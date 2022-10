Como é que se resolvem as coisas não pensando nelas? É esta a pergunta que faço quando me deparo com a indiferença com que se vive a decadência humana, em tantos lugares. Vivemos atolados numa forma tão “científica” mas tão “não quero saber!” que nunca nos agigantamos para dizer: “Já agora, não era de falarmos sobre as pessoas? Sobre aquilo que leva a sermos tão pouco pessoas, tantas vezes?…”

E, depois, dou-me conta daquilo que se passa com todos nós num registo mais íntimo. Com os nossos queixumes. Os nossos melindres. Ou, simplesmente, com as nossas interrogações. Sempre que existe um pequeno vislumbre de alguma dor, próprio de quem se interpela, temos logo quem nos diga: “Não penses nisso!”; “Esquece!”; “Não sejas dramático!”. Ou, unicamente: “Isso passa…”. Quando insistimos, as coisas acabam num: “És muito complicado!…” O que procuramos não são as suas soluções. Mas que não fujam de encontrar connosco uma resposta. Só isto. Mas, todavia, fogem.

É claro que todos procuramos respostas (sem elas fica a ansiedade…) E anima-nos a convicção que as pessoas preciosas para nós sejam aquelas que nos conhecem tão bem que ao pé delas as respostas que nos faltam se tornem mais fáceis. Compreendo que as incomode não terem, imediatamente, “a resposta” para as nossas interrogações. E, não a tendo, que sugiram que não pensemos. Mas aquilo que procuramos é que a sua ajuda nos leve a descobri-la a dois. Eu sei que elas se inquietam com as pequenas dores que vêm com as nossas dúvidas. Seja como for, como é que podemos resolver as coisas não pensando nelas? “Não penses, que isso se resolve” é imaginar que pensar só as complica. Significa: “Recalca. Ignora, que isso passa”. Mas não é o que todos fazemos?

