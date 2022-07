Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Profissionalismo. É a palavra que me ocorre para qualificar a decisão do Presidente da República e do Primeiro-Ministro de cancelaram viagens ao estrangeiro para ficarem em Portugal a acompanhar as questões dos incêndios. Profissionalismo. Ou cagufa. Enfim, na prática não interessa se tivemos um vislumbre do primeiro, ou uma pouco surpreendente manifestação da segunda. O que interessa é que Marcelo e Costa coincidiram na tomada de uma boa decisão. O que é de assinalar, pois creio tratar-se de um estreia desde que ocupam os respectivos cargos.

A decisão de Costa não ir a Moçambique e Marcelo não ir a Nova Iorque acabou por nem ser muito complicada de tomar. Teria sido muito mais doloroso caso fosse Marcelo a abdicar de uma visita com o intuito de estreitar os laços diplomáticos da sua pança e seios com as praias de águas quentes de Moçambique. Sendo a visita a Nova Iorque acredito que não estivesse na agenda do Presidente da República exibir-se apenas de shorts em Times Square ao lado do Naked Cowboy. Acho eu, que não percebo nada destas coisas do protocolo.

