1. Há os betos de Cascais – e agora descobrimos como são os betos de São João da Madeira. Sobretudo depois de terem sido atropelados por uma greve de camionistas.

Já sabíamos que o governo de António Costa consegue ser sempre apanhado em contrapé ao primeiro sinal de uma crise. Lembramo-nos dos incêndios de Junho e Outubro de 2017. Lembramo-nos de Tancos (com António Costa de férias). Temos bem presente os conflitos dos enfermeiros e dos professores.

Sempre que o vento não sopra de feição, a coisa complica-se. E tudo se complica ainda mais quando o epicentro dos problemas não está no eixo Terreiro do Paço/São Bento. Como agora sucedeu. Afinal, onde raio fica Aveiras?

Julgam que exagero? É ver a declaração matutina de Pedro Nuno Santos, o jovem turco recentemente promovido a ministro do Equipamento Social. Desde o famoso “minha senhora, não me faça rir a esta hora” do primeiro-ministro na madrugada dos trágicos incêndios de Outubro de 2017 que não se recordava de ouvir nada tão desastrado – e, ao mesmo tempo, com tantas preocupações de manter intactos os pergaminhos “de esquerda” do político que se tornou famoso por garantir que conseguir por as pernas dos banqueiros alemães a tremer.

Numa mesma declaração conseguiu elogiar o sindicato por cumprir os serviços mínimos e elogiar o governo por ter decretado a requisição civil por falta de cumprimento dos serviços mínimos. Ao mesmo tempo que era obrigado a referir o civismo dos grevistas, não conseguia deixar de prestar vassalagem ao sindicato da CGTP que não esteve nas negociações e cujo sectarismo terá sido mesmo uma das razões do aparecimento do novo sindicato e desta greve, pois o seu coração bate mesmo pela geringonça. Para os portugueses, que viveram dias de incerteza, só foi capaz de ter umas breves palavras no final, enquanto não resistia a deixar uma picardia dirigida às oposições.

Na verdade não devemos surpreender-nos: este típico produto das juventudes partidárias, que cresceu e constituiu família no aparelho do partido, que de experiência governativa só tinha, até há poucas semanas, a das negociações com as lunáticas do Bloco e os obstinados do PCP, o primeiro choque com a realidade ser logo com camionistas é uma prova de fogo. Demasiado indigesta, ficou provado, para o filho de uma família rica de São João da Madeira.

2. Podia ter sido de outra forma? Podia. Tinha de poder. Basta pensar que a greve fora anunciada a 1 de Abril. Ou seja, não devia ter apanhado de surpresa quem tem por obrigação tutelar um sector tão sensível como este. Um sector onde, há onze anos, uma outra paralisação também criara o caos. Foi em 2008 e o curioso é que, na altura, quem protestava eram os patrões da ANTRAM, os que agora não se queriam sentar à mesa das negociações.

Mas não. A primeira abordagem do Governo a esta crise foi a de que “era uma coisa entre privados”. Chegou a verbalizá-lo. O que é naturalmente um disparate e uma omissão das responsabilidades executivas. Por esta lógica se houver uma greve na EDP, empresa privada, e o país ficar sem electricidade, o Governo intervém de forma decisiva quando? Ao terceiro dia, como desta vez? E se a greve for em todas as farmácias, que também são privadas?

Podia multiplicar os exemplos, mas a questão óbvia que se coloca é a seguinte: se ontem ao fim do dia havia um plano de 315 postos prioritários e uma imposição de racionamento de 15 litros por viatura, por que motivo é que esse plano só apareceu depois da inevitável corrida à bombas de gasolina?

Não. O que antes vimos foi um dos mais caricatos documentos legais jamais produzidos no nosso país, aquele que procedeu “à requisição civil dos trabalhadores motoristas em situação de greve”, nomeadamente à alínea b) dessa Resolução do Conselho de Ministros n.º 69-A/2019, onde se estabelece que, fora os serviços prioritários, para o consumo geral, os serviços mínimos só se aplicam ao “abastecimento de combustíveis aos postos de abastecimento da grande Lisboa e do grande Porto, tendo por referência 40 % das operações asseguradas em dias em que não haja greve”. Sim, leram bem: grande Lisboa e grande Porto, o resto do país é paisagem. Sendo que é no resto do país é onde não há transportes públicos (nem passes sociais) e onde mais as pessoas sentiriam a ruptura no abastecimento de combustíveis.

No universo cada vez mais endogâmico em que se transformou o Governo, e de Pedro Nuno Santos é um expoente, o absurdo consagrado naquelas linhas só comprova que já nenhuma luz vermelha se acende para sinalizar que daquela forma era mesmo… absurdo.

Um Governo competente teria antecipado os problemas de uma greve anunciada há mais de dez dias, teria cuidado de verificar os serviços mínimos de bens essenciais e não deixar isso “a uma coisa entre privados” e não teria apenas corrido atrás do prejuízo. Mas não temos um Governo competente, temos antes gente habilidosa.

Quanto a Pedro Nuno Santos, será sempre mais fácil libertar-se do Porsche que uma vez comprou com o dinheiro da família mas caía mal nos seus pergaminhos “de esquerda”, do que perceber a rijeza dos homens de coletes amarelos que por estes dias se abrigavam da chuva debaixo de um viaduto ali para os lados de Aveiras.

3. O aparecimento de novos sindicatos como o que convocou esta greve, assim como aqueles que organizaram a greve dos enfermeiros, e ainda alguns que estão a desestabilizar o “império” de Mário Nogueira é um importante sinal dos tempos – sobretudo destes tempos de geringonça.

Décadas a fio habituámo-nos a que havia os sindicatos ligados ao PS e, em menos grau, ao PSD, que se filiavam na UGT e faziam acordos de concertação social, e que havia os sindicatos do PCP, organizados na CGTP, entrincheirados no sector público, e que faziam pelas suas corporações. Com a geringonça este sindicalismo político e politizado, burocrático e funcionarizado, perdeu o pé. Sobretudo quando se foi percebendo que havia uma enorme distância entre as expectativas criadas e aquilo que estava realmente a ser dado pela (agora cinicamente desmentida) “viragem da página da austeridade”.

Num país com uma baixíssima taxa de sindicalização, alguns destes novos sindicatos surpreenderam pelos níveis de adesão. O que só se explica por serem de novo sindicatos, e não meras extensões de partidos, para mais partidos comprometidos com o poder do momento.

Mas atenção: a maior parte destas organizações seguem ainda o padrão tradicional do sindicalismo, concordemos ou não com as suas reivindicações. A forma como surgem e a mobilizam que conseguem é que mostram que há muito desconforto e muita raiva contida por baixo das águas aparentemente paradas do paraíso lusitano nos andam a vender todos os dias.

