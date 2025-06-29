A ordem de Trump para bombardear o Irão enquadra-se na forma como a administração norte-americana divide o mundo em zonas de influência. Geralmente olhamos para Trump e vemos um narcisista que não mede o que diz. Apesar de não estarmos longe da verdade, esta é mais do que isso. No meio das tiradas sem nexo há um fundo de racionalidade e lógica que nos ajuda a perceber o que aí vem.

É nesse sentido que dois ensaios na edição da ‘Foreign Affairs’ de Maio/Junho, sobre as alterações no equilíbrio do poder, constituem um bom contributo. Um descreve a forma como a Administração Trump divide o mundo em blocos, sendo cada potência responsável pela gestão da sua esfera de influência. A autora do texto chega a comparar o equilíbrio actual com o saído do congresso de Viena, em 1815. O então Concerto da Europa, no qual os estados mais poderosos aceitaram e reconheceram as esferas de influência dos restantes, transformou-se agora num concerto do mundo, ou num concerto de Trump, com o presidente dos EUA preparado para, com a China e a Rússia, dividir o planeta em blocos dentro dos quais cada um destes três domina sem oposição dos outros dois.

O segundo texto trata do regresso da diplomacia, fruto da substituição do liberalismo internacional pela realpolitik, num processo que coincide com o fim da ordem unipolar dos EUA. A partir do momento em que os norte-americanos reconhecem que a sua vontade não se impõe aos outros em todos os lugares, mas que terá de ser negociada por via diplomática, o tempo da sinalização de virtude feita com a força das armas tem os dias contados.

É esta visão do mundo que explica a facilidade com que Trump entregaria de bom grado a Ucrânia à Rússia e que poderia fazer o mesmo com Taiwan, em benefício da China. Os dois textos são interessantes porque analisam de forma pragmática a política externa de Trump. Um pragmatismo que lhe permitiu deixar o tom mais confrontacional, que assumiu para com a China entre 2016 e 2020, para ser agora mais cooperativo e aceitar que Pequim aja livremente dentro da sua zona de influência, desde que não se intrometa nos assuntos norte-americanos. Se o princípio fosse aplicado à letra Putin faria o que quisesse na Ucrânia, Xi Jinping com os Uigures e em Taiwan e Trump na Venezuela e na defesa de Israel.

O busílis da questão é que a realidade não é assim tão linear. Os blocos têm fronteiras onde as potências se digladiam, o próprio equilíbrio entre as potências não é estanque e a qualquer momento podem surgir novos actores internacionais. Assim, é provável que a Rússia pague na Ásia Central a sua tentativa de expansão para ocidente, bastando para isso que a China decida cobrar pelos favores prestados; a qualquer altura um dos blocos ganha preponderância sobre os demais e vai querer tirar partido da sua vantagem; será perfeitamente natural que a Índia reclame a sua quota-parte de influência e a EU ainda pode ultrapassar os constrangimentos que a limitam, caso se atenuem as diferenças entre o endividamento francês e a contenção orçamental alemã. Por fim, os povos nas zonas fronteiriças podem insurgir-se: não tivesse a Ucrânia resistido em 2022, e atacado as bases áreas russas em 2025, e teria sido sacrificada no altar da alta diplomacia.

Entretanto, a Europa cinge-se a ser um mero espectador. Talvez seja tempo de os europeus lidarem com Trump com frieza em vez de com indignação. Podemos dizer que a forma como a administração norte-americana olha o mundo é rude, mas é forçoso reconhecer que a ordem liberal do pós-Guerra Fria só foi possível através da imposição por via da força da vontade de um Estado. A partir do momento em que ordem internacional se torna multipolar é porque chegou o tempo da diplomacia. Não deixa de ser curioso como a paz kantiana que os europeus tanto prezam não era mais do que a imposição da lei do mais forte através da força das armas, fosse por via de ameaça ou por intervenção militar directa dos EUA. Por alguma razão Metternich, que acreditava na diplomacia, fez o que pôde para modernizar o exército austríaco e Kissinger nunca desligou os esforços diplomáticos da pressão militar.

A Europa vai ter de se afirmar se não quiser ficar na fronteira entre blocos que EUA, Rússia e China estão a traçar. Por enquanto, o cenário não é simpático, para não dizer assustador: a Europa perdeu a batalha tecnológica e a indústria que lhe resta está obsoleta. A Alemanha, que é o motor europeu, até pode apostar no investimento militar para compensar o que vai perder no sector automóvel. Sucede que a indústria militar não cria riqueza produtiva e, se não for um pólo de inovação por si só, é um modelo esgotado à partida. No Concerto de Trump, inspirado no consenso nascido no Congresso de Viena em 1815, o continente europeu arrisca-se a ser retalhado como a África foi em Berlim, em 1884-85. Seria o século XIX no XXI. Uma ironia histórica deliciosa não fôssemos nós as vítimas.