Chegámos a setembro e ao momento em que arrancou mais uma época de prevenção da doença e de promoção da saúde, com o início da nova campanha de vacinação sazonal conjunta para a Covid-19 e a Gripe. Esta campanha prevê 100 dias para vacinar cerca de 3 milhões de pessoas e, por isso, a necessidade da reabertura de centros de vacinação.

Passada a fase crítica da pandemia, em que as fragilidades de todo o sistema de saúde se tornaram bastante visíveis, é agora a altura de recuperar toda a atividade assistencial e de garantir a prestação de todos os cuidados de saúde de forma atempada e com qualidade. Para isso, é necessário um sistema de saúde robusto, com o aproveitamento de toda a capacidade instalada no sistema, e, para tal, é, também, essencial a vinculação dos profissionais de saúde, com competências diferenciadas e em número capaz de suportar o desempenho adequado de todas as áreas de cobertura. Isto porque, se esta situação não se verificar, vamos voltar ao mesmo erro – mobilizar os mesmos profissionais de saúde para os serviços definidos como mais importantes, deixando, a descoberto, cuidados de saúde essenciais e muitos deles urgentes considerando o que ficou para trás.

Neste momento, o “lençol é curto”, e, por isso, é preciso estabelecer prioridades e decidir se, no combate à Covid-19, fará sentido manter as estruturas utilizadas em períodos anteriores e, se sim, a que custo para as outras valências do SNS. A verdade é que, neste tema, não aprendemos nada. A opção pela manutenção dos centros de vacinação, com o desvio de profissionais de saúde para esses locais, faz com que a cobertura da atividade assistencial fique, novamente, descurada. E com essa situação, que se avizinha, vamos assistir, novamente, ao prolongar de diagnósticos não atempados de patologias que, em alguns casos, poderão levar à perda de qualidade de vida ou mesmo de vida e à transformação de pessoas saudáveis e produtivas em pessoas que enfrentam enormes dificuldades pessoais e familiares. Acresce aqui o cansaço e a desmotivação dos vários profissionais de saúde.

São avanços e retrocessos num SNS já muito fragilizado. Foi isto que aconteceu anteriormente e é isto que se continua a repetir. Como é possível o Governo continuar a planear mais do mesmo? É isto que se pretende planear? É isto que queremos que aconteça? Achamos que não, porém, não se vislumbram quaisquer novas medidas de planeamento e de organização da prestação de cuidados de saúde. Continuam a faltar consultas em cuidados de saúde primários, consultas hospitalares, tratamentos, cirurgias ou urgências. É cada vez mais urgente pôr tudo a funcionar, caso contrário, os danos continuarão a sobrepor-se aos ganhos em saúde, das pessoas e da sociedade.

E é exatamente nesses custos e ganhos que temos de pensar quando falamos de Saúde. Descurar os cuidados primários é continuar a pôr em causa a capacidade de atendimento dos hospitais e, consequentemente, o bem-estar da população, a sua saúde e a sua prosperidade individual. Se queremos que as pessoas nasçam, cresçam e vivam de forma saudável, cuidando da sua saúde de forma simples e sem dificuldades, isto só é possível se investirmos numa cultura de Saúde, preventiva e de longo prazo, mas, também, de acesso fácil à assistência médica, sem atrasos de diagnóstico e tratamento. Não é o que estamos a fazer e esta opção pela reabertura dos centros de vacinação – quando o “lençol é curto” — assim o confirma.

Nesta visão, de prioridade aos cuidados primários de saúde, os primeiros beneficiários são as pessoas, na sua qualidade de vida, mas, também, ao nível dos seus rendimentos, por redução de ausências laborais. Na realidade, existem benefícios para todos, para as próprias pessoas, para a economia e para o Estado através da sustentabilidade do sistema de saúde.

E é assim que a Saúde deve ser encarada – com uma visão de ganhos e não de custos.