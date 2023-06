Um historiador observou recentemente que Dionísio I, o tirano de Siracusa na Sicília do fim do século V, tinha chamado a uma filha Aretê como compensação por ter uma mulher chamada Doris. Os nomes ‘Doris’ e ‘Aretê’ parecem incompreensíveis à maior parte dos leitores contemporâneos, que correm por isso o risco de não perceber as razões por que Dionísio terá feito o que fez.

É nestas alturas que precisamos de tradução. Acredita-se erradamente que a tradução consiste em encontrar palavras iguais em línguas diferentes, e que todos os termos de uma língua têm equivalentes em outras línguas. Mas traduzir é mais prosaicamente um dos muitos processos que usamos para tentar perceber coisas: e só muito raramente aquilo que se tenta perceber é uma palavra.

Aplicada ao problema de Dionísio a concepção errada de tradução não ajuda. A palavra grega ‘Doris’ diz-se em português ‘Doris’; as duas palavras são tão parecidas que não sabemos se são gregas ou portuguesas. ‘Aretê’ em grego, informam os dicionários entretanto, quer dizer virtude, ou qualidade particularmente excelente. A informação não ajuda porém a perceber o que se passou. Nenhum tirano português tentaria compensar o ónus de uma mulher chamada Doris chamando à filha Maria das Virtudes. Apenas com o dicionário não conseguimos explicar porque é que Dionísio achava que ‘Aretê’ compensaria ‘Doris;’ e sem essa explicação não percebemos nada da história que nos foi contada, isto é, não percebemos os motivos de Dionísio.

