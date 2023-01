Do princípio ao fim, o desgoverno de Portugal foi a marca do ano de 2022. As eleições de janeiro, na sequência do chumbo do Orçamento do Estado, deram uma inesperada maioria absoluta a António Costa. Tão inesperada que, passado quase um ano, o primeiro-ministro ainda não sabe o que fazer com ela. O Governo só viria a tomar posse dois meses depois, a 30 de março, devido à necessidade de repetição das eleições para os deputados do círculo da Europa, devido a irregularidades no processo eleitoral. A partir daí os casos e as demissões de ministros e secretários de estado sucederam-se. Nem o benefício mais imediato das maiorias absolutas, o da estabilidade, o primeiro-ministro consegue aproveitar. Desperdiçar estas vantagens, quando se vive em toda a Europa uma época de grande instabilidade, não tem desculpa.

O primeiro-ministro chama ‘casos e casinhos’ à instabilidade gerada pela sua liderança descuidada do governo. O que esteve na origem dos ‘casos e casinhos’ – as falhas nos serviços de obstetrícia, acusações de corrupção ou a falta de escrutínio na utilização de dinheiros públicos – são problemas gravíssimos e refletem debilidades estruturais das nossas instituições.

Infelizmente, os ‘casos e casinhos’ que têm assolado o governo no último ano não são espuma dos dias. Os ‘casos e casinhos’ refletem falhas institucionais que afastam a governação das correntes profundas que continuam a fazer divergir a economia portuguesa e adiam a definição da direção a seguir e das medidas a adotar.

A reflexão sobre a falta de rumo ou o desgoverno de Portugal no último ano fez-me regressar a três livros excelente livros que li em 2022.

