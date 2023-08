São os pais e os filhos que têm relações quase formais, quase protocolares e muito distantes. São os pais e os filhos que têm uma relação tensa e difícil com um dos pais ou que, simplesmente, não se falam. São os irmãos que não cultivam relações fraternas ou que as fracturaram, devagarinho, a pretexto de um conjunto de ressentimentos miudinhos, cultivados em silêncio. São os filhos que se insurgem contra o facto de os pais os desconhecerem, serem omissos nas atenções, ou inconvenientes na forma como interferem nas suas vidas. São os pais que entendem não estar a merecer os cuidados indispensáveis dos seus filhos, reconhecendo-os faltosos nos contactos, ausentes quando não deviam, egoístas nas atitudes e frios no carinho que lhes dão. São os avós que interferem na vida de um dos pais e exigem e “contaminam” e “chantageiam”. São os pais que vivem relações frias, feias ou hostis mas que exigem cuidados paritários de atenção, quando não os conseguem ter com cada um dos seus filhos, de forma igual. São os pais que fazem as birras com os filhos que não fizeram com os pais. São os pais que competem e rivalizam com um filho como se não lhe admitissem que ele cresça para além dos pais. São as famílias reconstruídas que, como uma naturalidade inquietante, convivem com “os teus, os meus e os nossos”, como se a todos os pais não fosse exigido que sejam um reservatório de sabedoria, de bondade e de justiça. São os pais que, num divórcio, embrulham os filhos em “histórias”, historietas, confabulações e deslealdades, e não medem as consequências com que, com cada um desses gestos, se inabilitam para ser pais. São as famílias que aceitam que se constitua uma família sempre que duas pessoas se juntam, e concordam que se viva fechado nela, e que a noção de família – intensa, alargada, ruidosa e buliçosa – não exija mais cuidados, atenção e carinho, a partir daí.

Têm de ser um bocadinho assim as nossas famílias? Não há famílias “normais”? Famílias onde nos sintamos “só” em casa? Famílias que sejam “só” um sindicato de bondade? Famílias que sejam, o tempo todo, “só” A Nossa família? E, já agora, porque é que nos empenhamos tão pouco em trabalhar para tornar a família melhor?…

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.