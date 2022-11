Qual a importância do dia 1 de março de 2020 na história portuguesa? Provavelmente, muitos responderão que se trata do dia em que foi detetado o primeiro caso de COVID-19 em Portugal. Mas não é a única resposta. A outra é menos conhecida: neste mesmo dia, mais de uma centena farmacêuticos do Serviço Nacional de Saúde foram esquecidos e ficaram para trás.

Neste dia, 1 de março de 2020, entrava em vigor o Decreto-Lei n.º 6/2020 que define o regime jurídico da Residência Farmacêutica, tendo como objetivo a formação específica, teórica e prática no sentido de capacitar os farmacêuticos para o exercício autónomo e tecnicamente diferenciado, na correspondente área de exercício profissional – análises clínicas, farmácia hospitalar e genética humana.

O que prevê este Decreto-Lei? A possibilidade de os farmacêuticos que se encontrassem a exercer funções em serviços ou estabelecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde requererem o grau de especialista na respetiva área de exercício profissional, por equiparação à Residência Farmacêutica. Até aqui, tudo bem. Qual o problema? A data que possibilita o acesso a esta equiparação: 1 de março de 2020.

Como resposta à pandemia por COVID-19 foram contratados mais de uma centena de farmacêuticos para exercer funções no Serviço Nacional de Saúde. Sem medo, aceitaram o desafio, enfrentaram o desconhecido e garantiram cuidados farmacêuticos diferenciados a toda a população, tendo sempre com o utente como prioridade. E agora? São excluídos do processo de equiparação porque à data – repetimos, para que não se esqueça, 1 de março de 2020 – não se encontravam a exercer funções no Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, nem especialidade, nem contagem de tempo, nem acesso à carreira farmacêutica.

Eu sou uma desses cem farmacêuticos. Estou, estamos de mãos atadas: pusemos o utente em primeiro lugar…, mas a retribuição é sermos prejudicados por uma data meramente burocrática. Ou, de outra forma: fomos apagados desta história.

Assim, ressoa a velha e sempre atual pergunta: que fazer? Ficar ad aeternum sem acesso à carreira, exercendo como farmacêutica não-especialista, sem progressão na carreira? Sujeitar-me a um exame nacional para entrada na Residência Farmacêutica, perdendo todo o tempo de exercício e sem vaga garantida? Abdicar do meu local de trabalho, colocando em causa o funcionamento da instituição por falta de recursos humanos?

Para um problema, deve haver uma solução. A data de referência para acesso à Residência Farmacêutica deverá ser revista (ou, pelo menos, garantirem-se vagas extraordinárias de ingresso). Os colegas dos serviços regionais dos Açores e Madeira deverão ser incluídos no processo (sim, para estes, a geografia foi critério… de exclusão). Perguntarão alguns pela sustentabilidade económico-financeira. A resposta: nada muda. Estando já a exercer funções no Serviço Nacional de Saúde, não seremos uma nova despesa, uma vez que se nos for dado acesso à equiparação à Residência Farmacêutica o nosso salário não será aumentado.

No fim, importa-nos que os cuidados farmacêuticos sejam garantidos. Que os utentes tenham acesso à melhor prestação de serviços da nossa parte, com qualidade e segurança, mas se nada mudar não o poderemos fazer.

Eu quero ser SNS. Os farmacêuticos querem ser SNS. Mas teimam em não nos deixar.