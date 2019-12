A massificação do acesso à Internet e da utilização de smartphones tem vindo a provocar uma das maiores e mais rápidas transformações da história da humanidade. Nunca antes a sociedade humana sofreu tantas transformações num tão curto espaço de tempo, como no período desde o virar do milénio. A forma como trabalhamos, como comunicamos, como nos informamos e como nos divertimos mudou radicalmente nos últimos anos, muito por via da entrada do digital nas várias componentes da nossa vida.

Neste contexto, a transformação digital é um dos principais tópicos na agenda das empresas, nos mais diversos sectores e geografias. No relacionamento com os consumidores, as empresas estão a utilizar o digital para melhor conhecerem os seus clientes e assim disponibilizarem produtos e serviços mais personalizados e customizados às necessidades e preferências de cada um. O digital está também a ser utilizado para alargar os canais disponibilizados aos consumidores, como são exemplo as soluções de e-commerce e de e-care, que permitem aos clientes adquirirem produtos e serviços, bem como gerirem a sua relação com as empresas, a qualquer hora e a partir de qualquer lugar.

A tecnologia digital é atualmente também o principal fator de inovação e transformação da forma como as empresas operam. A digitalização e automatização de processos garantem fortes ganhos de eficiência permitindo que os colaboradores se dediquem a funções de maior valor acrescentado. A desmaterialização de documentos é um exemplo de como o digital permite redução de custos com fortes benefícios ambientais. Adicionalmente, o surgimento de ferramentas digitais permite uma maior agilidade na forma como as pessoas trabalham. Nas empresas mais sofisticadas, já não existem postos de trabalho fixos, tendo os colaboradores a liberdade de se sentarem junto dos colegas com quem estão a colaborar num determinado projeto, existindo cada vez mais soluções de mobilidade onde é permitido o trabalho a partir de casa vários dias por mês.

As empresas desempenham também um papel fundamental em garantir que os benefícios da tecnologia digital chegam ao maior número de pessoas e têm um impacto positivo de forma transversal na sociedade. A este nível, a Vodafone é um bom exemplo de uma empresa que tem disponibilizado os benefícios das novas tecnologias a milhões de pessoas por todo o mundo, melhorando a sua qualidade de vida e conectando-as para um futuro melhor.

Em Portugal, a Vodafone tem tido um contributo fundamental para o desenvolvimento das comunicações digitais no país, ao disponibilizar uma infraestrutura de rede móvel e fibra ótica das mais avançadas do mundo. Como empresa fundadora do MUDA – Movimento pela Utilização Digital Ativa – tem como missão aumentar o número de portugueses que beneficiam da utilização dos serviços digitais das Empresas e do Estado.

No país onde se realiza a Web Summit, é um desígnio de todos tornar Portugal mais avançado, participativo e inclusivo, ajudando os portugueses a beneficiar cada vez mais dos benefícios da Revolução Digital.