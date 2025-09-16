Em Agosto o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) emitiu um parecer histórico que poderá marcar um ponto de viragem no modo como o direito internacional encara as alterações climáticas. A corte máxima das Nações Unidas determinou que os Estados têm obrigações legais vinculativas de proteger o sistema climático, e que o incumprimento dessas obrigações pode constituir um ato internacionalmente ilícito. Trata-se de uma decisão que transcende o simbolismo jurídico e coloca sob intenso escrutínio os esforços de simplificação regulatória que hoje se desenham em Bruxelas.

O parecer surge a pedido de pequenos Estados insulares, que enfrentam na linha da frente os efeitos da subida do nível do mar, mas a sua abrangência é universal. Pela primeira vez, é consagrado juridicamente que o dever de mitigar as alterações climáticas não é apenas um imperativo ético ou político, mas uma obrigação legal que decorre do direito internacional, incluindo os tratados ambientais multilaterais e, de forma cada vez mais clara, do próprio direito dos direitos humanos.

A decisão do TIJ afirma, de forma inequívoca, que existe um direito humano a um ambiente limpo, saudável e sustentável. E que esse direito impõe deveres concretos aos Estados: prevenir danos ambientais graves, adotar medidas de mitigação e adaptação proporcionais e eficazes, e garantir que terceiros, incluindo empresas privadas, não contribuam para a destruição ambiental sem responsabilização. Não cumprir é, doravante, mais do que uma falha moral: é uma violação jurídica com consequências potenciais.

Ora, quando esta interpretação ganha força de lei, a União Europeia parece ensaiar um perigoso passo atrás. Em nome da “simplificação”, o pacote legislativo apelidado de “Omnibus” propõe flexibilizações e adiamentos de normas ambientais e de sustentabilidade corporativa que foram arduamente negociadas nos últimos anos. Entre as propostas, estão o alívio das exigências de reporte climático, a redução do número de empresas sujeitas a diligência devida ambiental e a diluição de obrigações vinculativas nos planos de transição.

A tentação do retrocesso é evidente: num contexto de pressão económica, guerras comerciais e competição geopolítica, alguns setores veem na desregulamentação ambiental uma tábua de salvação. Mas o parecer do TIJ torna claro que essa via pode ser legalmente insustentável. Ao enfraquecer regras que visam proteger o ambiente e os direitos humanos, os Estados-Membros da UE arriscam-se a violar obrigações internacionais, e o próprio direito da União, que incorpora o princípio da integração ambiental e estabelece metas obrigatórias de redução de emissões.

Além disso, qualquer retrocesso em matéria ambiental terá de respeitar o princípio da não regressão, segundo o qual as normas de proteção não podem ser enfraquecidas sem justificação rigorosa e proporcional. Ou seja, Bruxelas e os governos nacionais terão de provar, perante cidadãos e tribunais, que desmantelar obrigações climáticas é necessário, proporcional e compatível com o estado de direito. Isso é algo que dificilmente se sustenta num momento em que a ciência exige mais ambição, e não menos.

Esta nova moldura jurídica, traçada pelo TIJ, reforça também o poder dos cidadãos, das ONGs e até de países terceiros para questionar judicialmente políticas e práticas que atentem contra a integridade climática. Não é descabido imaginar que, nos próximos anos, vejamos tribunais europeus ou mesmo nacionais anularem legislação ou licenças com base na sua incompatibilidade com os deveres ambientais agora reforçados por esta decisão.

Num plano mais estratégico, esta decisão terá igualmente implicações diplomáticas. A UE tem liderado, com razão, a diplomacia climática global. Criou instrumentos robustos, entre outros: os critérios de taxonomia sustentável e a Lei do Clima. Essa posição de liderança moral e normativa confere-lhe influência, mas também responsabilidade. Se optar agora por afrouxar compromissos, arrisca não só a sua credibilidade externa, como também a coerência interna do seu projeto político.

É neste contexto que devemos entender a decisão do Tribunal Internacional de Justiça como um alerta e uma oportunidade. Um alerta para os riscos legais e políticos de abandonar a ambição climática. Uma oportunidade para reforçar o compromisso europeu com a justiça intergeracional, a ciência climática e o primado do direito.

Não há simplificação possível que justifique ignorar a urgência ambiental. E não há “desburocratização” legítima quando ela serve de pretexto para abdicar da responsabilidade de proteger o bem comum. A decisão de Haia lembra-nos que o clima já não é apenas uma questão de política pública, é uma questão de justiça. E a justiça, quando proclamada pela mais alta corte do mundo, não pode ser ignorada sem consequências.