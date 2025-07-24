Outra vez a Operação de Entrecampos. Numa das zonas mais pressionadas de Lisboa, onde as avenidas não conseguem escoar um engarrafamento constante, a qualquer hora do dia, há um quarteirão com cerca de 50 mil metros quadrados (cinco hectares) que parece vazio, apesar das obras já terem começado. Era ali que morava a antiga Feira Popular. Tudo, a toda a volta, existe em excesso: escritórios, habitação, serviços públicos, hotéis, supermercados, hipermercados, estações de Metro, comboio, e várias linhas de autocarro, um dos monumentos mais importantes e respeitáveis da cidade – aos Heróis da Guerra Peninsular -, atravessamentos de nascente para poente, acessos ao enorme Hospital de Santa Maria, e um vespeiro de vida urbana desesperada.

Esse quarteirão forma um rectângulo paralelo à parte final da Avenida da República, desocupado desde 2003. A Câmara Municipal de Lisboa podia ali ter construído um jardim, como recomenda o bom senso e todas as correntes urbanísticas.

Inspirados na ideia megalómana da “Lisboa de Manuel Salgado”, Fernando Medina e os vereadores dele não construíram jardim algum. Nem lhes passou pela cabeça destinar para ali uma dose razoável de edifícios de habitação, exclusivamente habitação, a tal habitação que tanta falta faz em Lisboa, a habitação com que a esquerda enche ministérios e secretarias de Estado, e programas partidários, e acusações, imposturas e calúnias contra os “especuladores imobiliários”, e contra a “economia de casino”; mas o tipo de habitação que não serviu para aliviar as preocupações de umas dezenas de famílias que podiam ir morar para ali.

Em vez disso, este conjunto admirável de irresponsáveis intelectuais e políticos desenhou uma coisa chamada “Operação Integrada de Entrecampos” e decidiu vender o terreno em hasta pública a um grupo privado, em Dezembro de 2018, com autorização para construir 173 mil metros quadrados, sem contar com áreas técnicas e estacionamento. Tudo somado, na “maior operação urbanística desde a Expo 98”, serão construídos perto de 236 mil metros quadrados, só ali, naquele rectângulo. E pior: de toda esta área construída, que não deixa um cantinho para a cidade respirar, o plano destinou 70 por cento para comércio e serviços, e apenas 30 por cento para habitação. Curioso, não é? A esquerda interessa-se por jacarandás, mas só se forem meia dúzia. Se for por troca de um jardim inteiro, venham os “especuladores”, os “fundos abutres”, e venha o diabo; os governantes esquerdistas, como os artistas esquerdistas, olham para um representante do “grande capital” e sentem-se logo promovidos, só com o cheiro a enxofre.

Não trago boas notícias. Esta semana, o Observador (este jornal) publicou uma investigação bem feita ao negócio que o grupo Fidelidade fechou com o Banco de Portugal, para ali construir a nova sede. O grupo Fidelidade é o actual proprietário do terreno. O Banco de Portugal é aquela instituição da nossa democracia que é governada por Mário Centeno, desde o dia em que o dr. Centeno deixou de ser ministro das Finanças. A investigação do Observador concentra-se nas minúcias do negócio, e nos corredores escorregadios da nossa burocracia, e no impacto que uma construção daquele tamanho vai sofrer pela indisponibilidade dos materiais: tratando-se de uma das maiores obras da área da Grande Lisboa, haverá com toda a certeza atrasos de aprovisionamento pelas quantidades fora do comum.

Mas ficamos a saber que afinal o terreno da antiga Feira Popular vai servir de morada a um gigante burocrático. Ao ponto de se preverem pequenas habilidades com as autorizações, já que, para fingir que fazem “comércio”, e assim contornar as regras do licenciamento municipal, os senhores responsáveis se preparam para abrir (em Entrecampos) uma loja de lembranças do Museu do Dinheiro (que fica na Praça do Município). E outras proezas.

Não é evidente que o Banco de Portugal precise de gastar umas centenas de milhões de euros (prevê-se a possibilidade de chegar a 280 milhões) numa nova sede para ficar com “os serviços todos juntos”. Por que raio não pode o Banco de Portugal permanecer “disperso em vários escritórios pela cidade”? Serão tão importantes e secretas as actividades daquela fauna toda que só possam comunicar por notas escritas em papelinhos, diligentemente transportados entre gabinetes por estafetas internos da máxima confiança? Ou esta é mais uma loucura como o edifício da Caixa Geral de Depósitos, uns quarteirões adiante, que começou por massacrar um bairro e acabou vazio? Ao ponto de se mudar para lá todas as instalações do Governo português, que ocupa agora salões colossais naquele edifício soviético? As coisas do mundo português terão mesmo de ser sempre assim?