Com o objetivo de atingir o mais rapidamente possível uma economia circular verde, a Comissão Europeia propôs no final do ano passado uma revisão sobre a complexa legislação das embalagens e dos seus resíduos.

Até à data, a avaliação de impacto na qual a proposta se baseia deixa muito a desejar e tem sido fortemente questionada no interior da própria Comissão. Na última reunião do Conselho da União Europeia, a 16 de março último, tendo em conta as consequências da proposta, um conjunto de representantes dos 27 Estados-Membros questionou as avaliações de impacto do novo Regulamento e solicitou à Comissão para as publicar.

A proposta de Regulamento de Embalagens e Resíduos de Embalagens (PPWR) é a maior e a mais esperada revisão nas últimas décadas das regras das embalagens na União Europeia. Entre muitas outras propostas, a Comissão Europeia propõe objetivos de redução do packaging para os Estados-Membros e impõe limites mínimos de reutilização para consumo no local e take away. A ambição é obviamente reduzir a poluição com plásticos e evitar ao máximo as embalagens de uso único.

Infelizmente, a avaliação do impacto para suportar tais medidas combina abordagens qualitativas pouco claras e elementos quantitativos de um sector das embalagens que é impossível de agregar, ignorando os estudos certificados de acordo com as normas ISO, em especial no que se refere aos objetivos de reutilização (Artigo 26º.) e às restrições em determinados formatos (Artigo 22º.).

O PPWR é uma reforma que pode provocar a falência de pequenas empresas em toda a Europa, modificar as atuais cadeias de abastecimento, alterar de forma significativa o uso de recursos escassos e transformar de forma radical a forma como abordamos o cumprimento dos objetivos ecológicos a nível europeu. Com um impacto tão profundo, é necessária uma análise que seja realmente abrangente, mas também minuciosa.

O que obtivemos, bem pelo contrário, foi uma análise de impacto que não tem sequer um capítulo dedicado à segurança alimentar, função absolutamente crítica para o setor das embalagens alimentares. Tendo em conta que certos tipos de embalagens podem transferir doenças transmitidas por alimentos e outros contaminantes, a ausência deste capítulo cria uma gigantesca lacuna na possível compreensão das vantagens e desvantagens das diferentes opções existentes no mercado.

Para além disso, a análise de impacto desconsidera muita da investigação científica existente sobre as embalagens de uso único e reutilizáveis. A análise do ciclo de vida demonstra que no que diz respeito ao consumo no local e take away, em contexto de fast food, as embalagens de uso único à base de papel são, de um ponto de vista ambiental, uma melhor opção do que as embalagens reutilizáveis.

Para consumo no local, a embalagem reutilizável emite 2,8 vezes mais CO2, consome 3,4 vezes mais água potável e recursos fósseis – e 2,2 mais partículas finas do que realizada à base de papel. No take away, o resultado segue a mesma tendência, com um aumento de 64% no consumo de água potável e de 91% nas emissões de CO2.

A análise do impacto também falha ao não ter em consideração o pesado encargo de desenvolver infraestruturas e cadeias de abastecimento totalmente novas para a embalagem reutilizável, já de si difícil de reciclar. Por outro lado, 82% das embalagens à base de papel podem ser recicladas, a taxa mais alta de todos os materiais utilizados.

Em locais onde o reutilizável tem sido obrigatório na chamada fast food, como é o caso de França desde janeiro deste ano, os resultados têm sido dececionantes e realçaram fenómenos perturbantes como o retorno massivo de plástico, a baixa taxa de reutilização e o roubo das embalagens reutilizáveis. Os dados disponíveis demonstram que as empresas não conseguem sequer cumprir o objetivo de 20 a 40 reutilizações, indicando que os recipientes são roubados logo após algumas reutilizações.

O impacto da lavagem e da secagem, assim como do transporte do retorno do reutilizável foi minimizado: um exemplo, entre outros, é a quantidade de carbono libertada que a proposta da Comissão diz ser de apenas 37% do total das emissões de gases com efeito estufa, o que é desmentido pelo estudo de Análise do Ciclo de Vida da Ramboll, uma consultora dinamarquesa independente, que demonstra que representa 83% no consumo no local e 82% no take away.

É uma diferença significativa que leva a uma regulamentação injustificada, demonstrando a importância de uma rigorosa análise do ciclo de vida com uma abordagem ISO. Tendo tudo isto em consideração, é no mínimo preocupante a desconexão entre o que a ciência diz e o que resulta da análise de impacto da proposta da Comissão.

Todos serão afetados.

As empresas serão afetadas pelo aumento do custo em desenvolverem a sua atividade, o que habitualmente é transferido em grande proporção para os clientes. Enquanto estamos mergulhados numa crise de água e energia, vão ter de ser gastas grandes quantidades para lavar recipientes de plástico a temperaturas muito elevadas.

Os consumidores irão ter preços cada vez mais altos numa altura em que o custo de vida tem subido vertiginosamente. Uma vez que a embalagem reutilizável vem acompanhada de um sistema complexo e caro, não existirá um único vencedor.

O texto proposto para o PPWR está agora nas mãos do Parlamento Europeu e do Conselho, num processo detalhado de revisão. A European Paper Packaging Alliance pede, por isso, que todos os políticos europeus estejam atentos para que possam assegurar que a ciência está realmente no centro das decisões que têm de ser assumidas neste processo. Esta é a única forma de assegurar que o impacto da nova lei será positivo para todos.