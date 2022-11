Na história da literatura há provavelmente mais textos escritos que tratam a estupidez como estúpida, mas a excepção também existe—nem sempre a tolice tem de ser uma maldição. “O Elogio da Loucura” talvez seja daqueles exemplos mais imediatos quando, também para criticar a arrogância de um tipo de poder (neste caso, o religioso), Erasmo de Roterdão recomenda não sermos sábios o tempo todo. Só uma pessoa pouco inteligente toma a inteligência como uma chave que lhe abre todas as fechaduras da vida.

Nas linhas de Erasmo não fica complicado entender que, se fôssemos assim tão desprovidos de loucura, a sociedade como a conhecemos desapareceria. Como é que os amantes se amariam se não negligenciassem, mais activa ou passivamente, os lapsos uns dos outros? O mesmo se aplicaria à generalidade das amizades e de todas as relações significativas em que o segredo parece estar também nesse interessante cultivo de minimizar as incoerências lógicas das pessoas que consideramos. Fôssemos nós tão inteligentes como gostamos de nos julgar e a sociedade desabava num gargalhada cruel diante do absurdo constante da nossa tolice.

Num artigo de 2016 na revista Atlantic, David H. Freedman pegava no mesmo assunto de outra maneira. O texto chama-se “The War On Stupid People” e nele escrevia que, se comparássemos nos Estados Unidos a última década com a de 50 do século passado, concluiríamos que vivemos tempos difíceis para ser estúpido. Ou seja: antes ter um Q.I. mediano ou inferior não interferiria grandemente com uma existência recompensadora mas agora abriu a época de caça à estupidez: “As pessoas que mais facilmente se atiravam de uma ponte do que usariam um termo pejorativo para raça, religião, aparência física ou deficiência, não hesitam em chamar estúpido a alguém: de facto, depreciarmos abertamente os outros por serem “estúpidos” é um passo automático em quase todo o tipo de discussões.”

Ainda no mesmo texto, Freedman nota que a inteligência, além da crueldade, pode também não ser tão profissional assim: “o professor da Harvard Business School, Chris Argyris, sugere que as pessoas inteligentes podem dar os piores empregados, em parte porque não estão habituados a lidar com o fracasso ou com a crítica. Múltiplos estudos concluem que os recursos interpessoais, a auto-consciência, e outras qualidades “emocionais” prevêem melhor um desempenho profissional forte do que a inteligência convencional.” Ser demasiado esperto pode ser uma burrice.

