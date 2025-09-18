A escola portuguesa continua desenhada para alunos sentados. Horas seguidas em filas, virados para o quadro, com pausas curtas onde se espera que o corpo aguente imóvel enquanto a cabeça trabalha. Mas será possível aprender de facto assim?

Os resultados mostram que não. Portugal tem cada vez mais jovens ansiosos, cansados e com dificuldades de concentração. A Organização Mundial de Saúde alerta para níveis preocupantes de sedentarismo infantil. E, no entanto, a escola insiste em tratar o movimento como intervalo e não como parte da aprendizagem. A ciência também confirma isto. Em Portugal, uma investigação recente do ISCTE (2022) concluiu que os alunos do 1.º ciclo que praticam desporto obtêm melhores resultados a Português e Matemática do que os colegas sedentários. Num sistema escolar onde a cabeça é rainha e o corpo apenas figurante, milhares de alunos tropeçam não por falta de inteligência, mas por falta de espaço para se mover. Literalmente.

Como professora de Educação Física há duas décadas, vejo todos os dias o que os rankings e exames não mostram: o aluno que nunca acerta num passe mas sabe o nome de todos os rios da Península Ibérica; a aluna que decora equações de trigonometria mas hesita antes de saltar uma corda; jovens que brilham sentados, e murcham quando lhes pedem para se levantar.

O corpo também aprende. Aprende com o erro, com a repetição, com o equilíbrio, com a respiração, com o outro. Mas aprende também a ganhar confiança, a reduzir a ansiedade e a sentir-se melhor consigo próprio. Um inquérito da UNICEF Portugal (2022) revelou que 90% das crianças consideram que o desporto aumenta a sua confiança e 78% afirmam que reduz a ansiedade. Além disso, uma metanálise publicada na Frontiers in Psychology (2023) mostrou que programas de atividade física em contexto escolar aumentam significativamente a autoestima e o autoconceito de crianças e adolescentes. Também em Portugal, um estudo publicado em 2021, com mais de 500 alunos do 1.º ciclo, concluiu que quanto mais horas de prática desportiva, maior o autoconceito reportado pelas crianças.

A Educação Física é muitas vezes vista como disciplina menor, quase uma pausa no “ensino a sério”. Mas para muitos alunos é o único espaço onde conseguem brilhar, sentir-se competentes, libertar tensões, desenvolver autocontrolo, criar laços de grupo. A atividade física tem impacto na memória, na regulação emocional, no foco. E melhora até o rendimento em disciplinas nucleares — como já demonstram vários estudos.

Nos últimos anos tenho dinamizado o projeto Desporto Escolar Sobre Rodas, inserido na Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável 2020-2030, uma iniciativa do Ministério da Educação. Através da bicicleta, de gincanas e percursos de orientação, muitos alunos — inclusive os mais resistentes à atividade física — descobriram novas competências. Jovens com comportamentos desafiantes sentiram-se valorizados, outros ganharam confiança, e todos trouxeram mais energia para a escola.

Esta experiência mostrou-me algo simples: as escolas precisam de dar muito mais espaço ao corpo. Porque o movimento não é só recreio — é aprendizagem. Precisamos de mais tempos de Educação Física, mais brincadeiras nos recreios, mais jogos e atividades práticas no dia a dia. Espaços ativos onde se possa aprender em movimento: pedalar enquanto se treina a Matemática, percorrer circuitos virtuais para explorar a História, usar jogos motores para reforçar a Leitura.

Se há salas de apoio à Matemática e ao Português, por que não apoiar também os alunos com dificuldades motoras ou bloqueios na relação com o corpo? É tempo de pensar a Educação Física como parte do sucesso escolar — não como exceção. Este espaço pode ser também de coensino, onde professores de diferentes disciplinas trabalham juntos, de forma prática, próxima da realidade dos alunos.

O ensino do século XXI precisa de interligar corpo e mente. Não é apenas sobre melhorar notas, é sobre melhorar a presença dos alunos na escola. Sobre diminuir a distância entre os que sabem correr e os que aprendem a seu ritmo.

A Educação Física não é um intervalo na aprendizagem — é, muitas vezes, o seu ponto de partida. E cada escola deveria ser uma central de energia. Porque quando o corpo entra na aprendizagem… tudo começa a mexer.