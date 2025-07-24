No Estoril, desde sempre, ainda miúdos, costumávamos parar ali pelo Deck. Era o local onde se combinava estar, onde os pais nos largavam, ou onde nos vinham buscar. Numa época em que ainda não existiam telemóveis, era para o próprio Deck que ligávamos, transmitindo mensagens, visando chamar este ou aquele, explicar que se estava atrasado — hábito, na altura, menos comum, refira-se — ou, simplesmente, para pedir qualquer coisa ou deixar recado a alguém que, mais tarde ou mais cedo, sabíamos passar por lá. Além de ponto de encontro, portanto, o Deck era também um centro de troca de informações, um número de telefone que todos tínhamos decorado, ou guardado na carteira, e onde, quase todos os dias, poderíamos ser encontrados. Para telefonarmos de volta, também dava, mas, mais barato, nas arcadas, logo no início, perto dos túneis da Marginal, havia uma cabine telefónica que, por 10 escudos a cada 30 segundos, nos safava em muitas ocasiões. Aliás, por vezes, até saía de borla porque, mesmo sem crédito, a máquina fazia a chamada até ser atendida, o que permitia saber, por exemplo, se alguém estava em casa apenas ouvindo aquele breve segundo em que alguém respondia.

Hoje em dia, as coisas estão muito diferentes. Não só há muito mais miúdos, como todos têm carteiras mais recheadas. Ao mesmo tempo, estrangeiros pululam a cada esquina, quer porque o turismo em Portugal, e em Cascais em particular, atingiu volumes inimagináveis há 30 ou 40 anos, quer porque a comunidade estrangeira que escolheu o Estoril para viver também cresceu em grande proporção. Hoje, as esplanadas estão cheias, os inúmeros restaurantes também, sem mencionar que a própria terra, em particular a costa, com muito mais prédios, casas e hotéis, se modificou bastante. Na altura, nos anos 90 do Século passado, tudo era mais familiar. Um meio mais pequeno, onde praticamente todos se conheciam, pelo menos de vista. E o Deck, em particular durante o ano, quando o turismo era residual, com as suas grandes esplanadas vazias durante a semana, era, acima de tudo, o poiso habitual de um grupo grande de miúdos que frequentavam os Salesianos, a escola ainda hoje situada à entrada da Marginal, logo após a bomba de gasolina.

Assim, de manhã, no intervalo das 10 para um café ou um bolo, à hora do almoço para o bitoque, à tarde, após as aulas, para uma torrada e, claro, às Sextas e Sábados, como rampa de lançamento do roteiro nocturno, éramos nós que dávamos vida, e negócio, ao estabelecimento. Ou seja, quando, já no Secundário, mais independentes, saíamos à noite, a coisa começava, normalmente, no Deck. Depois, logo se via no que dava. Se ficando no Estoril, provavelmente uma saltada até ao Ruína para jogar matraquilhos na cave, isto enquanto refinando a arte de aldrabar as mesas com cartões nas balizas para não deixar as bolas entrarem na máquina — quantos jogos dava cada moeda de 50 escudos? —, para, depois, já passada a meia-noite, ir dançar no Louvre, a discoteca do Hotel Paris. Mais velhos, também mais compostos, a alternativa era já ir a pé pela Marginal até ao Bauhaus, sempre sem descurar as raparigas do grupo, ou com quem nos cruzássemos, com quem se poderia fazer par para poder entrar. Para finalizar a noite, já em plena madrugada, um clássico era o pica-pau do Tiny, ali na Rua da Polícia. E, claro está, tudo isto com o cenário sempre constante, ali ao lado, das Praias do Tamariz, da Poça ou da Azarujinha — de facto, éramos uns sortudos a viver dias maravilhosos, sem disso fazermos ideia.

Certo dia, em meados dos anos 90, os planos, por alguma razão, provavelmente financeira, incluíram umas latas de cerveja compradas na antiga Mobil que, depois, com a confiança de sermos mais de vinte a almoçar todos os dias da semana no Deck, nos demos ao luxo de ir beber para o final da esplanada, debaixo de uma árvore grande que ainda lá está — não lhe sei o tipo nem o nome, mas que larga umas bolotas rijas e pegajosas. A ideia não era nova, e o Sr. Vítor, o dono do Deck, sempre tolerara a coisa, afinal, vinte e tal miúdos garantidos a almoçar quatro dias por semana — às Segundas, o Deck fechava — davam jeito, e a esplanada era grande, estando raramente cheia.

No entanto, naquele dia, talvez irritado com qualquer outra coisa, o Sr. Vítor resolveu dizer-nos que não, que a coisa não podia ser assim. O mensageiro foi o Quim, o empregado mais novo do Deck e o natural elo de maior cumplicidade com a miudagem. Pouco mais velho do que nós, como que para comprovar a ligação etária, era normal ter uma piada debaixo da língua, por vezes picante, que contava sempre com gosto, enquanto nos dava cotoveladas e piscadelas de olho. Habituados a isso, estranhámos que, naquela noite, nos aparecesse macambúzio, senão mesmo encavacado. Pouco à vontade, meio balbuciante, por fim, lá nos explicou que o Sr. Vítor mandava dizer que não podíamos estar ali a beber cervejas compradas noutro sítio, pedia que pedíssemos alguma coisa. Éramos uns dez, talvez não tantos, já não me lembro bem, mas sei que fazíamos tempo para que chegasse o resto do grupo. Desprevenidos, ficámos a olhar para o Quim, claramente surpreendidos com a súbita despromoção e consequente perda de uma regalia que dávamos como adquirida. Passados uns segundos de silêncio, em resposta, um do grupo mais espevitado, refastelado na cadeira e cheio de preguiçosa insolência, lá lhe respondeu que, se era para pedir alguma coisa, então queria um café. Ninguém quis mais nada.

O Quim não respondeu. Virou-nos costas, agora mais hirtas, provavelmente aliviado da missão, e lá foi, imaginámos nós, buscar o café. Quanto ao grupo, dado o baixo custo da súbita taxação dos nossos direitos adquiridos, ainda que surpreendente e, quanto a nós, injusta, deixámos a coisa passar como um pequeno, e barato, sobressalto numa rotina que, até esse dia, nunca tinha sido particularmente afectada, nem nos piores dias de mau humor do Sr. Vítor. Não obstante, o mal-estar instalou-se. Depois, passam uns minutos, e nada de café. Por fim, já com a nossa plena atenção e curiosidade, como que espectadores de um filme onde éramos simultaneamente personagens, lá reaparece o Quim para vir ter connosco, mas não traz o café. “Olha, olha…”, e a tensão subia à medida que o Quim, agora parecendo uns bons centímetros mais baixo, encolhido, se aproximava. Não aguentando o suspense, ainda o rapaz vinha a uns três ou quatro metros de distância, e já alguém lhe perguntava pelo café. Ora, para escândalo de todos, respondeu-nos ele: “o Sr. Vítor manda dizer para irem buscar o café onde foram buscar as cervejas”. E, virando-nos as costas, foi-se embora.

O recado caiu como uma bomba. Desacautelados, agitamo-nos todos, indignados perante a infâmia que nos era imposta. “Então”, logo diz um, “mas a gente vem para aqui todos os dias, somos sei lá quantos sempre aqui a almoçar, deixamos aqui todo o dinheiro que temos ao pequeno-almoço, ao almoço e ao lanche e agora é isto?”. Concórdia geral. “Se é para ir buscar o café a outro lado, então vamos todos”, incita outro. Assentimento unânime. “Que vergonha, deve estar maluco o homem, tratar os seus melhores clientes assim, como se fôssemos uns pés descalços quaisquer que apareceram aqui pela primeira vez…”, exaltava-se uma outra voz — enfim, escândalo generalizado.

Foi assim que, com o significado apropriado aos momentos de grande significado histórico, nos levantámos e, profundamente ofendidos, alçámos as pernas sobre o varandim de ferro que separava o Deck do seu concorrente vizinho, o Yate, para trocarmos as cadeiras amarelas e mesas brancas da esplanada de um dos lados pelas mesas brancas com cadeiras azuis do outro. Fomos muito bem recebidos, senão saudados, pelo Sr. Rodrigues, um galego já velhote que falava um português perfeito, e que veio de imediato perguntar-nos se queríamos alguma coisa. Não fosse o Diabo tecê-las, pedimos logo o mesmíssimo café que nos havia sido recusado, o qual o Sr. Rodrigues prontamente aceitou sem mais exigências, tendo ainda tempo para, antes de se afastar e perante um grupo em silêncio, verificar se as latas que tínhamos connosco estavam cheias, levando as vazias consigo, para o lixo. Naturalmente, o silêncio deu lugar a encantamento geral, aquilo sim era serviço! Entretanto, mais alguns se juntavam ao grupo e, como será fácil de imaginar, não havia outro assunto de conversa, nem que fosse para explicar onde estávamos sentados. Assim, mal chegava alguém, logo se repetia a história — e, tal como todos os outros, logo se indignava também o recém-chegado.

O conflito, não obstante frio, silencioso, crescia agora à medida que os minutos passavam. O Sr. Vítor, de braços cruzados e cara de poucos amigos, olhava lá de longe, encostado à ombreira da porta do Deck. Já do outro lado da cerca, do Yate, de soslaio, nós espreitávamos, vigiávamos e, em voz baixa, em pequeno comité, conspirávamos. Exigia-se acção, vingança e compensação. Ora, a medida desde logo proposta foi a evidente: os almoços passariam a ser tomados no Yate. O senão, e que alguém relembrou de imediato, era o facto do bitoque do Yate custar 800 escudos, mais 100 que o do Deck, o que representava, no final de uma semana, e por simples despeito, um compromisso ainda significativo. No entanto, retorquiu outro, os 100 escudos até acabavam por valer bem a pena porque o bitoque do Yate era de vaca, ao contrário do de porco do Deck. E tinha mais batatas fritas, acrescentou alguém. Além do mais, como todos sabíamos, o molho também era melhor. E foi assim, em minutos, que se decidiu que nos mudávamos de armas e bagagens para o Yate, alterando-se, com um estalar de dedos, num fogacho, uma tradição de décadas nos Salesianos do Estoril. Assim se decidiu, assim aconteceu, e nem à Quarta-Feira, o dia em que o Yate fechava, demos a mão à palmatória — a partir dali, sempre no Yate e às Quartas aproveitava-se a folga para ir comer uma pizza ao Don Formaggio.

Assim se passaram alguns anos. Pelo caminho, foram ficando outros momentos dignos de registo, como, por exemplo, o dia em que no Deck ainda choviam pingas quando no Yate já não. Que me lembre, foi a única vez que vi o fim da chuva e, momento épico de grande regozijo, foi mesmo ali naquela divisória de ferro pintada de azul — os deuses davam-nos razão na contenda com o Sr. Vítor. Noutra ocasião, motivo de orgulho meu, bati, ou melhor, estabeleci, com a anuência de todos, o record de permanência na esplanada do Yate — isto apesar de continuarmos a chamar-lhe “Deck” — tendo chegado após o jantar e saído apenas depois do almoço do dia seguinte. E nunca estive sozinho, apenas que foi variando a companhia. Em boa verdade, apesar da polémica, nada mudou verdadeiramente nas nossas rotinas, salvo a esplanada e o restaurante a que pedimos serviço. Com o tempo, o Sr. Rodrigues, o Sr. Fernando e o grande Silva, a equipa de empregados do Yate, passaram a ser personagens permanentes, fiéis, sempre acompanhando os miúdos que, conhecendo desde os 14 ou 15 anos, foram vendo crescer, depois ir para a universidade, começar a trabalhar, aparecerem com as respectivas e respectivos namorados e namoradas, até, ao final de algum tempo, já com os filhos — muitos deles alunos agora também nos Salesianos do Estoril.

Mas voltemos atrás, à rebelião contra o Deck. A verdade é que a coisa também não ficou só por ali, pelo nosso grupo e pelo nosso ano. Na escola, os anos lectivos passaram e, porque é normal que os mais novos sigam os mais velhos, não apenas a decisão pegou, pelo menos durante bastante tempo, como a própria narrativa dos eventos, por alguma razão, passou a merecer o estatuto de evento histórico, pelo menos ali naquele canto do pequenino mundo onde crescemos. Nesse aspecto, há um episódio que, pelo menos da minha parte, merece destaque. Creio ter sido algures por 98 que, acompanhando uma namorada, fui a um jantar de aniversário de uma amiga dela onde não conhecia rigorosamente mais ninguém. Fiquei ao lado de um tipo simpático que, como eu, e tal como me foi de imediato explicado, “era de Cascais”. “Ah é?”, interessei-me, “então e de onde”, perguntei. Era de S. João. E eu? Eu era do Estoril, e depois lá surgiu a habitual referência aos Salesianos, “ah, andavas nos Salesianos?”, pergunta ele, “andava, pois”, respondo, e logo ele me diz que, se eu tinha andado nos Salesianos, então isso queria dizer que costumava ir ao Deck.

Na mouche, pensei eu, e logo lhe disse que sim, que era isso mesmo, horas e horas passadas no Deck, apenas para, dada toda a história que aqui se conta, logo corrigir, “quer dizer, Deck, Deck mesmo, isso não, nós parávamos era no Yate, que fica ao lado”. O interlocutor, creio que entretanto já se tinha apresentado como Miguel, ficou curioso, “por que não o Deck?”. E, pronto, satisfeito por haver tema de conversa num evento onde não conhecia ninguém, lá lhe contei a novela toda do café, não me poupando a nenhum pormenor, e terminando, ufano, com a moral da história: “sei lá quanto é que o Sr. Vítor perdeu em almoços com o ter-nos mandado ir buscar o café onde tínhamos ido buscar as cervejas”. Como se, perante o clímax narrativo, lhe notasse na cara algum trejeito, ou expressão, que não decifrei bem e que não era de todo a habitual, perguntei-lhe se ele conhecia bem as Arcadas. Ao que ele me responde, “sim, sim, conheço muito bem o Deck. É que, sabes, o Sr. Vítor é o meu pai”.

Nesse dia, obviamente, quem aprendeu a lição afinal fui eu: o mundo é um penico e, com desconhecidos, o melhor é guardar as histórias para mim. Sorte a minha, no final, porque a questão toda só serviu para nos rirmos um bocado. Aliás, falando em riso, como sabemos, quem ri por último, ri sempre melhor e, aqui há uns anos, o Sr. Vítor acabou a comprar o Yate e comemorou a sua vitória final transformando o eterno concorrente directo no jardim de cerveja Deck-Beer. A esplanada agora é toda una, a cerca de ferro já não está lá, isto ao contrário do Silva que lá continua a gozar com a malta jovem, a servir bitoques, pregos e bifanas, apenas que agora também sabido e conhecedor de cerveja. E é precisamente o Miguel, um tipo impecável e que, com o passar dos anos, se reconhece perfeitamente como sendo a cara chapada do pai, que expandiu o negócio e produz a cerveja artesanal agora ali vendida.

Nem tudo é perfeito, no entanto. Para grande consternação deste pequeno nicro-cosmos no qual, durante tantos anos, representou um papel tão icónico, o Sr. Vítor deixou-nos em 2023. Quando soube da notícia, infelizmente já com algum atraso, não consegui deixar de recordar com ternura esta nossa desavença, coisa de miúdos, mas uma história que ficou para contar, porventura esta crónica para escrever. Foi uma triste notícia, um motivo de pesar e de saudade por todos aqueles anos onde, fosse no Deck, fosse no Yate, nas arcadas do Estoril fizemos a nossa casa. A esse pesar, admito, juntei-lhe algum alívio por, nos entretantos destes anos todos, quase trinta, ter tido ainda a oportunidade de, em muitas e diversas ocasiões, visitar o Deck, o original, e trocar, já como homem e adulto, duas ou três palavras com ele.

Aqui há uns dias, de passagem pelo Estoril, fui lá ter ao Deck com uns amigos. Quem nos serviu as cervejas foi o Quim, que lá continua também com a mesma farda e com o mesmo ar jovial, agora acrescentado de umas quantas rugas que lhe decoram a cara. Cheguei primeiro e apenas passados alguns minutos de me ter sentado é que apareceu o meu insolente amigo que naquela noite, com o seu pedido atrevido, acabara por espoletar esta história toda. Mal chegou, perguntei-lhe se queria uma cerveja. Ele, que vinha apressado, sentou-se, pousou o telemóvel de última geração em cima da mesa e, de casaco de pele, sapatinhos de camurça com atacadores e ar todo bem-posto na vida, traçou a perna, disse olá ao Quim, e explicou que, sim, que queria uma cerveja, mas, se ele não se importasse, que lhe trouxesse primeiro um café.