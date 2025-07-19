Regressado das termas e antes ainda de dar início às suas férias, encontrei o Cónego Jeremias muito interessado na actualidade nacional.

– O Senhor Cónego teve notícias sobre os mais recentes julgamentos mediáticos?

– Que remédio, pois a comunicação social não fala de outra coisa, embora tanta publicidade não convenha à administração da justiça, que deve ser exercida num ambiente de serenidade e ponderação. Este “circo” montado à volta da operação Marquês e do julgamento da comediante da Rádio Renascença não favorece uma decisão isenta,pois cria um clima emocional que pode interferir na decisão final. Também não me parece correcto que os réus se sirvam da comunicação social para se pronunciarem sobre os seus casos, que devem ser julgados no tribunal e não na praça pública.

– De todos os modos, estará de acordo em que o julgamento da operação Marquês já tardava …

– Sem dúvida! Foi há uma década que o principal arguido esteve nove meses detido, em Évora, pelas razões que o levaram agora a ser julgado. Ora, se há dez anos já havia suspeitas que justificassem essa medida extrema de coacção, especialmente gravosa tratando-se de um antigo primeiro-ministro e ex-líder de um dos maiores partidos portugueses, é porque esses indícios eram graves e evidentes e, por isso, não se explica que o julgamento tenha demorado tanto. Das duas uma: ou era inocente e, então, a sua detenção foi injusta, ou então é culpado, e deve ser julgado pelas razões que obrigaram à sua reclusão.

– Parece que o próprio fez tudo o que pôde para evitar o julgamento, talvez na esperança de que os delitos de que era acusado prescrevessem…

– Devem-se dar, a todos aqueles sobre os quais recai uma suspeita de crime, todos os meios processuais necessários para a sua defesa, mas sem permitir que os mesmos sejam usados como manobras dilatórias, nem permitir que, por esta via, prescrevam os delitos sobre os quais há fortes indícios. Um tal uso e abuso dos recursos permitidos pela lei penaliza os mais pobres, que não têm a capacidade económica dos que gastam fortunas com incidentes. Uma tal prática devia ser severamente punida, mas sem deixar de salvaguardar os legítimos direitos que devem ser reconhecidos, num Estado de Direito, a todos os cidadãos.

– Recorda a parábola do juiz iníquo …

– Com efeito! E olhe que, como esse juiz demorava tanto a fazer justiça, se calhar era português …Mas note uma diferença significativa: enquanto a viúva da parábola evangélica queria que o juiz, apesar de iníquo, fizesse justiça, o principal arguido na operação Marquês parece querer exactamente o contrário, o que, obviamente, não abona em seu favor. Qualquer pessoa injustamente acusada deseja ser julgada quanto antes, para provar a sua inocência, pelo que a atitude de tudo fazer para evitar o julgamento não favorece quem a protagoniza, pois pressupõe que teme uma condenação certa que pretende adiar até que os crimes prescrevam, ou já não possa ser responsabilizado pelo que fez.

– E no caso da comediante da Rádio Renascença?

– Não sou ouvinte habitual, nem conheço a peça que está na origem deste processo,mas uma rádio, como a Renascença, por ser católica, se deve pautar por uma maior exigência ética, nomeadamente no que respeita aos seus conteúdos. Se quiser ser um meio de comunicação como os outros, então deixe de se afirmar católica, mas se quiser continuar a sê-lo, não pode ser só de nome, mas sobretudo pelo modo como louva o Criador e honra o próximo, pois nestes dois preceitos se contém toda a Lei de Deus.

– Assim sendo, não lhe parece razoável na Renascença uma rubrica de humor?

– Claro que sim, mas com conta, peso e medida. Pode-se fazer humor sem faltar à verdade, nem à caridade.

– Há quem diga que o humor tem que ser ofensivo…

– Não me parece. Já não sei quando, nem onde, alguém, sabendo que eu sou gémeo de duas irmãs, mas que só elas são, obviamente,univitelinas, disse, com graça,que eu era falso até antes de nascer … Confesso que não me senti nada ofendido, embora essa afirmação talvez tivesse uma intenção pejorativa, mas que não só não me melindrou, como até me divertiu. Pode-se fazer humor sobre alguém sem o ofender, nem achincalhar, ainda que se refira algum aspecto eventualmente risível. Quando se recorreà ofensa, falta-se à caridade e, se quer que lhe diga, ao humor também, porque o insulto gratuito não tem graça nenhuma.

– E quando a ofensa é real e prejudica gravemente o ofendido?

– Não faz sentido restringir a liberdade de pensamento e de expressão dos artistas, como também não faz sentido outorgar-lhes uma especial imunidade: se, como qualquer outro cidadão, difamam ou caluniam um inocente, devem responder por isso.Mas, como é óbvio, não teria sentido processar um mágico, ou um ilusionista,por manifestamente enganar os espectadores, ou um actor de teatro, por estar a mentir!

– Quer então dizer que os Anjos têm razão?

– Os Anjos têm sempre razão, mas não esses, que não conheço,nem nunca vi actuar, mas os verdadeiros. Isso compete ao juiz averiguar, como é óbvio, mas se uma pessoa actua em público, essa intervenção é passível de juízos que a prejudicam economicamente, mas a culpa desse prejuízo não é imputável a quem fez a apreciação, se for razoável, mas a quem actuou de forma a merecê-la. Se um entendido em gastronomia faz uma crítica negativa, mas justa, a um restaurante, é óbvio que isso prejudica o negócio, mas a responsabilidade não será do crítico, mas do estabelecimento.Por outro lado, o valor astronómico da indemnização pedida não se justifica, nem sequer se a acusação for dada por provada. Temo que aqui se venha a cumprir o ditado popular: quem tudo quer, tudo perde!

– Quer acrescentar mais alguma coisa?

– O Papa Francisco todos os dias rezava a oração de São Tomás More, a pedir o bom humor, e o Papa João Paulo I dizia que uma boa anedota pode ser uma obra de caridade. Imagino o Céu cheio de pessoas alegres e bem-dispostas, porque todos os chatos devem estar – assim espero! – no inferno. Como dificilmente irei para o Céu pelos méritos da minha virtude, que é escassa, espero lá chegar pelo caminho do bom-humor, porque uma pessoa bem-disposta, como pode calcular, é inadmissível no inferno …