O que é o «discurso do ódio»? Não existe. É uma invenção da extrema -esquerda portuguesa e dos sectores mais radicais e esquerdófilos do PS, cada vez mais numerosos, para justificarem a repressão e marginalização de quem não pensa como eles. Eles é que têm ódio à direita e nem é preciso ser de direita. Basta não seguir as patacoadas que apregoam.

Se pudessem silenciavam quem não pensa como eles ou seja, quem se atreve, p. ex., a defender que a imigração devia ser mais controlada como se verifica em qualquer país civilizado.

Nada disto me admira. Conheço a esquerda portuguesa demasiadamente bem para ter ilusões. É autoritária e totalitária, fiel à tradição jacobina que sempre a caracterizou. Não tem respeito algum pela direita ou sequer pela mera diferença. Se pudesse, perseguia-as, prejudicava-as profissionalmente, discriminava os seus filhos nas escolas, tributava-as em especial e insultava-as até à quinta geração. Não há nada de que o esquerdismo português não seja capaz.

Na falta de razões objectivas para continuar a apostar na palhaçada da tradicional luta de classes, em que já ninguém acredita, a esquerda nacional serve-se de tudo. Como carece de razões, inventa inimigos e atribui-lhes as mais cavilosas intenções. É preciso tocar a reunir. Quem não pensa como eles é para a esquerda nacional aquilo que o judeu era para os nazis. Os homens da primeira República tinham mais respeito pelo próximo, descontados os excessos afonsistas contra o clero pelos quais pagou muito caro. Mas, apesar disso, não chegaram aos extremos a que os esquerdistas chegam hoje. Lenine, que eles nunca leram, sabia muito bem que o radicalismo é a prova evidente da falta de razão.

O esquerdismo nacional nunca saiu do prec. Continua a pensar que é na rebelião que está a razão. É incapaz de viver em tranquilidade democrática. Se a AD ganha as eleições, é a democracia que está em causa e se o Chega vai aos 18% é o fascismo que está à porta. Se há portugueses que querem uma imigração controlada é o Estado-de-Direito que está em causa, se alguém o manifesta é porque odeia os imigrantes, e se não feminiliza o vocabulário é porque bate nas mulheres.

O esquerdismo nacional quer cavalgar as nossas cabeças. Como o proletariado não lhe deu razão e como a dogmática marxista já não pega arranja uns pretextos a esmo para sobreviver. É que quanto mais a história o vai remetendo para um lugar secundário mais em bicos de pés se põe a ver se nele reparam. Mas está condenado a pequenas causas. Já não fala em nacionalizações, nem na reforma agrária, nem no controlo operário nas empresas e calou-se quanto às comissões de trabalhadores, autogestão nem vê-la e as comissões de moradores que serviam apenas para denunciar ao partido que não fosse comunista, como em Cuba, também já não constam do cardápio do esquerdismo. Que há então? Já foram as touradas, já foi o achincalhamento da história do nosso país, hoje são os imigrantes. Amanhã será sabe-se lá o quê. Como o ambiente e a repressão da violência doméstica já foram, e bem, assimilados, já não podem facilmente dizer, não porque lhes falte vontade, que quem for de direita bate na mulher. Virá aí a animosidade contra as mulheres bonitas, logo anatematizadas como burras, o mesmo se verificando com quem vestir bem, o ataque à cultura difícil, logo considerada «elitista» e seguem-se os direitos dos animais e, quem sabe, até dos vegetais. Querem apostar? A imbecilidade esquerdista não tem limites.

Não os vejo preocupados com o lixo televisivo dos canais públicos e dos outros. Não os vejo indignados com a infantilização dos cidadãos portugueses, com a publicidade estúpida, com a baixa do nível do ensino, com a constatação oficial de que o português, mesmo que depois do ensino obrigatório, tem dificuldades em interpretar um texto simples, com o empobrecimento da nossa língua, com as regalias dos políticos e a respectiva impunidade. Pudera! É tudo farinha do mesmo saco, só que em diferentes versões. E quem denunciar estas realidades é obviamente «fascista».

Toda esta campanha é orquestrada por um jornalismo sujo, venal e vergonhoso que infesta as redacções dos jornais e das televisões. Felizmente que existem internet e redes sociais. São mais do que nunca indispensáveis no nosso país, verdadeira garantia da liberdade de expressão e de pensamento contra o abastardamento a que o esquerdismo nos quer obrigar. É nossa alma que ele quer.