Em tempos de avanços tecnológicos vertiginosos, é imperativo refletir sobre as conquistas civilizacionais que moldaram as sociedades democráticas. O Estado de Direito, conceito seminal introduzido por A. V. Dicey em 1885 na sua obra The Law of the Constitution, representa a supremacia da lei, a igualdade jurídica e as garantias contra arbitrariedades do poder estatal. Dicey postulava que a lei deve prevalecer sobre caprichos governamentais, limitando o poder dos governantes para evitar opressões. Estas conquistas, arduamente alcançadas ao longo dos séculos, surgem agora ameaçadas por sistemas como o crédito social, que minam os pilares da democracia sob o manto da modernidade.

O Funcionamento do Crédito Social

Implementado de forma notória na China, mas com ecos crescentes no Ocidente, o crédito social condiciona direitos fundamentais a pontuações algorítmicas e comportamentos “adequados”. Cidadãos alinhados com normas politicamente corretas acedem a privilégios; os dissidentes perdem liberdades básicas, como viajar ou aceder a empregos. Isto relativiza o Estado de Direito: direitos deixam de ser inalienáveis para se tornarem contingentes. A história alerta que ignorar isso normaliza a erosão social, confundindo controlo com proteção.

John Locke, em Dois Tratados sobre o Governo (1689), defendia que o Estado protege vida, propriedade e liberdade direitos inalienáveis. O crédito social ataca a liberdade, condicionando-a à conformidade. Immanuel Kant, em Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785), eleva a liberdade à dignidade moral: humanos são fins em si, não meios. Reduzi-los a dados algorítmicos viola esta autonomia.

A Vigilância Moderna

O panóptico de Jeremy Bentham, reinterpretado por Michel Foucault em Vigiar e Punir (1975), e aprofundado por Gilles Deleuze em Sociedades de Controle, descreve uma vigilância omnipresente que fomenta autocensura. Algoritmos monitorizam redes sociais e dados, introjetando medo: críticas ao governo podem custar “créditos” ou acesso a países. Quando o medo de pensar impera, o Estado de Direito colapsa.

Paralelos no Ocidente

Muitos dizem: “Isso só na China”. Engano. Um estudo de 2019 de Genia Kostka “China’s social credit systems and public opinion: Explaining high levels of approval” revela que 80% dos chineses aceitam a censura como “responsabilidade social”. Nos EUA, desde 2019, dados de redes sociais são exigidos para vistos; em 2025, revogaram mais de 300 por publicações nas redes sociais críticas ou pró-conflitos no Médio Oriente. Após o assassinato de Charlie Kirk a Procuradora-Geral Pam Bondi ameaçou punir críticas, sob pretexto de “responsabilidade”. Pós-11 de Setembro, leis antiterrorismo visaram dissidentes, violando o Artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

No Brasil, em 2024, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão do X (antigo Twitter) após a empresa não nomear representante legal no país, decisão que gerou bloqueio da plataforma por 39 dias, multas e ampla controvérsia sobre liberdade de expressão. Elites globais erodem liberdades em nome da “segurança”.

Conclusão

O crédito social viola direitos e liberdades e garantias. Ignorar a Magna Carta, Locke ou Dicey repete erros passados: quem abdica da liberdade por segurança perde ambas. Urge resistir a esta tirania tecnológica, reafirmando o Estado de Direito. Só assim preservamos uma democracia onde direitos não dependem de algoritmos, mas da essência humana.