Dino D´Santiago — não o conheço mas parece-me uma pessoa afável, simpática –, veio propor a mudança do nosso hino. Porque o hino é «bélico, incentiva à guerra» e o cantor discorda da transmissão desses valores aos filhos e às gerações futuras.

Devo dizer, antes de continuar o texto, que a minha posição em relação ao radicalismo e puritanismo woke é clara, inequívoca e já aqui, no Observador, a manifestei. E mesmo muito antes, em 2013, quando escrevi Camas Politicamente Incorrectas da Sexualidade Contemporânea, como em crónicas posteriormente publicadas.

No Observador encontrei o debate regular de temas propostos pela agenda woke que não vejo suficientemente discutidos noutros media, com a salvaguarda da história, como o faz João Pedro Marques, ou com a especialização de Patrícia Fernandes, ou num sentido mais amplo, com a qualidade da análise, e muitas vezes o humor, de Paulo Tunhas, autores de quem sou assídua leitora.

Devo dizer também que não conheço qualquer outra posição política e cultural de Dino D´Santiago, por isso não sei se, ou quanto, da agenda woke defende. Na verdade, associei este assunto às surpreendentes manifestações e concessões de Álvaro Beleza àquela agenda a propósito do Padrão dos Descobrimentos. E não recuso a possibilidade do meu enviesamento.

