O chamado caso Mesquita Guimarães é absolutamente fascinante porque traduz bem a mudança de ar do tempo que, à semelhança de outros países, começa a ocorrer em Portugal. No improvável caso de alguns leitores não estarem ao corrente do caso, a situação resume-se em poucas palavras. No tempo de Passos Coelho foi criada uma disciplina opcional de Cidadania e Desenvolvimento no 2º e 3º ciclos do ensino básico. Mais tarde, já no governo de Costa, a mesma foi tornada obrigatória. Os conteúdos da disciplina são altamente heterogéneos e, na verdade, dão enorme discricionariedade ao professor para escolher o que pretende abordar. Mediaticamente, tem sido dada enorme ênfase à componente sobre o racismo e sobre direitos LGBT que, afirmam alguns sectores, não devem ser ensinados às crianças na escola.

Há duas coisas que quero deixar assentes sobre este caso. Em primeiro lugar, em minha opinião, independentemente da posição ideológica da família e da sua opinião sobre as ditas aulas, os pais não devem instrumentalizar os filhos em guerras culturais. Na medida em que os pais ainda têm o poder legal de tomar decisões pelos filhos, entendo isto como uma instrumentalização. Em segundo lugar, sou radicalmente contra a existência deste tipo de disciplina, na medida em que se prestam ao veicular de um conjunto de valores que derivam das preferências políticas do legislador. Não interessa que eu considere que é importante que as crianças devam ser sensibilizadas e perceber o quão nocivos são o racismo ou a homofobia. Não sabendo quem estará amanhã no governo, se comunistas ou fascistas, prefiro retirar ao Estado a prerrogativa de educar crianças num conjunto de valores tutelados centralmente.

