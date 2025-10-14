Trabalhamos uma vida inteira para ter uma casa. Para os portugueses, ela é mais do que paredes: é segurança, é futuro, é herança. Num país de iliteracia financeira, é quase o único investimento que parece seguro.

Mas, no momento da venda, surge o Estado. Já cobrou nos salários, já levou no consumo, já retirou nas poupanças no banco. E ainda assim estende a mão para ficar com parte da casa, como se fosse dele. Chama-lhe justiça fiscal. Mas é uma dupla cobrança. E, se houver mais-valias, ainda dita como devemos usar o dinheiro fruto do nosso trabalho e poupança.

É isso que queremos para a nossa vida? Um Estado paternalista, que diz a cada cidadão onde gastar o fruto do seu esforço?

Quando a fiscalidade trava a mobilidade

Hoje, quem quer vender um imóvel paga imposto sobre 50% da mais-valia, incluído no IRS com taxas que podem chegar a 48%. Só “escapa” quem reinveste tudo na compra de outra habitação própria e permanente de valor igual ou superior — ou, se tiver mais de 65 anos, em produtos financeiros para a reforma.

Mas a vida não cabe em regulamentos fiscais. Maria e João, casal com três filhos num T2 em Lisboa, querem mais espaço. Do outro lado, Leonor e José, com 60 anos, querem vender o seu T4, grande demais depois dos filhos saírem de casa. Gostavam de manter um T1+1 em Lisboa e investir na recuperação da casa da aldeia para passarem lá parte da reforma. Mas, por não terem 65 anos, não podem guardar a diferença como poupança. Resultado: ficam presos a uma casa que já não querem e a um sistema que não lhes permite planear livremente o futuro.

Ou pensemos em Sofia e Gonçalo, casal do Porto com 40 anos, que decide mudar-se para o interior à procura de melhor qualidade de vida para os filhos. Vendem o apartamento por 550 mil euros para comprar uma casa de 250.000€. A diferença seria o pé-de-meia. Mas não: o Estado retém 40 mil euros em impostos. Dinheiro que podia dinamizar o interior, mas fica bloqueado num sistema que só sabe arrecadar.

Estas histórias repetem-se todos os dias. Invisíveis, mas reais. E mostram o impacto de uma fiscalidade que, em vez de ajudar, trava a mobilidade habitacional e castiga quem tenta reorganizar a vida.

Actuar já: Desbloquear as 750.000 casas devolutas

É preciso coragem política, estabelecendo limites realistas e não moralistas. Porque não isentar de mais-valias todas as casas vendidas até 3 milhões de euros? E aplicar uma taxa fixa de 20% nas mais-valias das restantes? Seria simples, transparente e justo. O que não faz sentido é continuar com regras que discriminam por idade ou circunstância, como se uns fossem mais merecedores do que outros.

Todos pagamos impostos. Todos devíamos ter as mesmas regras.

E coragem para fazer o que é correcto: acabar com o IMT

E não é só nas mais-valias que o problema se coloca. O IMT — imposto sobre a aquisição da casa própria — já devia ter sido abolido. Qual é a lógica de tributar o direito a um bem essencial como a habitação? Este imposto alimenta esquemas paralelos, fomenta evasão fiscal do vendedor e só pesa no bolso do comprador. No fim, encarece casas, cria injustiças e corrói a confiança no sistema. Com a menor evasão fiscal e maior transparência, o Estado não iria arrecadar assim tão menos.

Se o governo quer realmente mais casas no mercado, precisa de largar o vício da arrecadação fácil e pensar nas famílias. Acabar com a dupla tributação sobre a poupança, rever as regras das mais-valias, abolir o IMT: medidas simples, rápidas, com efeito cascata no mercado. Mais dinamismo, mais mobilidade, preços mais justos, famílias mais livres para escolher onde e como viver.

Porque, no fim, a questão é esta: queremos um Estado que ajude os cidadãos a viver melhor — ou um Estado que fica sempre com a última fatia do esforço de quem trabalhou uma vida inteira?