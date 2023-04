O Nick Cave confessou que quando andava no punk rock não lhe interessava a previsível postura contra os valores estabelecidos, mas sim irritar os seus pares. Sinto que o Nick Cave, ao fazer coisas de artista, odiava artistas—é isto que me interessa e é disto que passo a vida a falar. Essa conversa vale a pena ser vista no YouTube, no canal UnHerd. Quando o entrevistador lhe pergunta como se continua hoje, em 2023, a irritar as pessoas, o Nick Cave responde: “indo à Igreja e sendo conservador”.

É claro que ir à Igreja e ser conservador pode ser divertido para irritar as pessoas mas pode ser também apenas um tédio. Se qualquer pessoa tivesse o dom de irritar os outros com pertinência só por ir à Igreja e ser conservador, de tão dentro da Igreja e cercado de conservadores que estou, a minha vida seria um paraíso estético—e não é. Logo, desaconselho ir à Igreja e ser conservador como estratégia infalível de apimentarmos artisticamente a nossa vida. Mas reconheço que pode ser um valente primeiro passo para nos afastarmos do mito enfadonho do artista contra os valores supostamente estabelecidos.

Pressinto que os meus valores de ida à Igreja e conservadorismo não se alinham necessariamente com os do Nick Cave. O que significa que teremos visões provavelmente diferentes acerca de cristianismo e política. Antevejo, no entanto, que o meu encontro com ele, no que diz respeito ao pouco que esperamos dos artistas e da sua gloriosa campanha contra o sistema, é muito mais consensual. A nossa fé terá muito mais em comum no dogma de irritar as pessoas. Aí sim, haverá um sincero “amém” para partilharmos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.