Quando a Irmã Isilda trocou a nossa Igreja por outra, meio zangada comigo, gostava de lhe ter agradecido por algo mas já não consegui. Uns tempos depois morreu. Durante o período que fez parte da nossa congregação, repetia o bem que eu ficava de gravata—acontece que só muito raramente eu usava uma. Claro que eu compreendia o que estava em causa naquele elogio selectivo: para ela, pregador sério era pregador engravatado. Uma vez subiu a parada e ofereceu-me duas gravatas. Senti-me na obrigação de as usar muito ocasionalmente, é certo, mas mesmo assim resisti e permaneci um pastor por formalizar.

Não terá sido o meu pescoço solto a determinar que escolhesse outra Igreja, espero (embora as pessoas troquem de pregador por todo o tipo de razões). O facto é que o tempo foi passando e, quem diria!, dei por mim, à chegada aos quarenta anos, a apreciar cada vez mais aquele gesto, até então apenas excepcional, de me engravatar. Fui-me engravatando e fui-me engravatando mas a Irmã Isilda já lá não estava para ver… Não sei se há parte de homenagem póstuma envolvida, mas hoje o raro é um Domingo sem gravata. Quase sempre que dou o nó, lembro-me da Irmã Isilda.

Quantos dos nossos pequenos rituais são reconhecimentos tardios das pessoas que não tiveram o tempo de os integrar? Há conselhos que só aceitamos quando quem os deu saiu de cena. Gosto de pensar que a eternidade também servirá para este tipo de ajuste de contas, não em relação apenas ao mal que fizemos, mas também em relação aos bens que só depois de uma demora foram feitos. Aliás, a eternidade é necessária também porque todo o bem e todo o mal do Universo têm um problema com as horas. Precisamos de um tempo sem tempo porque vezes demais o calendário reclama para si o monopólio de distinguir uma coisa bem feita da outra.

Foi um grupo pequeno que se juntou quando enterrámos o corpo da Irmã Isilda no Cemitério do Alto de São João. Pouca família, poucos amigos, sobretudo as pessoas da Igreja. Foi também pouco o tempo que levámos na cerimónia. Uma leitura bíblica, um par de orações e não me lembro se chegámos a cantar. O pastor da Igreja pela qual a Irmã Isilda tinha trocado a nossa deu-me a oportunidade de partilhar uma palavra e dirigi os presentes no Pai Nosso. Era meio da tarde de um dia de fim da Primavera e, terminado o funeral, decidi regressar à Lapa a pé. Tinha tempo para isso.

Agora que já não tinha como admitir junto da Irmã Isilda que a teima dela tinha mais futuro do que o passado tinha mostrado, podia atravessar lentamente toda a cidade. Não sei qual a vossa experiência com enterros mas, de um modo geral, ninguém sai com pressa de um cemitério—qualquer compromisso perde urgência e a nossa capacidade de questionar ponteiros aumenta. O excesso de pontualidade volta e meia é uma irritante presunção de que somos imortais.

Não é disparatado que os nossos atrasos nos biografem. Mas atrás de muitas das nossas chegadas tardias houve visões precoces que os outros tiveram. Fomos vistos antes de nós próprios nos vermos. Resistimos às sugestões alheias para, mais tarde (por vezes na aparência de ser tarde demais até!), as aceitarmos, num misto de arrependimento e prontidão. Hoje visto com gosto e gratidão o incómodo elogio selectivo da temperamental Irmã Isilda.