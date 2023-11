A aurora de esperança do espaço político à direita do Partido Socialista foi efémera. Assistimos a sucessivos escândalos na última semana: desde as buscas a S. Bento, à triste tentativa de enquadramento pelo Primeiro-Ministro demissionário das ações investigadas, na sua residência oficial, passando pelas dezenas de milhares de euros encontrados no escritório do chefe de gabinete de António Costa, e pela indiferença de Galamba quanto à sua circunstância política.

Surgiu, para os partidos construtivos da área não socialista, uma oportunidade de ouro – apresentar uma frente eleitoral alternativa à estagnação socialista, verdadeiramente mobilizadora do eleitorado que sonha com um país que cresce, e que coloca as circunstâncias reais das pessoas acima da ideologia.

Esta frente eleitoral seria capaz de mobilizar um eleitorado muito superior às bolhas de cada partido, uma vez que se trataria da única plataforma que realmente poderia colocar termo à governação socialista, e, portanto, comportaria o voto útil à direita. Como consequência disso seria, também, capaz de contribuir para a despolarização da sociedade, ao esvaziar o discurso de quem, à direita, de uma forma bastante antipatriótica, vive na base da gritaria, do populismo, da demagogia e da divisão, sem apresentar soluções reais para o país.

No entanto, o líder do Iniciativa Liberal, o segundo maior partido deste espaço alternativo, já veio anunciar que não quer coligações e que irá a eleições sozinho; acabando com a hipótese de qualquer coligação dos partidos à direita; o que dá azo a que a esquerda, mais concentrada, saia favorecida pelo método eleitoral e consiga, pela quarta vez consecutiva, uma maioria parlamentar.

Desta forma, o Iniciativa Liberal demonstra que traz para o campo da sua ação estratégico-política a mesma linha filosófica que inspira o seu pensamento ideológico: a compreensão de que o indivíduo é um fim em si mesmo, e em si se realiza, sendo, quaisquer outras estruturas, como a comunidade local, ou o país, meros instrumentos práticos para atingir os seus objetivos próprios.

A indisponibilidade do Iniciativa Liberal, trata-se de uma ação egoísta. Demonstra que o partido está mais preocupado com a ausência de dúvidas da contribuição do PSD na reafirmação do seu crescimento, e com consolidar alguns nichos da sociedade como plataformas de apoio eleitoral, que com contribuir para um projeto patriótico baseado no que une o espaço político que realmente está disponível, e tem condições para mudar o rumo do país.

Neste sentido, embora não o seja no conteúdo, o Iniciativa Liberal comporta-se, no delinear da sua estratégia política, de forma semelhante ao Chega. Basta notar o risco de, no caso de o seu resultado ficar aquém da diferença necessária para a direita formar maioria, se manter como partido de protesto, sem grandes quadros com experiência governativa. Além de que pode, como referido, abdicar da possibilidade de retirar a maioria à esquerda – o que parece um cenário provável tendo em conta o empate entre o espaço socialista e não-socialista, com a desvantagem de o seu espaço ter um ativo tóxico a quem ninguém se quer associar.

Com este egoísmo político, Rui Rocha muda todo o decorrer de uma campanha que, em vez de mostrar maturidade de um único bloco capaz, perante a fragilidade do candidato socialista, e o vazio dos restantes partidos torna as próximas legislativas muito mais ideológicas. Cresce o peso, não só dos setores mais extremistas, como também dos partidos mais pequenos, que não teriam como eleger, em virtude da aliciante e oportuna ideia do bloco útil. O que o IL vê como uma oportunidade para crescer, poderá ser também um momento de exposição do que verdadeiramente é: não um partido que coloca as diferenças ideológicas de parte, para a construção do país com que os portugueses sonham, mas antes um partido preocupado com os seus resultados eleitorais, com a sua popularidade, com os lugares para o seu grupinho, enfim, com tudo, menos com Portugal.