A Cimeira da NATO, que decorreu esta semana em Haia, terminou com um anúncio que parece marcar uma mudança de paradigma na defesa transatlântica: os Estados-membros comprometeram-se a aumentar o seu gasto com defesa para 5% do PIB até 2035. A nova meta, apresentada como resposta à crescente instabilidade internacional e à ameaça persistente da Rússia, é um sinal claro de que a Aliança está pronta para se adaptar a um ambiente estratégico mais exigente. No entanto, para lá do impacto político imediato desta decisão, importa perguntar se o aumento da despesa será suficiente, ou até mesmo eficaz, para reforçar a coesão, a credibilidade e a preparação da NATO.

Ao contrário do compromisso anterior de 2%, assumido em 2014 e ainda hoje não cumprido por vários aliados, a nova meta é mais ambiciosa e mais detalhada: 3,5% do PIB deverá ser canalizado para despesas militares diretas, ao passo que os restantes 1,5% visarão reforçar capacidades estratégicas de apoio, como a cibersegurança, as infraestruturas logísticas ou a mobilidade militar. Esta distinção não é despicienda, procurando integrar uma visão mais moderna da segurança, que ultrapassa a lógica tradicional de tanques, aviões e soldados, e alinha a capacidade militar da Aliança com os desafios híbridos e multifacetados atuais. Não obstante, o entusiasmo gerado pelo anúncio esbarra, desde logo, nas dificuldades práticas da sua concretização, uma vez que tal como sucedeu no passado, esta meta configura-se como um compromisso essencialmente retórico, desprovido de força vinculativa.

Para um boa análise, importa também considerar que esta decisão surge num contexto de forte pressão por parte dos Estados Unidos, cuja liderança dentro da NATO tem sido objeto de debate após o regresso de Donald Trump ao centro da política americana. A promessa de aumento do investimento europeu pode ser lida como uma tentativa de mitigar as críticas frequentes de Washington quanto ao alegado “desleixo” europeu em matéria de segurança. Contudo, permanece a dúvida sobre se este passo bastará para garantir a continuidade do compromisso americano com o Artigo 5.º, em especial se os ventos políticos mudarem nos próximos meses.

Dito isto, a questão que se impõe é: gastar mais garante, por si só, uma NATO mais eficaz? A resposta é, inevitavelmente, complexa uma vez que a aliança corre o risco de cair na armadilha conhecida de confundir inputs com outputs. A intervenção no Afeganistão ilustra bem esse risco: duas décadas de investimento avultado, apoio logístico e formação de forças locais mostraram-se insuficientes na garantia de um resultado político ou militar sustentável. A lição é clara: uma aliança eficaz mede-se não apenas pelos recursos mobilizados, mas pela sua conversão em interoperabilidade, prontidão e dissuasão credível. Desta forma, sem uma estratégia comum clara, sem interoperabilidade real entre forças armadas e sem vontade política genuína de transformar promessas em capacidades, arriscamos que este novo objetivo orçamental se torne apenas num número vistoso, útil para títulos de jornal, mas pouco relevante no terreno.

O mesmo se aplica à ideia de visão política partilhada. Não basta enunciar ameaças comuns, é necessário construir uma leitura concertada do papel da Aliança na Comunidade Internacional e da margem de ação que os aliados estão dispostos a aceitar.

Uma NATO robusta não pode assentar na hesitação ou na delegação tácita de liderança, exigindo uma repartição efetiva da iniciativa estratégica, implicando, inevitavelmente, um reequilíbrio face à posição dominante dos Estados Unidos.

Por conseguinte, áreas como a mobilidade militar, a interoperabilidade efetiva, o planeamento conjunto e os investimentos coordenados deixam de ser meras aspirações e passam a constituir condições indispensáveis de credibilidade estratégica. Mecanismos já existentes, como a Cooperação Estruturada Permanente (PESCO), o Fundo Europeu de Defesa, a Bússola Estratégica ou o reforço da Agência Europeia de Defesa, devem ser ativados com maior ambição e coordenação. Não se trata de criar uma alternativa à NATO, mas de contribuir, de forma efetiva, para o seu equilíbrio interno.

Ainda assim, a autonomia estratégica europeia continua a oscilar entre a ambição declarada e a hesitação política. Apesar dos progressos institucionais, persiste uma ausência de coerência entre discurso e prática, bem como uma insuficiente disposição para assumir uma ação estratégica comum. A Europa mantém-se dependente dos Estados Unidos em domínios críticos, da inteligência estratégica à defesa antimíssil e à dissuasão nuclear, e essa dependência compromete a credibilidade de uma NATO verdadeiramente equilibrada e resiliente.

Se essa ambição estratégica falhar, os esforços orçamentais serão apenas uma reação instintiva ao medo do abandono, prolongando a dependência em vez de consolidar a resiliência da Aliança. Uma NATO mais cara não é, necessariamente, mais coesa ou eficaz, se lhe continuar a faltar um sentido estratégico comum.

Uma aliança robusta, impermeável a uma eventual fragmentação, exige uma cultura estratégica comum, uma leitura concertada das ameaças e uma verdadeira partilha da iniciativa política. Neste ponto, a Europa tem uma escolha a fazer: continuar a reagir ou começar a liderar. Não liderar contra os Estados Unidos, mas com ele, como um parceiro estratégico e não como subalterno. A NATO do futuro não será apenas tão forte quanto os seus exércitos, mas tão resiliente quanto a convicção comum dos seus membros em enfrentar, juntos, um mundo cada vez mais volátil.