de bens que são recebidas no campo, contribuindo assim para satisfazer as necessidades básicas de vida e a criação de um forte sentido de comunidade, segurança, dignidade e oportunidade para todos.

O projeto está permanentemente à procura e a receber voluntários, professores e instrutores desportivos qualificados, que auxiliam no planeamento e execução dos programas académicos e atividades de integração, assentes no estímulo da criatividade e integração e estabilidade emocional dos grupos de refugiados mais vulneráveis. O Project Elea tem tido a sorte de contar com mais de 1500 voluntários de várias idades, nacionalidades, qualificações e backgrounds académicos ao longo dos anos, que recebem formação pedagógica e apoio psicológico antes, durante e depois da sua estada no Campo Eleonas, através da organização parceira, o Project Pandora.

O programa educacional, em particular, tem estado a decorrer ininterruptamente há cinco anos, ainda que em formato online no período do primeiro confinamento. O seu propósito é o de providenciar educação não formal à comunidade, com vista ao desenvolvimento das línguas europeias e de noções básicas de Matemática, Cultura, Geografia, História e Ciências. O programa é frequentado por aproximadamente 160 estudantes e o Project Elea assegura que todos os recursos e materiais didáticos estejam disponíveis para toda a comunidade.

Desde o seu início, o programa educacional e de línguas já apoiou e formou quase um milhar de refugiados, muitos deles estudantes deslocados para a Europa em virtude dos conflitos armados e instabilidade política nos seus países de origem, que graças ao trabalho desenvolvido pelo Project Elea e pelos seus voluntários têm agora uma compreensão elementar da língua inglesa, escrita e falada, e por vezes de uma segunda língua europeia, como o francês, o português ou o alemão. No total, o Project Elea já contribuiu com mais de 300 mil horas de apoio à comunidade de refugiados ali residente.

É particularmente recompensador e inspirador para todos os envolvidos no Project Elea assistir à dedicação e evolução dos refugiados no programa educacional e ao aumento da sua autoconfiança e independência, e é ainda mais gratificante quando os residentes nos comunicam que conseguiram arranjar emprego e que os seus conhecimentos linguísticos foram determinantes para a sua seleção. É uma verdadeira lição de vida assistir à resiliência e à esperança de tantos que, obrigados a fugir de situações de risco, abandonando os seus países, as suas casas, as suas famílias e amigos, e com as suas vidas em suspenso e em permanente indefinição, não desistem de viver ou de sonhar por uma vida melhor.

Recentemente, o Project Elea lançou uma campanha de fundraising, através da Plataforma Global Giving, com o propósito de apoiar o programa de educação e as atividades didáticas e de integração que o projeto procura desenvolver, mas também o reforço do programa de pacote nutricional dos refugiados que não recebem qualquer apoio monetário: muitos dos refugiados em Eleonas não conseguem comprar os seus próprios alimentos e estão subnutridos, com reflexos na sua saúde mental.

A campanha visa assegurar a continuidade dos programas e atividades no Campo Eleonas pelo Project Elea e seus voluntários, em especial na oferta dos recursos educativos, formação pedagógica e psicológica dos voluntários, livros e materiais escolares ou excursões e viagens de estudo dos refugiados residentes. Os contributos e donativos podem ser enviados através da Plataforma da Global Giving e outros pedidos de informações ou sugestões enviadas para education@projectelea.org.