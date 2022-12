Vou falar de duas mulheres que esta semana vi no supermercado, ambas ainda novas, ambas com aspecto do que costumamos designar por classe média. A primeira vi de perto, com uma criança no carrinho das compras e o desespero a aumentar à medida que constatava o preço do leite. Ia e vinha ao longo das prateleiras, a verificar cada marca. E repetia o processo. Às tantas, começou a desabafar em voz suficientemente alta. Não eram resmungos, apenas a leitura da quantia inscrita na etiqueta, seguida de um suspiro: “Ai, meu Deus…”. Deu-me pena.

À segunda mulher vi-a numa reportagem de “telejornal”, que alguém publicou por aí. Questionada sobre até que ponto o aumento de preços afectava os portugueses, respondeu sorridente que nem por isso, “porque o aumento é ao quilo e os portugueses por norma nunca compram um quilo”. Embora por razões diferentes, voltei a ter pena. E lembrei-me do dono de um café que frequentei na juventude, o qual não conseguia apurar a percentagem de clientes que consumiam cerveja na medida em que, cito, no estabelecimento “não paravam 100 pessoas”.

Não sei se o vídeo da segunda mulher é recente ou sequer autêntico. Sei que a senhora, real ou paródica, é representativa de incontáveis criaturas reais, com 10 gramas de ervilhas – 1% do kg – no lugar do cérebro. E são criaturas assim que constituem o público do dr. Costa. Quanto à primeira mulher, é possível que nem pense no dr. Costa. E é certinho que o dr. Costa não pensa nela.

Seja por detractores ou devotos, a manha do dr. Costa é altamente sobrevalorizada. De tão primitivos, os truques do homem exigem destinatários pouco exigentes. Na quinta-feira, o dr. Costa concedeu uma entrevista à “Visão”, com direito a exibir as típicas má-criação, prepotência e parlapatice, além de cortina vermelha e pose suspeita na capa, como o cabotino de baixo vaudeville que ele é. Ali, anunciou um “apoio extraordinário” de 240 euros a um milhão e pico de “famílias carenciadas”. Claro que não sugiro uma relação directa entre os coitados que receberão a benesse e a imbecilidade congénita: a imbecilidade é dos que aplaudem a benesse, não por disciplina partidária ou genérico interesse em vigarices, e sim por convictamente acharem que o “apoio” é mesmo “extraordinário” e digno e generoso. E que o dr. Costa também o é. O dr. Montenegro, hipotético líder da oposição, reclamou para o PSD a inspiração da espectacular medida. E o prof. Marcelo interrompeu os comentários desportivos para explicar que a medida “faz a diferença”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.