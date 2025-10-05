1.A inteligência artificial, designadamente esses motores de busca que são o ChatGPT e outros similares como o DeepPSeek podem ser-nos úteis? Certamente que sim. Fornecem respostas estereotipadas de acordo com os conhecimentos inseridos nos programas a que obedecem e de que se alimentam ou seja, no algoritmo que lhes preside. Os conhecimentos assim transmitidos são especialmente úteis nos domínios das ciências exactas, matemáticas à cabeça. Dizem-me que os resultados são excepcionais. Fora daí, o assunto é muito mais discutível.

Inseri há dias, por simples curiosidade, uma pergunta sobre uma questão jurídica complexa. A resposta estava bem articulada e era coerente, mas errada. Percebi logo que a IA nos trata como clientes. Fornece as respostas que a grande maioria quer ouvir. É natural; as empresas que a promovem são cotadas na bolsa e querem lucros, pelo que dão ao cliente aquilo que ele deseja.

No entanto, a resposta desafiava-me a colocar questões adicionais. Não valia a pena naquele caso, porque os pontos de partida que balizavam a resposta estavam mal. Seja como for, a máquina pode ser interpelada, as questões que lhe são colocadas podem ser revistas e transformadas de modo a obter respostas mais satisfatórias que vão muito para além da banalidade inicial com que nos brindou.

Daqui se conclui que não é indiferente à resposta a capacidade e o conhecimento de quem colocou a pergunta. Entre a máquina e o seu interlocutor desenvolve-se assim uma espécie de maiêutica recíproca ou dialéctica que vai das perguntas para as respostas e destas de novo para as sucessivas perguntas. É este o aspecto mais interessante da IA. Há de acabar por se desenvolver uma arte de perguntar à máquina.

Uma coisa é certa; é possível fazer um uso crítico e reflexivo da IA. Pode-se aprender a pensar com as máquinas. Mas precisamente por ser assim os resultados mais avantajados só podem estar ao dispor de quem sabe do que pergunta ou seja, de quem reflectiu sobre as perguntas a fazer e soube interpretar as respostas de modo a poder prosseguir com proveito. Quanto mais instruída e plena de conhecimentos for a pergunta mais rico será o resultado que a resposta oferece. Se não for esse o caso, as respostas só fornecem conhecimentos básicos louvados em ocorrências estatísticas e vulgaridades, e o humano mais não é do que o ventríloquo da máquina.

Na verdade, a IA não é mais do que um modelo matemático articulado em torno de probabilidades escolhidas em função de dados estatísticos e de parâmetros decisórios, ainda por cima orientados de acordo com a preferência dos consumidores a quem se destina. Não permite o processo de autoconstrução de uma racionalidade própria ou «autopoiese» que caracteriza o pensamento humano e torna possível a criatividade e a intuição qualitativa.

Mas não tenhamos ilusões, os seus resultados não são igualitários para grande pena de alguns que gostariam de ver pôr a IA ao serviço do igualitarismo, como se fosse o grande instrumento para colocar a alta cultura ao serviço de todos e a todos acessível, sem esforços e estudos «elitistas». A IA favorece os mais aptos e capazes e condena à mediocridade os que não o são; estes confirmam através da máquina a sua própria ignorância. Já dizia Rousseau: o progresso gera desigualdades pois que ao permitir a cada um o melhor exercício das suas liberdades inevitavelmente favorece os melhores.

2.A IA pode ser um instrumento muito útil e até formativo, mas é insustentável de um ponto de vista filosófico. Não quero aqui maçar os leitores com as minhas convicções. Vou limitar-me ao essencial.

O nosso cérebro não é um aparelho de reprodução de uma anterior realidade empírica nem o produtor (idealizado) da realidade enganadora. É um instrumento que representa a realidade através da nossa interacção com ela, a um mesmo tempo sujeito e objecto. Assim se foge ao realismo e ao idealismo. O mundo concreto em que vivemos tem a sua própria racionalidade, os seus significados e os seus valores. Estes não são os das ciências exactas que se caracterizam pela pura objectividade das grandezas corpusculares ou da mecânica quântica, absolutamente independentes da percepção que dela temos. É preciso, portanto, voltar às próprias «coisas» para com elas aprendermos na íntima relação que têm connosco. O pensamento não se subjuga a elas mas parte delas para lhes imprimir um significado e uma dimensão de outro modo impossível. Por outro lado, a nossa consciência não é uma tábua rasa; é já consciência do que já topámos nas «coisas» com que aprendemos o resto. É esta síntese entre as «coisas» e a percepção consciente que delas temos que gera o conhecimento. Este não é uma reprodução nem uma criação pura. É um processo com recíprocas cedências.

Ora, a IA não nos fornece esta possibilidade. Substitui as «coisas» por dados abstractos ignorando a percepção consciente do que nos rodeia numa relação imediata. O conhecimento que nos fornece é assim parcial e, em larga medida, inautêntico.

3.A inteligência artificial só pode confirmar o que colectivamente já se sabe e isto apenas se os correspondentes programas forem muito bem feitos. Funciona como uma espécie de memória colectiva. O que já é muito. Mas fica longe das nossas possibilidades.

É criativa? Claro que sim. Tão criativa como qualquer um de nós por, quando está de feição, ser capaz de encadear os assuntos uns nos outros. Mas este processo depende também do nosso interlocutor e da sagacidade e interesse das suas intervenções. A IA, bem usada, é um estímulo, mas não é mais do que isso. O filósofo John Searle diagnosticou muito bem na sua metáfora sobre o quarto chinês os limites da IA.

Há um aspecto do nossa vida mental a que a IA nunca chegará. É aquele a que os clássicos chamavam o uso prático da razão que consiste em lograr o caminho correcto na nossa relação com a vida moral, social e política. A razão lógica é insuficiente para conhecer tudo. Vale o esprit de finesse adaptado a cada caso concreto.

Não confiemos demais na IA e, sobretudo, não nos deixemos alienar nela nem dela fazer pretexto para deixarmos de nos interrogar e pensar. Por favor, não pensem em ir buscar à IA directivas para o nosso comportamento moral e social. Leiam antes esse livrinho formidável que é A Razão nas Coisas Humanas de Herbert Simon, prémio Nobel da economia, mas sem deixar de ser um economista culto, traduzido em português e há muito tempo editado pela Gradiva (1989) e que só custa 8 euros.