Quando Charlie Kirk foi morto, apareceu logo um comentador a dizer que a culpa era das sociedades que estavam a passar da moral laica para a moral religiosa. Imagino que até tivesse boas intenções. O problema é que não percebeu nada.

O que estamos a ver não é conversão. É ressaca. Durante décadas, a promessa do progresso e da laicidade apresentou-se como horizonte único, muitas vezes com um zelo que roçava o fanatismo. E isso criou um vazio. Agora, depois desse excesso, regressa a procura de um equilíbrio — que, para muitos, só a moral religiosa parece oferecer. Depois da ideia da morte das “meta-narrativas”, elas parecem estar a voltar ainda com mais força.

Distinguir entre moral laica e religiosa é desonesto, mas se quisermos manter a oposição, a disposição natural é a da moral religiosa. E o termo ressaca não é ocasional. Para muitos a modernidade e a globalização trouxeram confusão e desorientação. E, neste contexto, a religião é a promessa de uma vida saudável, organizada e disciplinada.

Devemos ter sempre cuidado com canonizações e condenações apressadas. Mas creio que existem três conclusões que podemos tirar depois deste momento.

A primeira é que o secularismo, por mais racional que possa ser, não satisfaz, por completo, as várias dimensões da natureza humana. E, nem o Estado tornado religião, com os seus protocolos e panteões, nem o ativismo, o patriotismo, os bons valores, o humanismo ou o bem-estar parecem ser capazes de ocupar a totalidade desse espaço. Mas, mesmo não anulando da essencial dimensão não confessional do Estado, não sei se temos tirado das devidas conclusões deste facto.

A segunda é que a sua morte recorda-nos algo que nos tem faltado: figuras públicas que falem com clareza, mesmo que essa clareza seja desconfortável. Hoje, vivemos obcecados com a ideia de que o centro é virtude e que a moderação é quase sinónimo de bondade. Mas isso é um equívoco. A obsessão pelo centro acaba por ser, na verdade, uma forma de suicídio do espaço público. Diz-se, repetidamente, que a sociedade está demasiado polarizada. Eu arriscaria o contrário: talvez esteja pouco polarizada.

Charlie Kirk teve afirmações com as quais não concordo, e que mais do que meras diferenças de opinião, acredito que são objetivamente falsas, mas o que é ser um radical? Porque não podemos aceitar, para a saúde do espaço público, que um radical seja a palavra que define quem considera que o aborto é imoral e que o homem e a mulher correspondem a um sexo biológico. Se assim for, lamento, aqui me confesso, mas sou um perigoso radical, no meio de outros tantos radicais.

A terceira conclusão prende-se com o discurso de Erika Kirk. É impossível lê-lo, ouvi-lo ou vê-lo sem nos comovermos. Nesse momento, Erika não fez um discurso laudatório do marido, não quis tornar Charlie Kirk um mártir, nem recorreu a temáticas patrióticas ou civilizacionais. Limitou-se a falar de Deus. E isso deve ter confundido muita gente. Em particular quem, como cão raivoso, talvez por falta de grelha de leitura, foi morder, de novo, as armadilhas retóricas de Trump e Vance. A sessão de homenagem, que foi descrita em alguns media como a “nova Nuremberga”, teve uma viúva a dizer que perdoava ao assassino do marido, que o ódio nunca era a resposta, mas o amor, e que fazia tudo isso porque Jesus também o fez. E a audiência, que certamente teria suásticas no braço e bigode estilo Chaplin no rosto, levantou-se e aplaudiu. Nem sei como é que ainda não soaram os alarmes de propaganda nazi. Inaceitável.