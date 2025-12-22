A Geração Alfa, filhos da Geração Y, cresce no berço da tecnologia e sob os holofotes das manchetes que os classificam como a “geração perdida”. Porém, antes de julgar, talvez devêssemos fazer uma pausa e questionar: de onde vem realmente o problema?

É fácil apontar o dedo aos mais novos, mas ignora-se que esta geração foi moldada, quase copiada, pelos próprios pais. Se existe algo desajustado no modo como estes jovens se apresentam ou comportam, isso reflete o modelo parental que receberam. E esse modelo, por sua vez, é frequentemente marcado pelas experiências adversas que muitos destes pais viveram na infância.

Para agravar, muitas destas crianças atravessaram fases críticas do seu desenvolvimento durante a pandemia de Covid-19. Poderá esse contexto ter influenciado a forma como hoje se relacionam com o mundo?

Mas afinal, quem integra a Geração Alfa? São todas as crianças nascidas a partir de 2010, crianças que, muitas vezes, antes mesmo de saberem falar ou andar, já estão profundamente expostas aos ecrãs.

Antes de analisarmos comportamentos individuais ou responsabilidades familiares, é fundamental olhar para o contexto nacional em que a Geração Alfa cresce. Portugal apresenta indicadores que não podem ser considerados meras coincidências ou desvios estatísticos isolados. Pelo contrário, refletem problemas estruturais profundamente enraizados no ambiente familiar e social que moldam o desenvolvimento das crianças.

Portugal é, atualmente, o país europeu que reporta o maior número de situações adversas na infância. Estas adversidades incluem ambientes familiares instáveis, práticas educativas inconsistentes, exposição precoce a stress e dificuldades económicas que acabam por condicionar a segurança emocional. Este cenário cria condições que afetam diretamente a capacidade das crianças para desenvolverem competências sociais, emocionais e cognitivas de forma equilibrada.

A estes dados soma-se outro indicador preocupante: Portugal é o segundo país com mais sintomas depressivos e pessimistas reportados. A prevalência de sentimentos de desânimo, ansiedade e falta de motivação entre crianças e jovens não surge subitamente.

É o resultado de um clima emocional que se constrói, em grande parte, dentro de casa. Quando o ambiente familiar é marcado por stress, instabilidade ou dificuldade na gestão emocional, a criança internaliza esses padrões e reproduz o que observa.

Assim, ao invés de nos apressarmos a rotular a Geração Alfa como “difícil”, “preguiçosa” ou “desmotivada”, precisamos reconhecer que os seus comportamentos são o reflexo direto das condições em que crescem. A saúde mental infantil não está desligada da qualidade das relações familiares, da presença emocional dos pais ou da forma como estes lidam com os próprios desafios. Ignorar esta relação é perpetuar uma narrativa injusta e incompleta sobre os mais novos.

Esta Geração é a primeira a crescer totalmente dentro de uma sociedade digitalizada. Não conhecem um mundo sem internet, sem redes sociais, sem telefones ou sem tablets. Contudo, é importante sublinhar que esta imersão tecnológica não resulta apenas de características geracionais: resulta, essencialmente, das decisões parentais sobre como educar, entreter e ocupar os filhos.

Antes de saberem falar, muitas crianças já têm tablets na sua posse; antes de conseguirem formular frases completas, já navegam, por exemplo, no Youtube. Esta exposição precoce não surge de forma espontânea, é facilitada, permitida e, muitas vezes, incentivada pelos adultos que as rodeiam. A parentalidade digital tornou-se, para muitos pais, uma solução rápida para acalmar, distrair ou gerir rotinas, mas traz consequências profundas para o desenvolvimento cognitivo e emocional.

A pandemia da Covid-19 exacerbou ainda mais este processo. O confinamento, o ensino à distância e a ausência de interações presenciais empurraram milhares de crianças para um contacto ainda mais precoce e intenso com os ecrãs. Para uma geração cujo desenvolvimento inicial colidiu com um período de isolamento social, esta hiperconectividade tornou-se um traço estruturante da sua forma de estar no mundo.

Mas a presença constante no digital tem um preço. Se, por um lado, o acesso à informação promove autonomia, capacidade de pesquisa e familiaridade com tecnologias complexas, por outro cria novas fontes de pressão: comparação social permanente, exposição a conteúdos inadequados, estímulos contínuos e dificuldade em lidar com o aborrecimento ou a frustração. O resultado é uma geração altamente competente no digital, mas emocionalmente mais vulnerável a ambientes hiperestimulantes.

Não surpreende, por isso, que o Parlamento Europeu tenha recomendado uma idade mínima de 16 anos para o acesso às redes sociais. A discussão política em torno da proteção dos menores revela um reconhecimento tardio, mas necessário, dos riscos associados à entrada precoce no mundo digital, riscos que muitos pais continuam a subestimar.

Em última análise, a relação da Geração Alfa com a tecnologia não é apenas um espelho dos tempos modernos: é um espelho da forma como os adultos escolheram educar. A crítica não deve recair sobre as crianças, mas sobre a falta de regulação, de limites e de presença consciente por parte dos próprios cuidadores.

Nos últimos anos, a relação entre famílias e escolas transformou-se de forma profunda, e nem sempre positiva. Para muitos pais, a escola deixou de ser um espaço de construção de autonomia e de socialização, passando a ser vista como uma extensão de casa, um serviço contratado para garantir conforto, proteção e conveniência. Esta mudança não é apenas um equívoco conceptual; tem impacto direto na forma como as crianças crescem e se desenvolvem.

Como refere o cronista do Jornal Expresso Daniel Oliveira, “a escola não é um prolongamento dos pais”. A sua função não é replicar a bolha familiar, mas desafiar a criança a confrontar limites, regras e expectativas sociais. É no contexto escolar que os mais novos aprendem a lidar com frustração, a gerir conflitos, a respeitar autoridade e a adaptar-se a dinâmicas que não controlam. Quando os pais exigem que professores se comportem como “empregados” ou prestadores de serviço, anulam esta função essencial.

A pressão exercida sobre docentes aumentou: decisões pedagógicas são contestadas, regras são relativizadas e qualquer desconforto da criança é interpretado como uma falha da escola. Este ambiente coloca profissionais de educação numa posição vulnerável, impedindo-os de exercer autoridade e dificultando a construção de um espaço educativo coerente. O resultado é uma geração que cresce habituada à intervenção parental constante, mas incapaz de enfrentar desafios sem mediação imediata dos adultos.

Educar para a vida adulta implica preparar para autonomia, responsabilidade e convivência social. A escola cumpre esse papel. Quando se transforma a instituição num espaço que deve reproduzir a casa, limitar desconfortos ou eliminar todas as adversidades, impede-se o processo fundamental de “lenta libertação” dos pais e de “lento constrangimento” perante a sociedade, um processo que faz parte do crescimento humano.

Em suma, não é a escola que está a falhar. É a perceção parental sobre o seu papel que se distorceu. E são as crianças que pagam o preço dessa confusão.

A percepção de que a Geração Alfa é emocionalmente frágil tornou-se comum no discurso público. No entanto, esta fragilidade não surge de um vazio geracional, surge, em grande parte, do modelo parental que se consolidou nas últimas décadas. Muitos pais, marcados por infâncias difíceis, procuram conscientemente criar um ambiente radicalmente diferente para os filhos. O desejo de educar sem violência, rejeitando práticas agressivas ou autoritárias do passado, é legítimo e positivo. O problema é que, ao tentar evitar erros antigos, muitos pais passaram a evitar também qualquer forma de confrontação, correção ou imposição de limites.

O resultado é uma parentalidade que confunde “educar sem violência” com “não contrariar a criança”. Evitar gritar ou punir fisicamente é importante, mas evitar dar instruções, dizer “não”, estabelecer rotinas e manter regras claras compromete o desenvolvimento emocional da criança. Esta ausência de orientação transforma-se numa dificuldade em lidar com a frustração, com o aborrecimento e com a resistência natural do crescimento.

A chamada “parentalidade reparadora”, que tenta compensar as feridas da infância dos pais, pode tornar-se disfuncional quando os adultos oscilam entre a hiperproteção e a permissividade extrema. Muitos evitam “ralhar” ou assumir autoridade por receio de repetir padrões agressivos do passado. Contudo, aquilo que as crianças perdem não é a violência, mas a referência. Crescem sem estrutura, sem previsibilidade e sem a segurança emocional que advém de saber que há um adulto capaz de orientar, conter e definir limites.

Pais que não impõem limites criam insegurança, não liberdade. E crianças que nunca enfrentam pequenas frustrações não aprendem a lidar com as grandes. A dificuldade que a Geração Alfa apresenta em gerir emoções, esperar, tolerar o “não” ou persistir perante obstáculos não é um defeito geracional, é um reflexo do ambiente em que crescem.

Acresce que muitos adultos, apesar de criticarem a suposta fragilidade dos jovens, não reconhecem que estes reproduzem exatamente aquilo que observam. Pais ansiosos geram crianças ansiosas, pais que evitam conflitos criam filhos que não sabem lidar com confrontos, pais hiperconectados criam filhos dependentes do digital. A geração que hoje se acusa de estar “perdida” é, em grande medida, uma fotocópia dos padrões parentais que a moldaram.

Assim, antes de rotular a Geração Alfa como incapaz de enfrentar o mundo, é essencial questionar se não estaremos perante um modelo parental que, ao rejeitar práticas antigas sem substituí-las por alternativas estruturadas, perdeu a capacidade de preparar os filhos para a vida real.

Ao longo desta trajetória, tornou-se evidente que o rótulo de “geração perdida” atribuído à Geração Alfa é simplista e injusto. Não se trata de uma geração falhada, desinteressada ou incapaz, mas de uma geração profundamente moldada por um contexto social, digital e familiar sem precedentes. Os desafios que enfrenta não nasceram com ela, foram herdados.

Os comportamentos que hoje se criticam, a fragilidade emocional, a dependência do digital, a dificuldade em lidar com frustração ou a autoridade, refletem decisões adultas, modelos educativos e experiências parentais não resolvidas. Pais que cresceram em ambientes adversos procuraram fazer diferente, rejeitando a violência e o autoritarismo do passado. Contudo, ao confundir educação sem violência com ausência de limites, acabaram por criar um vazio estrutural que compromete a autonomia e a maturidade emocional dos filhos.

Culpar os jovens por aquilo que reproduzem é ignorar que ninguém cresce isolado do ambiente em que é educado. A Geração Alfa não inventou a hiperconectividade, não escolheu a pandemia, nem definiu os modelos parentais que a moldaram. Limitou-se a adaptar-se, com as ferramentas que lhe foram dadas.

Talvez seja tempo de inverter a pergunta. Em vez de insistirmos em saber o que está errado com esta geração, importa questionar o que falhou na forma como os adultos educam, protegem e orientam. Recuperar esta geração não passa por mais rótulos, mas por adultos capazes de assumir responsabilidade, redefinir limites e reaprender a educar para a autonomia.

Porque, no fim, a Geração Alfa não está perdida. Está a crescer num mundo que ainda não aprendeu a educá-la.