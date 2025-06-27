A caminho das férias, no carro com a família, olho pela janela e vejo quilómetros de eucaliptos plantados, todos iguais, como peças de um dominó gigante. Um cenário repetitivo, que mostra bem como falta aqui a verdadeira natureza. E pensar que, se a deixássemos seguir o seu curso, a natureza nos oferecia um espetáculo bem mais colorido! Não é preciso ir até à Amazónia para ver biodiversidade a sério. Uma visita ao Parque Nacional da Peneda-Gerês, na Primavera, basta para perceber isso. Ali, a serra é um mundo à parte: carvalhos de várias espécies, matagais cheios de tojos e urzes – cada um com o seu papel neste ecossistema tão rico e equilibrado.

A floresta que vive dentro de nós

Tal como nas florestas cheias de vida que temos em Portugal, também o nosso intestino é casa de uma comunidade vibrante: biliões de microrganismos que vivem em paz (esperemos nós!) connosco. São bactérias, vírus, fungos, e parasitas – todos a fazer parte desta “floresta” microscópica. Estes micróbios colonizam o nosso intestino logo que nascemos e continuam a fazê-lo ao longo da nossa vida – através do que comemos, das pessoas e animais com quem convivemos e até do ambiente à nossa volta. Mas atenção: tal como uma floresta pode perder o equilíbrio, também esta comunidade interna é sensível. A alimentação, o exercício, o stress, o tabaco – os “suspeitos do costume” – influenciam (e muito!) a nossa microbiota intestinal. E não, isto não é só conversa de médicos ou a moda do momento. A ciência é clara: estes fatores têm impacto real e profundo na saúde do nosso intestino. Se a microbiota entra em desequilíbrio, os efeitos podem fazer-se sentir durante anos. Por isso, cuidar dela é cuidar de nós.

Entre as muitas funções vitais da nossa microbiota intestinal, hoje destaco uma que me parece particularmente relevante nestes tempos desafiantes da humanidade: o eixo intestino-cérebro e a importância da diversidade da microbiota na saúde mental.

Cérebro feliz? Intestino em equilíbrio!

Hoje sabemos que intestino e cérebro estão em contato constante. Sim, é verdade: o que acontece cá dentro, ao nível dos microrganismos, influencia (e muito!) o que se passa na nossa cabeça – desde o humor à ansiedade, passando pela forma como lidamos com o stress.

Essa ligação acontece de várias formas. O nervo vago, por exemplo, funciona como uma linha direta entre intestino e cérebro – quase como uma chamada telefónica em tempo real. Depois temos as hormonas, como o cortisol (a famosa “hormona do stress”), que atuam como correio, com mensagens mais lentas, mas impactantes. E temos também os metabolitos microbianos – pequenas moléculas produzidas pelos micróbios. Entre eles, destaca-se o butirato, com propriedades anti-inflamatórias, e a serotonina, essencial para o nosso bem-estar.

Na verdade, cerca de 90% da serotonina do corpo humano é produzida no intestino – e não no cérebro, como se acreditava até há pouco tempo. Esta molécula é essencial para regular o humor, o sono, o apetite e outros processos fundamentais para a saúde. Ter uma microbiota intestinal equilibrada e diversa é, por isso, essencial, não só para digerir bem, mas também para viver bem.

A investigação científica tem demonstrado que desequilíbrios na microbiota estão associados a diversas condições de saúde mental, como a depressão, a ansiedade, perturbações do espetro do autismo, esquizofrenia e perturbações relacionadas com o stress.

Mais recentemente, começou a ganhar força uma nova ideia: modular a microbiota intestinal pode ser uma estratégia eficaz para prevenir ou tratar doenças mentais e com menos efeitos secundários do que os fármacos tradicionais.

Comer bem é pensar bem

Tudo começa no prato. A chamada “dieta psicobiótica”, rica em fibras e alimentos fermentados, mostrou, em apenas quatro semanas, uma redução significativa nos níveis de stress em voluntários saudáveis.

A famosa dieta mediterrânica, com base em vegetais, frutas, cereais integrais, leguminosas, azeite, peixe e consumo moderado de carne vermelha, também tem efeitos positivos comprovados. Pode melhorar os sintomas de depressão, potenciar os efeitos da medicação e até aliviar sintomas físicos e psicológicos em pessoas com síndrome do intestino irritável. Já o padrão alimentar típico ocidental – rico em açúcares, sal e gorduras saturadas – tem o efeito contrário. Está associado à redução do volume do hipocampo, uma área do cérebro essencial para a memória e a aprendizagem.

Diversidade acima de tudo!

Quanto mais variada for a nossa alimentação, maior a diversidade de microrganismos que alimentamos. E essa diversidade é sinónimo de resiliência, equilíbrio e saúde – não só no intestino, mas em todo o corpo.

No Dia Internacional do Microbioma, celebremos a biodiversidade – nos alimentos, nos ambientes e, claro, na nossa própria floresta intestinal.

Porque, no intestino como na vida, a diversidade é o que mais importa.