Imaginamos o mundo contemporâneo do consumo como uma série de escolhas e debates. As decisões acontecem diante de prateleiras onde meditaremos em cada caso; e depois, pesados os prós e os contras de cada alternativa, e informados com minúcia por relatórios ou testes, admonições científicas e opiniões de peritos, lá agarramos na farinha ou na ventoinha e vamos para casa com a satisfação do dever cumprido.

Trata-se de uma fantasia. As coisas não se passam assim, ou pelo menos não se passam quase nunca assim. Isso não faz de nós animais menos racionais, mas apenas pessoas que agem racionalmente na medida em que não gastam muito tempo a pesar prós e contras, a ler testes e a ouvir especialistas. Somos de fábrica pessoas que tendem a achar que a vida é mais do que as incertezas da escolha, e que de um modo geral confiam nas coisas. Teremos agonias e decepções, e algumas constantes; mas não têm normalmente a ver com escolhas. O poeta que não sabia se ainda se atreveria a comer um pêssego nunca considerou a possibilidade alternativa de uma laranja ou de uma avelã.

Em vez dessas algazarras mentais criamos hábitos. Os hábitos tornam as coisas mais simples porque não exigem decisões. A comparação entre marcas de farinha é substituída pela escolha alacre de uma embalagem verde com uns desenhos de ervas, ou de pudins. Naturalmente não sentimos pela Companhia Verde uma lealdade sem condições; e é muito natural que ao longo da nossa vida a afeição por uma farinha leal enfraqueça ou oscile; que façamos experiências e que algumas dêem mau resultado, e outras bom. E quando dão bom resultado, como animais racionais, passemos a comprar Farinha Azul.

