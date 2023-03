Em A Grande História dos Mitos Gregos, Stephen Fry sugere que a visão de Prometeu como o pai da nossa civilização vai muito além da dádiva do fogo e encontra-se na própria ideia que o seu nome incorpora. Prometeu legou-nos a qualidade da premeditação, de sermos capazes de considerar esforços, trabalho e sacrifícios no presente a pensar no futuro: “O homem não lavra e semeia, não planeia e constrói, não armazena e troca a menos que seja capaz de olhar para o futuro.”

É essa motivação que nos impele, individualmente, a trabalhar: a de assegurarmos um futuro melhor para nós e para os nossos filhos. Este estímulo marcou as sociedades ocidentais desde as revoluções liberais e gerou, no século XX, condições únicas de crescimento económico que permitiram desenhar estados sociais assentes na redistribuição da riqueza e na promessa de possibilidades iguais de ascender socialmente.

Nesse sentido, a teoria de John Rawls, como quase sempre acontece na filosofia política, limitou-se a legitimar filosoficamente o consenso social das democracias liberais: a pertença a uma comunidade deve traduzir-se no compromisso de contribuirmos individualmente (através dos nossos impostos) para um sistema coletivo, que visa garantir a satisfação das nossas necessidades fundamentais, ao mesmo tempo que protege os mais desfavorecidos (que seremos nós, caso a vida não nos corra bem). É essa solidariedade comunitária que mantém a obrigação fiscal aceitável, muito mais do que uma mera análise do nível de tributação. (Este aspeto é particularmente evidente em Portugal: a maioria da população não se importaria de pagar o nível de impostos atual se os serviços fossem adequadamente garantidos pelo estado; é o nosso descontentamento perante a crescente degradação dos serviços públicos que nos faz contestar o peso da tributação.)

