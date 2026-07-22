No fim do século XIX, a fábrica era um organismo governado por um único coração. Um motor central, movido a vapor, fazia girar um enorme eixo que atravessava o teto da nave. Dele desciam correias de couro que levavam energia a cada máquina. A produção obedecia a essa anatomia rígida: as máquinas não estavam organizadas segundo o fluxo do produto, mas segundo a distância ao eixo. Se o motor parasse, tudo parava. Se uma correia se partisse, a energia transformava-se em perigo, frequentemente mortal.

Quando a eletricidade chegou, prometia uma nova era na produção industrial. Mas durante anos os industriais limitaram-se a trocar o motor a vapor por um grande motor elétrico, mantendo exactamente o mesmo emaranhado de eixos e correias. A fonte de energia mudara, mas o processo continuava igual. Em certa medida, era o futuro a alimentar o passado.

A transformação só começou quando os engenheiros perceberam que o verdadeiro avanço não era um motor maior, e sim muitos motores pequenos. Com o “unit drive”, cada máquina passou a ter o seu próprio motor. O chão de fábrica pôde então ser reorganizado em função do trabalho, e não da transmissão de energia. A produtividade, finalmente, disparou não porque a eletricidade fosse mágica, mas porque permitiu redesenhar a arquitetura da produção. A verdade é que os avanços tecnológicos são as faíscas, mas a revolução é um ato de coragem arquitetónica.

A Inteligência Artificial coloca hoje uma situação muito semelhante. Muitas empresas estão a usá-la para acelerar rotinas antigas: escrever mais e-mails, resumir reuniões, produzir memorandos, preencher formulários, responder mais depressa a pedidos que possivelmente nem deviam existir. A tecnologia é nova, mas o processo de trabalho permanece intacto. O resultado: o mesmo caos apenas mais rápido.

A pergunta decisiva não é: que tarefas podemos automatizar? A pergunta decisiva é: que processos podemos eliminar, fundir ou redesenhar? Um memorando escrito por IA continua a ser um memorando. A verdadeira mudança começa quando a organização deixa de perguntar como tornar o velho sistema mais rápido e passa a perguntar porque é que ele existe daquela forma.

Pensemos no relatório periódico, no ponto de situação semanal, no balanço mensal que alguém compila e faz circular. É um artefacto fóssil, que nasceu numa época em que a informação só se movia por lotes, em que era preciso parar, construir um retrato do que acontecera e enviá-lo pela linha acima. Usar a IA para escrevê-lo mais rapidamente é perpetuar o fóssil. A pergunta interessante é outra: se o estado das coisas pode agora ser sintetizado de forma contínua e consultado no momento exacto em que uma decisão o exige, para que serve o fóssil? O relatório? Talvez a resposta certa não seja acelerá-lo, mas deixá-lo desaparecer e, com ele, as horas que toda uma organização gasta a produzir retratos que ninguém lê a tempo.

O desafio será reimaginar os processos, e isto é, em larga medida, um processo de tentativa e erro. Mas atenção, isto não significa entregar a fábrica ao algoritmo. A IA generativa é poderosa, mas instável: escreve com fluência, erra com confiança e frequentemente falha no detalhe que mais importa. O desafio é construir sistemas em que o erro seja detectável, isolável e corrigível. O humano no circuito não deve ser um carimbo no fim da linha, deve ser parte do desenho: para intervir na ambiguidade, no risco e, mais importante, na responsabilidade.

A vantagem competitiva não virá de usar o maior modelo. Virá da capacidade de integrar IA nos dados, nas decisões e nos controlos internos de cada organização. Como na eletrificação, o retorno inicial pode parecer modesto, porque a primeira fase é de aprendizagem: descobrir falhas, formar equipas, rever processos e criar confiança.

Daqui a dez anos, os vencedores não serão os que compraram mais ferramentas, mas aqueles que tiveram coragem de reconstruir o trabalho ao redor delas. A questão não é se a máquina é inteligente. A questão que interessa é se seremos inteligentes o suficiente para deixar de eletrificar o vapor.