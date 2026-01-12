A recente dissolução do Southern Transitional Council (STC) poderá ser lida apenas como mais um passo no caminho da normalização política no Iémen. Mas esta leitura revela-se simplista e falha em reconhecer as implicações regionais e o verdadeiro impacto geopolítico deste evento.

Porque a dissolução do STC não é uma ocorrência isolada, mas resulta antes do culminar de tensões entre dois países que durante anos, eram tidos como aliados naturais: a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. De facto, ambos os países partilham semelhanças significativas, sendo regimes autoritários pragmáticos, unidos contra o islamismo político e alinhados na contenção do Irão. Contudo, por detrás da cooperação formal, instalou-se uma competição pelo domínio regional, em que Abu Dhabi deixou de aceitar um papel subalterno face a Riade e passou a construir um eixo de influência próprio, frequentemente em choque direto com os interesses sauditas.

Essa rivalidade não se expressa em confrontos diretos, mas através de uma estratégia mais discreta e eficaz. Onde a Arábia Saudita procura previsibilidade e contenção de conflitos, os Emirados exploram a fragmentação como instrumento de projeção de poder através do financiamento de milícias e movimentos separatistas em pontos-chave do Médio Oriente e do Corno de África. E o palco central dessa disputa não se limita ao Golfo: vai da Líbia à Somália, passando pelo Sudão e pelo estreito de Bab al-Mandeb, uma das artérias mais sensíveis do comércio global.

Mas o exemplo mais claro desta tensão encontra-se no Iémen. Nominalmente, o conflito opõe os Houthis, apoiados pelo Irão, contra o Conselho Presidencial, apoiado por uma coligação liderada pelos sauditas e emiratis. Mas a realidade no terreno é mais complexa. O conflito trava-se (ou melhor, travava-se), de facto, entre três atores: os Houthis, as forças governamentais (apoiadas pelos sauditas) e o STC, apoiado pelos Emirados. Apesar de o objetivo oficial ser derrotar os Houthis, o STC e as forças governamentais têm objetivos fundamentalmente diferentes. Os primeiros procuram restabelecer o Estado independente do Iémen do Sul, que existiu até 1990. Os segundos querem um Iémen unificado sob a bandeira do governo reconhecido internacionalmente.

Esta divergência deixou de ser subtil a 30 de dezembro, quando a Arábia Saudita bombardeou um porto no Iémen que alegadamente continha carros blindados e material militar proveniente dos Emirados, destinado às forças separatistas do STC. Foi um aviso claro: os sauditas não vão tolerar que os emiratis armem movimentos que minam os seus objetivos estratégicos. Mas a mensagem foi igualmente clara do outro lado: os Emirados não vão simplesmente seguir a liderança saudita.

E o Iémen não é um caso isolado, pelo que vemos tendências semelhantes nos países referidos Líbia, no Sudão e na Somália. Em todos eles, os Emirados apoiam forças separatistas com pretensões de divisão territorial, que partilham da animosidade emirati a movimentos islamistas radicais. Este apoio poderia, à primeira vista, parecer enraizado em preocupações humanitárias legítimas. Afinal, quem não vê nos movimentos radicais islâmicos um mal a ser eliminado?

Mas esta leitura seria ingénua. A estratégia emirati não encontra a sua razão de ser em questões humanitárias ou de direitos humanos, apesar de por vezes os invocar como escudo retórico. É uma jogada puramente estratégica. Olhe-se, por exemplo, para o genocídio no Sudão, financiado em larga parte pelos Emirados através do apoio às Forças de Apoio Rápido (RSF), ou para as atrocidades na Líbia, onde Abu Dhabi apoia Khalifa Haftar numa guerra civil devastadora. Direitos humanos e preocupações sociais não fazem parte da equação. O que está em jogo é projeção de influência no Levante e no Corno de Africa e, como sempre, a exploração dos recursos naturais e das terras férteis destes países.

Nesta linha, parece haver também um outro denominador comum em todas estas intervenções: o foco nos países à volta do Golfo de Áden e do estreito de Bab al-Mandeb, uma via de trânsito absolutamente fulcral para o comércio mundial. Controlar ou influenciar os territórios que circundam este estreito é controlar uma das artérias mais importantes da economia global, permitindo a uma potência emergente na região como os EAU afirmar a sua crescente relevância geopolítica.

Os Emirados há muito que procuram estabelecer presença nesta região. A cooperação com as autoridades da Somalilândia é um exemplo claro. Israel reconheceu recentemente a Somalilândia como Estado independente, numa jogada que foi criticada pela vasta maioria dos países da região e pelos países árabes. O silêncio ensurdecedor dos Emirados — que evitaram qualquer pronunciamento — fala por si. Abu Dhabi não criticou porque não quis. E não quis porque beneficia diretamente deste reconhecimento, que legitima a fragmentação territorial de um país já instável e reforça a posição emirati na região.

O que vemos, em suma, é uma tentativa dos Emirados de saírem da sombra da Arábia Saudita e lutarem pelo lugar de potência dominante na península arábica. Fazê-lo através do financiamento de movimentos separatistas que põem em causa a coesão territorial de países já devastados por décadas de guerra não é, certamente, a maneira mais ética de o conseguir. Mas está a revelar-se eficaz.

E aqui reside a contradição fundamental entre as duas estratégias. A Arábia Saudita, sob MBS, procura estabilidade regional. Nos últimos anos, Riade tem-se aproximado do Irão, normalizado relações com o Qatar, tentado encerrar o conflito no Iémen. Porquê? Porque precisa de paz para se focar nas reformas domésticas necessárias para transformar o país no hub económico que MBS tanto ambiciona — ambição esta mais claramente corporizada na Vision 2030. Já os Emirados seguem exatamente a estratégia oposta. Enquanto Riade tenta reduzir frentes externas para ganhar previsibilidade estratégica, Abu Dhabi opera num registo diferente, explorando conflitos prolongados e autoridades fragmentadas como instrumentos de influência. Os Emirados parecem ter-se adaptado melhor a um contexto regional marcado por fragmentação e ambiguidade. A Arábia Saudita, pela sua escala e exposição, continua a depender mais de previsibilidade.

Foi precisamente esta dinâmica que operou durante largos anos no Iémen e que permitiu ao STC ganhar tanto protagonismo no terreno. Mas as incursões em dezembro que levaram as forças aliadas aos Emirados à fronteira sul da Arábia Saudita parece ter sido a gota de água. Foi apenas quando o STC se tornou uma ameaça direta à soberania saudita que MBS reagiu — não com mais diplomacia, mas com força militar imediata. E foi isso que funcionou. Após os bombardeamentos e a subsequente pressão militar e diplomática, os sauditas conseguiram a dissolução do STC e que o seu líder — Al-Zubaidi — fugisse do país.

Esta estratégia emirati não prosperaria num sistema internacional funcional. Mas esse sistema já não existe. Com os Estados Unidos cada vez mais orientados por cálculos transacionais e menos dispostos a arbitrar conflitos fora do seu interesse imediato, e com a União Europeia absorvida pelas suas próprias crises, abriu-se um vazio de poder. E esse vazio tem sido rapidamente ocupado por potências médias que passaram a operar com uma margem de manobra inédita. Etiópia, Israel, Ruanda, Arábia Saudita e Emirados tiram hoje conclusões semelhantes: o recuo das grandes potências não produziu estabilidade, produziu oportunidade; e o custo internacional do uso da força, direta ou indireta, é baixo.

Os Emirados perderam o STC, mas não perderam a estratégia. O recurso a movimentos separatistas e fragmentação territorial continua a ser uma ferramenta central da sua projeção regional. Mais do que um caso isolado, isto revela uma mutação mais profunda: num sistema internacional onde a autoridade se esvazia e a responsabilidade se dilui, a influência passa a ser conquistada não pela estabilidade que se constrói, mas pela instabilidade que se sabe explorar. É esta lógica, mais do que qualquer ambição nacionalista, que hoje redesenha o Médio Oriente e o Corno de África.