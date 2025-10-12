O Presidente da República, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, na sua eterna, porém terminal, função de ‘Rei Sol’ de Belém, tem o hábito de soar o alarme com a solenidade de quem já sabe que a sua voz ecoa mais como um sermão de fim-de-ano do que como um apela prático. O seu recente pedido de “acordos alargados” para garantir a sustentabilidade do país não é um desejo natalício antecipado, mas sim um atestado de falência do regime. É a confirmação solene de que o sistema político, no seu epicentro nevrálgico em Lisboa, já não consegue operar sob as regras básicas da responsabilidade. Em vez de avançarmos, contentamo-nos em discutir as tricas partidárias e as “bandeiras fraturantes”, perpetuando o tédio institucional. A política de hoje, tal como a administração oitocentista criticada por Eça de Queirós, deixou de ser a arte do possível e converteu-se na arte da distracção e da inacção elegante.

A tragédia reside no colapso do modelo tradicional de alternância PS/PSD. O bipartidarismo faliu, deixando um vazio institucional que foi prontamente preenchido por um coro de forças centrífugas. Estamos mergulhados na instabilidade crónica, evidenciada pelas sucessivas dissoluções. Se o bipartidarismo morreu, o seu cadáver foi ocupado pela “Palhaçada Hodierna”, onde a política se tornou um “reality show” de espectáculo performativo e busca incessante por ruído. A justificação para estes acordos, baseada na fragilidade de uma “democracia muito jovem”, funciona como uma elegante desculpa para a imaturidade crónica da classe política. A fragilidade democrática não é apenas temporal; é ética e administrativa. E, numa inversão trágica, é o topo que está a apodrecer a base. A crise política nacional tem um impacto directo e destrutivo na gestão autárquica. Os autarcas, obrigados a lidar com problemas reais e não com a “coisa panfletária” de Lisboa, vêem-se reféns da desordem que se desenrola no Parlamento.

Neste circo, a distribuição de culpa não se limita a uma cor. O Partido Socialista assume-se como o Grande Arquitecto da Instabilidade, utilizando o tacticismo eleitoral de forma cínica para precipitar crises, demonstrando uma assustadora (e contínua) falta de sentido de Estado. O seu Secretário-geral gasta mais energia a questionar a idoneidade do adversário do que a propor soluções para o SNS ou a habitação. Este tacticismo manifesta-se também na política local, como no caso da suspensão da decisão sobre o novo hospital do Oeste, onde um estudo técnico foi deitado fora por bairrismos e cálculo autárquico imediato.

O Chega, por sua vez, prospera exactamente nesta falência. O seu sucesso depende de se manter fora da responsabilidade governativa e deste discurso bairrista, cíclico e imprudente. O seu interesse não é resolver os problemas, mas manter a ferida aberta para capitalizar o descontentamento. Entrar num acordo de regime seria a morte política para quem depende da revolta.

E não nos esqueçamos da Esquerda “a sério”, que contribui activamente para a “palhaçada” através da polarização ideológica extrema. A política externa foi transformada em teatro eleitoral. Trocam o pão pelo circo, desde que o circo seja em Gaza e o palco seja a TV. A utilização do caso da frotilha (como correctamente ensina a Professora Doutora Aline Beuvink) humanitária é paradigmática deste desvio de mandato: A Dr.ª Mariana foi sufragada e eleita para defender os interesses do Bloco no parlamento, não fora dele.

A coligação AD/PSD, ao tentar afirmar-se como uma força centrada na acção prática, vê o seu caminho severamente condicionado por uma oposição que sistematicamente escolhe a distorção sobre o debate sério. A polémica em torno do conceito de renda acessível é o exemplo perfeito: uma ferramenta técnica de política pública foi transformada num slogan fácil de atacar, desviando a atenção do mérito da medida para uma caricatura da mesma. Tecto máximo significa isso mesmo: tecto máximo.

O custo final deste espectáculo é material e sente-se no terreno: a paralisia administrativa. O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) é a metáfora perfeita para este colapso executivo. A sua “máquina pesadíssima” está a deixar as Câmaras Municipais “à beira de um ataque de nervos”, arriscando-se a não aproveitar fundos europeus por mera inércia. A crise em Lisboa força o Poder Local a entrar no mesmo tacticismo eleitoral, preferindo a inauguração da rotunda a um planeamento estratégico de longo prazo. Se há uma máxima que resume a gestão pública lusa, é o aforismo “Procrastinare lusitanum est”.

A única dignidade que resta está no poder local. É no terreno, longe das chancelarias de caciques e dos debates estéreis sobre barquinhos e moralizações, que a luta pela habitação e pela saúde se trava. Se os partidos em Lisboa não conseguem falar de salários, SNS ou habitação porque estão demasiado ocupados a atirar lama uns aos outros, que deleguem o trabalho para quem está no terreno.

A única coisa que conseguem consensualmente é a palhaçada. É tempo de reerguer a dignidade da política. Que os senhores se lembrem: há vida para lá da Betesga e o povo quer soluções, não circos.

O Presidente da República, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, na sua eterna, porém terminal, função de ‘Rei Sol’ de Belém, tem o hábito de soar o alarme com a solenidade de quem já sabe que a sua voz ecoa mais como um sermão de fim-de-ano do que como um apela prático. O seu recente pedido de “acordos alargados” para garantir a sustentabilidade do país não é um desejo natalício antecipado, mas sim um atestado de falência do regime. É a confirmação solene de que o sistema político, no seu epicentro nevrálgico em Lisboa, já não consegue operar sob as regras básicas da responsabilidade. Em vez de avançarmos, contentamo-nos em discutir as tricas partidárias e as “bandeiras fraturantes”, perpetuando o tédio institucional. A política de hoje, tal como a administração oitocentista criticada por Eça de Queirós, deixou de ser a arte do possível e converteu-se na arte da distracção e da inacção elegante.

A tragédia reside no colapso do modelo tradicional de alternância PS/PSD. O bipartidarismo faliu, deixando um vazio institucional que foi prontamente preenchido por um coro de forças centrífugas. Estamos mergulhados na instabilidade crónica, evidenciada pelas sucessivas dissoluções. Se o bipartidarismo morreu, o seu cadáver foi ocupado pela “Palhaçada Hodierna”, onde a política se tornou um “reality show” de espectáculo performativo e busca incessante por ruído. A justificação para estes acordos, baseada na fragilidade de uma “democracia muito jovem”, funciona como uma elegante desculpa para a imaturidade crónica da classe política. A fragilidade democrática não é apenas temporal; é ética e administrativa. E, numa inversão trágica, é o topo que está a apodrecer a base. A crise política nacional tem um impacto directo e destrutivo na gestão autárquica. Os autarcas, obrigados a lidar com problemas reais e não com a “coisa panfletária” de Lisboa, vêem-se reféns da desordem que se desenrola no Parlamento.

Neste circo, a distribuição de culpa não se limita a uma cor. O Partido Socialista assume-se como o Grande Arquitecto da Instabilidade, utilizando o tacticismo eleitoral de forma cínica para precipitar crises, demonstrando uma assustadora (e contínua) falta de sentido de Estado. O seu Secretário-geral gasta mais energia a questionar a idoneidade do adversário do que a propor soluções para o SNS ou a habitação. Este tacticismo manifesta-se também na política local, como no caso da suspensão da decisão sobre o novo hospital do Oeste, onde um estudo técnico foi deitado fora por bairrismos e cálculo autárquico imediato.

O Chega, por sua vez, prospera exactamente nesta falência. O seu sucesso depende de se manter fora da responsabilidade governativa e deste discurso bairrista, cíclico e imprudente. O seu interesse não é resolver os problemas, mas manter a ferida aberta para capitalizar o descontentamento. Entrar num acordo de regime seria a morte política para quem depende da revolta.

E não nos esqueçamos da Esquerda “a sério”, que contribui activamente para a “palhaçada” através da polarização ideológica extrema. A política externa foi transformada em teatro eleitoral. Trocam o pão pelo circo, desde que o circo seja em Gaza e o palco seja a TV. A utilização do caso da frotilha (como correctamente ensina a Professora Doutora Aline Beuvink) humanitária é paradigmática deste desvio de mandato: A Dr.ª Mariana foi sufragada e eleita para defender os interesses do Bloco no parlamento, não fora dele.

A coligação AD/PSD, ao tentar afirmar-se como uma força centrada na acção prática, vê o seu caminho severamente condicionado por uma oposição que sistematicamente escolhe a distorção sobre o debate sério. A polémica em torno do conceito de renda acessível é o exemplo perfeito: uma ferramenta técnica de política pública foi transformada num slogan fácil de atacar, desviando a atenção do mérito da medida para uma caricatura da mesma. Tecto máximo significa isso mesmo: tecto máximo.

O custo final deste espectáculo é material e sente-se no terreno: a paralisia administrativa. O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) é a metáfora perfeita para este colapso executivo. A sua “máquina pesadíssima” está a deixar as Câmaras Municipais “à beira de um ataque de nervos”, arriscando-se a não aproveitar fundos europeus por mera inércia. A crise em Lisboa força o Poder Local a entrar no mesmo tacticismo eleitoral, preferindo a inauguração da rotunda a um planeamento estratégico de longo prazo. Se há uma máxima que resume a gestão pública lusa, é o aforismo “Procrastinare lusitanum est”.

A única dignidade que resta está no poder local. É no terreno, longe das chancelarias de caciques e dos debates estéreis sobre barquinhos e moralizações, que a luta pela habitação e pela saúde se trava. Se os partidos em Lisboa não conseguem falar de salários, SNS ou habitação porque estão demasiado ocupados a atirar lama uns aos outros, que deleguem o trabalho para quem está no terreno.

A única coisa que conseguem consensualmente é a palhaçada. É tempo de reerguer a dignidade da política. Que os senhores se lembrem: há vida para lá da Betesga e o povo quer soluções, não circos.