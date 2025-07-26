Caíram o Carmo e a Trindade quando o líder do segundo maior partido na Assembleia da República leu, na sessão plenária, os nomes próprios de crianças de origem estrangeira residentes em Portugal.

Políticos, comentadores e cronistas rasgaram, indignados, as suas imaculadas vestes, pois uma coisa é explicar, na creche, que há meninos que afinal são meninas e vice-versa, o que é perfeitamente normal e adequado à mentalidade de quem tem 3, 4 e 5 anos, mas é absolutamente obsceno, senão mesmo criminoso, referir nomes próprios estrangeiros de crianças imigradas no nosso país. Com efeito, antes dos seis anos, não há menor que não se questione sobre a sua identidade de género, mas ouvir – embora, decerto, nenhum deles tenha ouvido – o seu nome próprio ser pronunciado na Assembleia da República é tão traumático que, em boa hora, os apaixonados defensores da inocência infantil não tardaram em expressar, publicamente, a sua justíssima indignação por tão execrável manifestação de oportunismo político.

Sem querer desconsiderar o compungido pranto das carpideiras do regime, talvez convenha lembrar que essa sua atitude manifesta algum provincianismo, pois é prática corrente noutros países europeus. Na Bélgica, por exemplo, segundo dados recentes, nos primeiros dias dos anos 2023, 2024 e 2025, havia, respectivamente, 36 218, 37 002 e 37 698 pessoas chamadas Mohammed, o que indica uma significativa presença e paulatino crescimento das famílias muçulmanas nesse país. Não consta, contudo, que a divulgação deste dado tenha causado irreparáveis traumas nas crianças registadas com o nome do profeta.

Em outros países europeus, as estatísticas, em relação a esse nome, tipicamente islâmico, não são muito diferentes: em França, Mohamed foi o 17º nome masculino mais popular a nível nacional, e está entre os dez mais comuns em Paris. No Reino Unido, também em 2023, há registos de 7 097 crianças registadas com o nome do profeta muçulmano. Na Alemanha, Mohammed foi o nome mais dado aos rapazes nascidos em Berlim de 2022 a 2024. Também na Noruega, onde esse nome é o mais comum desde 2014, Países Baixos, Suécia e Irlanda, o mesmo nome tem liderado os respectivos registos masculinos.

Portanto, se o objectivo da referida intervenção no hemiciclo era chamar a atenção para uma presença massiva, nas escolas portuguesas, de crianças de outras nacionalidades e religiões, é óbvio que cumpriu o seu objectivo, evidenciando uma realidade sociológica que não é apenas portuguesa, mas europeia. Pode gostar-se, ou não, desta presença numericamente tão significativa, mas não se pode negar a sua realidade, porque os números não mentem.

Se, sob este aspecto, há que reconhecer a pertinência dessa intervenção, o mesmo já não se pode dizer da suposição de que há nomes próprios mais portugueses do que outros. Ou seja, por muito que custe aceitar aos puristas da nossa ‘raça’, a quase totalidade dos nomes que hoje se podem considerar como tipicamente portugueses foram importados de outros povos e culturas, ou seja, foram, inicialmente, nomes de imigrantes.

Entre as diversas origens dos nossos nomes, podem-se distinguir as seguintes etnias: hebraica, grega, romana, anglo-saxónica, germânica, céltica e árabe. Ou seja, são muitos escassos, se os houver, os nomes próprios originariamente portugueses!

Na medida em que Portugal nasce da Reconquista da Península Ibérica aos mouros, é explicável a predominância de nomes de proveniência judaico-cristã, alguns até com origem sobrenatural. Com efeito, os nomes Miguel, Gabriel e Rafael correspondem, segundo a revelação bíblica, aos três arcanjos. Casos houve até em que um nome próprio foi objecto de uma inspiração divina, pois foi dito a Zacarias, pelo arcanjo São Gabriel, que o seu filho se chamaria João.

Na Bíblia, também não faltam os casos em que, a uma nova missão, corresponde um nome novo. Talvez o mais representativo seja o de Simão, filho de Jonas, a quem Jesus chamou Pedro, ao atribuir-lhe a chefia da Igreja.

Também aquele que, até à data da sua conversão se chamara Saulo, ou seja, Saul, passou depois a usar esse mesmo nome numa versão latinizada: é com o nome Paulo que a História o evoca como sendo um dos principais apóstolos da fé cristã. A maioria dos nomes dos primeiros cristãos eram os próprios daquele tempo e lugar, em que também já se faziam sentir influências estrangeiras: Filipe, que foi um dos doze apóstolos, tinha um nome de origem grega, que evoca o pai de Alexandre Magno, e um famoso historiador judeu, de sua graça Josefo, antepôs ao mesmo um nome tipicamente romano: Flávio.

Em Portugal, por respeito pela sua condição divina, nunca se usou Jesus como nome masculino, mas sim feminino, antecedido por Maria. São também bíblicos outros nomes muito comuns entre nós, tais como José, Isabel, João, Jacob, Sara, Ester, Simão, Marta, Madalena, etc.

Também não faltam os nomes próprios de origem grega, como Alexandre, André, Bárbara, Calixto, Catarina, Dâmaso, Filomena, Helena, Heitor, Heliodoro, etc. Por sua vez, são de origem romana Adriana, António, Augusta, Bonifácio, Cláudia, César, Damião, Diana, Júlia, Emílio, etc.

Com as invasões dos povos ditos bárbaros, introduziram-se em Portugal muitos nomes próprios de origem germânica, como, por exemplo, Adelaide, Amália, Anselmo, Bernardo, Bruno, Carlos, Hugo, Clotilde, Henrique, Guilherme, Hilda, Rodrigo, etc. Alfredo é, provavelmente, um nome anglo-saxão, Brígida parece ser de origem celta, enquanto Cassilda é, originariamente, um nome árabe.

Se, em relação aos nomes próprios, não restam dúvidas quanto à sua origem maioritariamente estrangeira, também em relação aos apelidos é curioso registar que, se por um lado não escasseiam os de proveniência não lusitana, por outro são até os de origem forasteira os que têm uma maior taxa de sobrevivência, talvez precisamente pelo seu carácter exótico. Daun, Holstein-Beck, O’Neill, Bourbon, Kopke, Schiappa, Drummond, Oom e Breyner são, entre muitos outros, alguns casos de apelidos que, não obstante a sua origem estrangeira, não só vieram para ficar, como até são especialmente prezados pelas famílias que assim se apelidam, como são, por exemplo, a dos marqueses de Pombal, que usam Daun como apelido, e a dos duques de Palmela, que se apelidam Holstein-Beck e que, longe de se envergonharem dessa sua ascendência estrangeira, nela fazem especial gosto.

Saibamos acolher os imigrantes que vêm por bem para Portugal, enriquecer não apenas a nossa sociedade, mas também a nossa cultura, como recentemente escreveu, em excelente artigo de opinião, o Patriarca de Lisboa. Os cristãos não podemos esquecer que também Jesus, recém-nascido, foi emigrante no Egipto; todos os portugueses, sobretudo os mais patriotas, deveriam recordar que o Conde D. Henrique de Borgonha, pai de el-Rei D. Afonso Henriques, fundador da nossa nacionalidade, foi um estrangeiro, um ‘imigrante’ francês, e que vultos maiores da nossa História também o foram, como a aragonesa Rainha Santa e a inglesa D. Filipa de Lencastre, mãe da ínclita geração. Talvez por essa sua origem, seu filho soube criar um país que, desde a sua origem, salvo algumas tristes excepções, recebeu e integrou gentes de todas as nações.