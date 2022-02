Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Numa altura em que já se afiam as facas, é importante analisar os resultados dos partidos mais pequenos e o impacto da diminuição da abstenção no cômputo geral. Afinal, em quem votaram os 300.000 eleitores que em 2019 ficaram em casa, mas desta vez disseram presente?

No passado domingo, todos os partidos da chamada “direita” – à exceção do CDS-PP – aumentaram a sua base de eleitores face às últimas eleições de 2019.

O PSD, a IL e o Chega conquistaram a confiança de mais cerca de 600.000 portugueses face a 2019. Se retirarmos a este número os votos perdidos pelo CDS, continuamos a ter uma variação positiva de 470.065. São quase meio milhão de novos eleitores para a direita e isto sem contabilizar os resultados das coligações nas ilhas, que representam, ainda, perto de 80.000 votos.

A coroa da vitória, no entanto, acabou mesmo por ser entregue ao Partido Socialista, que canibalizou o BE e a CDU, através de um apelo ao voto útil ao qual o eleitorado da esquerda respondeu de forma favorável.

Para a CDU e para o Bloco de Esquerda, o momento é de reflexão. É que a terra com que construíram o monte que levou o PS ao céu sob a forma de geringonça, deixou para trás o buraco da sua sepultura.

De facto, se analisarmos os resultados da esquerda, verificamos que o Partido Socialista conquistou 380.000 votos face às últimas eleições. Juntos, o Bloco de Esquerda e a CDU perderam 345.000. Os 35.000 votos que faltam terão vindo do PAN, que perdeu mais de 84.000 votos face às legislativas de 2019.

Cristalizado há muitos anos, o voto na esquerda não parece ter vindo dos eleitores que habitualmente se abstêm e desta vez disseram presente. Ele apenas migrou, dos partidos que suportaram a geringonça, para o Partido Socialista.

Para o PSD, mesmo com um aumento no número total de votos, o resultado de domingo constituiu uma inegável derrota. Rapidamente, os nomes de Luís Montenegro e de Miguel Pinto Luz voltam a estar em cima da mesa como putativos sucessores de Rui Rio. Os próximos tempos serão difíceis e a perspetiva de liderar um partido que é oposição a uma maioria absoluta e sem ter escolhido a bancada parlamentar, não é animadora.

Procura-se a energia de Aníbal Cavaco Silva ou de Pedro Passos Coelho. E não se encontra. É preciso regressar às bases, às associações e ao tecido social. É preciso que a sociedade como um todo sinta que o PSD a representa.

Para ressuscitar enquanto partido de governação, o PSD precisa de voltar a valorizar os seus quadros, de forma que estes não encontrem guarida noutros partidos. Na verdade, os últimos anos roubaram ao PSD militantes de valor que não conseguiram encontrar dentro de casa o protagonismo que ambicionavam.

No Chega, nomes como o de Nuno Afonso, ou do próprio André Ventura, vieram do Partido Social Democrata. Também a Iniciativa Liberal integra diversos antigos quadros laranja, como é o caso de Rodrigo Saraiva, agora eleito deputado.

O trabalho começa de baixo, nas secções. Nos núcleos. A força de um partido mede-se pela força das suas bases.