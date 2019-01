Mais um chavão que nos entrou por casa em 2018. Não, não me refiro a toupeiras, sexismo, populismo ou assédio – esses temas tiveram a sua própria atenção – mas sim à inteligência artificial. Está em todo o lado, seja no mais recente pitch do próximo unicórnio ou naquele segmento do jornal da noite sobre tecnologia.

Seja a combater a fraude, a descobrir o look com maior probabilidade de match para um date (eu sei, até parece mais tecnológico quando usamos a língua de outrem) ou apenas para “mudar o mundo”, a inteligência artificial está omnipresente nas nossas vidas. Nem nos estádios de futebol – que frequento regularmente – lugares que, por vezes, têm tanto de primitivo como de indisciplinado, nos livramos do mais recente e desenvolvido gadget. Sim, este é chinês e é “movido a inteligência artificial”. Diz-nos a marca que é o primeiro telemóvel “verdadeiramente smart”.

Parece então que nos estamos a deixar governar por esta inteligência capaz de gerar os seus próprios seguidores. Já vimos isto acontecer, há e durante muitos séculos, em moldes diferentes. Dizem-nos agora que devemos confiar nestas novas tecnologias, que elas saberão o que é melhor para nós, que elas tomarão as melhores decisões por nós; afinal, são inteligentes.

Um dos exemplos que fui acompanhando durante o ano de 2018 diz respeito ao célebre, porém infame, artigo 13º. Nesta proposta de alteração à diretiva de direitos autorais, emergem frases memoráveis de tão vagas que são. É-nos dito que, aparentemente, os gigantes da internet (ou “prestadores de serviços da sociedade da informação que armazenam e facultam ao público acesso a grandes quantidades de obras”, se preferirem) devem adotar medidas de filtragem automática de conteúdo. Dizem-nos ainda que “essas medidas, tais como o uso de tecnologias efetivas de reconhecimento de conteúdos, devem ser adequadas e proporcionadas.”

Não sei se hei de ficar mais confuso com a falta de definição do que é uma “grande quantidade de obras” ou como qualificar determinadas medidas como sendo “adequadas e proporcionais”. Mas voltemos ao tema: a (santa) inteligência destas máquinas que vamos construindo.

Pensemos nas redes sociais, hoje um dos principais meios de consumo de conteúdo por grande parte da população. Não é novo que toda a experiência de consumo numa rede social seja já algorítmica, ou seja, não nos aparece o conteúdo mais recente, mas sim aquele que cada plataforma (Facebook, Twitter, etc) decide que é o mais indicado para nos mostrar.

Até aqui, tudo bem, digo eu. Havendo uma determinada oferta de conteúdo, orgânico (amigos) ou pago (marcas), as redes escolhem quem e o que é que eu vejo mais. Do lado dos amigos, aqueles com quem mais me dou (vejo, converso, falo); do lado das marcas, aquelas que pagam mais para que eu as veja (anúncios).

Mas para mim o que está em causa são aquelas seis palavras: “tecnologias efetivas de reconhecimento de conteúdos”. Serão estes gigantes capazes de desenvolver tecnologia que reconheça violações de direitos de autor em músicas, vídeos, fotos, mensagens, etc, e bloqueá-las preventivamente?

Estará a inteligência assim tão avançada? Percebo que se queira impedir que sujeito A use uma música de sujeito B, identificando-a como sua. Mas e se eu estiver a fazer um Facebook Live, em direto para os meus 50 mil seguidores, a passar uma mensagem política (não interessa qual) e um dos meus opositores me quiser calar? Poderá chegar ao local onde me encontro e tocar no seu carro a música do sujeito A? Irá esta tecnologia de reconhecimento de conteúdo “condenar-me” por violar direitos de autor? Acabei de perder o meu direito à palavra?

Tomamos, por vezes, o avanço tecnológico tão garantido como perfeito. Se avançou, fê-lo em frente. Melhores televisões, melhores telemóveis, melhores computadores, tudo melhor.

Mas esquecemo-nos sempre que o fracasso é um caminho para o sucesso. Antes de muitas tecnologias serem aperfeiçoadas, muitos erros foram feitos e a inteligência artificial, por mais engenho que lhe associem, não foge à regra.

Termino com alguns exemplos, uns mais recentes que outros, em que sistemas inteligentes conseguiram atingir os seus objetivos de formas pouco ortodoxas, de todo alinhadas com o seu propósito, mostrando que uma máquina vai desenvolver a sua própria mecânica e não aquela que esperamos dela. Se assim fosse, era um conjunto de operações (abre porta, fecha porta) e não um sistema inteligente.

O OpenAI é um ambiente de desenvolvimento de algoritmos de aprendizagem automática. Um dos seus casos chama-se FetchPush, onde numa mesa é gerada uma posição aleatória. O objetivo é que um braço mecânico empurre, por ser inteligente, um bloco até essa mesma posição. Em 2018, um programador descobriu que o seu modelo aprendia a mexer a mesa (e não o bloco) para chegar à posição pretendida, sem que nada indicasse que o podia fazer.

Usando hardware programável da LEGO (Mindstorms Robots), a um outro algoritmo de aprendizagem automática foram dadas três instruções: virar à esquerda, virar à direita e andar em frente). O algoritmo era recompensado quando se mantinha no percurso apresentado, sendo o seu objetivo ganhar o máximo de pontos. O algoritmo acabou por aprender a inverter a marcha numa reta, algo que foi fazendo repetidamente, ignorando por completo o percurso lhe fora dado.

Em ambos os exemplos, a inteligência artificial atingiu os seus objetivos, mas não da forma que os seus criadores anteviam (ou até desejariam). Queremos então dar este poder a temas tão queridos como liberdade de expressão? Queremos que sejam estas inteligências a decidir o que pode ou não pode ser colocado numa rede social?

Ficam estas palavras para uma futura inteligência, salvo seja.

João Romão tem 30 anos e é o fundador da GetSocial.io, uma empresa de desenvolvimento de software. Tem desenvolvido produtos e explorado ideias à volta dos temas do impacto das redes sociais na sociedade, futuro do trabalho e inteligência artificial.

