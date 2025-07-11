O Governo parece estar determinado em pôr ordem na casa com as alterações às leis da imigração e da nacionalidade, mas convém ter alguma prudência para evitar deitar o bebé fora com a água do banho.

Em primeiro lugar, é bom colocar ordem na casa porque o País há muito exigia soluções concretas e estruturais contra as políticas feitas de improviso e de facilitismo promovidas pelos sucessivos governos socialistas.

Em segundo lugar, também é bom porque retira espaço à narrativa inflamada do Chega, que insiste em explorar este tema de forma demagógica e até histriónica, chegando a entrar em contradição consigo próprio, já não se percebendo bem se a sua agenda neste tema reflete uma preocupação efectiva com o problema da imigração ou se apenas procura explorar oportunisticamente o impacto que este tema tem na preocupação das pessoas.

Vamos por partes. É injustificável que partidos que se dizem “patriotas” ignorem a História de Portugal a suposto benefício de uma dinâmica retórica populista que julgam ser mais rentável. Não é assim que se devia fazer política. E quem segue por estes caminhos, mais cedo ou mais tarde acabará por se arrepender. Creio que ainda se vai a tempo de virar a agulha e assumir a efectividade e a coerência, deixando de lado o verbo fácil. Até porque o verdadeiro sentimento nacional não se deve construir com base no medo, na exclusão ou na negação da nossa identidade histórica. Constrói-se com memória, com responsabilidade e com orgulho informado — não com slogans de ocasião.

Não nos podemos esquecer que ainda há poucos anos, no auge da crise da troika, com o País à beira da falência — fruto, mais uma vez, de más decisões políticas dos governos socialistas — foram os países africanos de língua oficial portuguesa, e em especial Angola, que acolheram milhares de trabalhadores portugueses e empresas nacionais. Não foi um gesto simbólico. Foi ajuda concreta, com impacto real na vida de milhares de famílias.

Nessa altura, muitos portugueses encontraram nos PALOP o que o seu próprio País não conseguia oferecer: trabalho, dignidade, estabilidade. Profissionais de várias áreas — da construção civil à saúde, do ensino ao setor empresarial — foram recebidos de braços abertos por países que partilham connosco séculos de história, uma língua comum e laços culturais profundos. Esse acolhimento não foi apenas generoso. Foi fraterno. E num momento em que Portugal estava fragilizado, esses países mostraram uma solidariedade que dificilmente será esquecida por quem a viveu.

Por isso, hoje, quando vemos forças políticas agitarem bandeiras de fechamento, de desconfiança e de exclusão — muitas vezes precisamente contra cidadãos oriundos desses mesmos países — é impossível ficar em silêncio.

É uma inversão do que deveria ser o verdadeiro espírito patriótico: retribuir, reconhecer, respeitar. Ignorar esta memória coletiva e instrumentalizar o tema da imigração para fins politiqueiros é não só eticamente errado, como estrategicamente míope. É apagar, de forma cínica, a História recente de um País que também já precisou — e que voltará a precisar — de pontes e não de muros entre os falantes de português.

Sou contra a política de “bar aberto”. Defendo regras, quotas, mecanismos de controlo e de integração, mas isto não pode significar fechar as portas a tudo e a todos.

Devem existir exceções que respeitem a nossa História, os nossos laços, a nossa memória coletiva. Falo com conhecimento de causa: vivi em Angola, e essa ligação dá-me não apenas memória, mas também responsabilidade. A política migratória não pode ser ditada ao sabor do medo ou da conveniência. Deve assentar em princípios — e entre esses princípios estão a gratidão, a justiça histórica e o reconhecimento dos laços profundos que nos unem a muitos dos povos que hoje aqui procuram uma vida melhor.

O Governo parece querer mostrar pulso e sentido de Estado. E ainda bem que o faz — porque não se governa com indiferença e o “deixa andar”, nem se lidera com medo de desagradar. Portugal precisa de respostas firmes, claras e estruturadas numa área tão sensível e complexa como a política migratória. Mas é essencial que o Governo resista à tentação de passar do oito ao oitenta, evitando o endurecimento cego ou a lógica do grito, tão em voga no discurso político mais radical. O ruído não substitui o pensamento, nem a hostilidade resolve os desafios de integração, coesão social ou sustentabilidade demográfica. Uma política migratória feita à imagem do medo ou da pressão mediática não serve o país. Serve apenas o curto prazo — e, muitas vezes, os piores instintos.

O equilíbrio certo não está em abrir tudo nem em fechar tudo. Está em fazer diferente: com inteligência, com justiça e com humanidade. Exige-se uma política migratória que saiba proteger as fronteiras, mas também os valores que nos definem como sociedade: a dignidade humana, a solidariedade, o respeito pelos compromissos históricos e pela diversidade. Uma política de imigração que sirva as necessidades da economia tem de servir também o objetivo da prosperidade e coesão social que passa pelo sucesso da integração social dos imigrantes. Ora, alguém ignora que, de modo geral, os falantes de português com origem nos PALOP têm, à partida, melhores perspetivas de integração do que quaisquer outros? Então, se é assim, não fará sentido que tenham um tratamento diferente dos demais?

Ser firme é dizer “sim” a quem cumpre e quer contribuir, e dizer “não” a abusos e esquemas. Mas ser justo é perceber que nem todos os casos cabem em grelhas ou formulários. Que há vidas que não podem ser resumidas a um documento, e histórias que merecem ser ouvidas com mais do que um olhar burocrático. Portugal é um país de emigrantes, e nunca o devemos esquecer. Fomos — e somos — acolhidos por muitos povos. Temos, por isso, a obrigação moral de saber acolher também.

Fazer diferente é, pois, governar com lucidez e com coragem, mas também com consciência e compaixão. E é esse o verdadeiro teste de uma política de Estado: não apenas a sua eficácia, mas a sua humanidade.