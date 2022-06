Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Disney, JP Morgan e Citi, Levi Strauss e a Microsoft e a Apple são apenas algumas das empresas que comunicaram aos seus trabalhadores que pagam as despesas de transporte às suas colaboradoras que queiram abortar e não o possam fazer no Estado onde estão.

O bem estar dos trabalhadores e a garantia de que têm acesso a cuidados de saúde são os argumentos usados, depois de termos assistido ao um retrocesso dos Estados Unidos ao ano de 1973, com a decisão do Supremo Tribunal que transfere o poder, de descriminalizar o aborto até às três semanas, para as mãos dos Estados. E, em pouco tempo, cerca de metade dos Estados limitaram ou até eliminaram o direito de Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG), de acordo com o Wall Street Journal .

