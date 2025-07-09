É com espanto que verifico a existência de vozes que entendem que quando os magistrados do Ministério Público (MP) reclamam e o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) decreta greve – todos contra a deliberação do Conselho Superior do Ministério Púbico (CSMP) que determina) a abertura do Movimento anual de magistrados, prevendo a agregação indiscriminada de funções e áreas jurídicas, numa amálgama sem paralelo -, estão a fazer política e atentam contra o Estado de Direito e a separação de poderes.

Deve ser incapacidade minha, mas então quando se combate uma decisão que impede as mulheres em idade fértil e os homens pais de nascituros de concorrerem a certos cargos e – pelo caminho, se atenta contra o princípio constitucional da igualdade – o papel do sindicato fica desvirtuado?

Quando se decreta uma greve porque uma deliberação destruiu o princípio da especialização na magistratura do MP e, consequentemente, comprometeu a capacidade e qualidade da resposta aos cidadãos – com irremediável prejuízo para a boa administração da justiça – o sindicato atenta contra a separação de poderes?

Quando se reclama contra uma deliberação que agregando tribunais geograficamente distantes impõe um incomportável prejuízo para os cidadãos – porquanto o tempo não estica e enquanto os magistrados transitam em viagens entre tribunais, obviamente não despacham processos – o sindicato está politizado?

Quando se impugna uma decisão que indica para “extinção” lugares de efetivos, atirando – num futuro certo mas temporalmente indeterminado – para a precariedade cerca de 85 magistrados do MP que todos os anos desconhecerão se vão exercer funções em Bragança ou em Faro, o sindicato atenta contra o Estado de Direito?

Quando se exige que o CSMP não se demita do seu dever de gestão, que não delegue nas chefias o poder de decisão sobre o ordenado que o magistrado aufere ou sofre as funções que irá exercer ou sobre a localização geográfica onde as prestará, está, também e sempre, a lutar pelos condições de trabalho dos magistrados.

Em suma, quando o SMMP defende o cumprimento da Lei e da Constituição da República Portuguesa, quando defende os direitos estatutários e constitucionais dos magistrados, quando afirma a usurpação de poderes do legislador pelo CSMP (que impõe ao MP uma organização judiciária que não existe na lei orgânica competente), quando pugna pela defesa de uma Justiça de Qualidade (que tem subjacente a especialização dos magistrados), quando recusa uma deliberação que não se encontra fundamentada e que não possui nem critérios lógicos nem homogéneos, quando critica uma decisão que extingue, de facto, a especialização dos Departamentos de Investigação e Ação Penal, etc., o SMMP, mais não faz do que cumprir a sua missão constitucional e estatutária. Mais não faz do que “defender os direitos e interesses” dos magistrados. Mais não faz do que “pugnar pela dignificação da magistratura do Ministério Público e pelo aperfeiçoamento e democratização do aparelho judiciário”. Mais não faz do que “acautelar e defender a dignidade e o prestígio da função dos magistrados do Ministério Público, pugnando pela criação das condições profissionais, funcionais, orçamentais e materiais aptas ao exercício qualificado da sua atividade e à qualidade da prestação dos serviços da justiça”.

Afirmar o contrário é desvirtuar o dever e a missão do SMMP – e pugnar por esta compressão dos deveres é destruir o sindicalismo e, pelo caminho, destruir uma das grandes conquistas da Revolução dos Cravos.