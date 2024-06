Segundo noticiou o Público, Maria do Rosário Partidário, coordenadora da Comissão Técnica Independente do novo aeroporto de Lisboa declarou este sábado, 22 de Junho de 2024, que o novo aeroporto de Lisboa poderia ser construído até 2030. Cito desse jornal: “Novo aeroporto pode ser construído até 2030 se houver bom planeamento, diz Rosário Partidário. A coordenadora da Comissão Técnica Independente (CTI) do novo aeroporto de Lisboa afirmou neste sábado que é possível construir aquela infra-estrutura aeroportuária no Campo de Tiro de Alcochete (CTA) antes do Mundial de Futebol de 2030, se houver um bom planeamento.”

Estas declarações têm enorme importância.

Não são declarações de uma pessoa qualquer. Trata-se da pessoa que coordenou a Comissão Técnica Independente do novo aeroporto de Lisboa, sendo de recordar que foi com base no trabalho desta Comissão que o Governo tomou a sua recente decisão sobre o assunto, escolhendo a opção Alcochete.

Todos conhecemos a situação do aeroporto da Portela.

Por um lado não dá resposta à procura existente, criando enormes constrangimentos para as actividades económicas que dependem do transporte aéreo originado ou destinado a Lisboa.

Por outro, é um aeroporto que gera danos muito significativos para a saúde dos habitantes de Lisboa, violando todas as normas existentes em matéria de ruído e provocando a emissão de partículas prejudiciais para a vida das pessoas (veja-se o estudo da Federação Europeia de Transportes e Ambiente, publicado no dia 25 de Junho de 2024, pela associação Zero, que concluiu que quem vive perto do aeroporto de Lisboa tem maior risco de ter doenças como diabetes, demência e hipertensão – https://zap.aeiou.pt/o-aeroporto-de-lisboa-esta-a-matar-a-vizinhanca-silenciosamente-610508).

O Governo, na sua decisão sobre o novo aeroporto, propõe-se que o mesmo esteja concluído apenas daqui a 10 anos. E já sabemos como é da natureza de todas as obras atrasarem-se (vejam-se as recentes obras do metro em Lisboa), pelo que não é exagerado pensar que Lisboa só terá um novo aeroporto daqui a 12/15 anos.

Nesse quadro, o Governo propõe-se que, durante os próximos 10 anos (provavelmente 12 ou 15), o aeroporto da Portela continue em funcionamento, sendo aumentado o número de voos por hora (salvo erro para cerca de 45 – quase um por minuto).

Ora, face aos problemas e constrangimentos acima referidos que o funcionamento do aeroporto da Portela acarreta, o Governo deveria fazer todos os esforços para minimizar o prazo desse funcionamento.

É a esse propósito que as declarações de Maria do Rosário Partidário se revelam particularmente importantes.

Se o Governo confiou no trabalho da Comissão coordenada pela Senhora Professora Maria do Rosário Partidário para uma decisão tão importante como a da escolha do local do novo aeroporto, deveria também confiar no que a mesma pessoa declara sobre o prazo para a construção do novo aeroporto.

E se não confia no que a Maria do Rosário Partidário declarou sobre o prazo de construção do novo aeroporto e entende que não é possível construir o novo aeroporto até 2030, deveria explicar aos Portugueses porque tem esse entendimento. Todos percebemos que a ANA pretende estender o máximo possível o prazo de funcionamento da Portela, mas essa razão não basta: o interesse público é, como se referiu, o de ter o novo aeroporto construído o mais cedo possível.

O tema do novo aeroporto e do prazo necessário para a sua construção são demasiado importantes para que o Governo ignore as declarações de Maria do Rosário Partidário.

26 de Junho de 2024