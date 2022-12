Vocês conhecem-no. Toda a gente o conhece. É aquele sujeito que aparece sempre que há uma câmara de televisão plantada algures. E que diz coisas sem nexo e sem parança. E que em geral ostenta um sorriso esquisito. E que se agarra a quem estiver nas imediações. E que adora tirar retratos. E que se despe à primeira oportunidade. E que suscita a alguns um sentimento entre a compaixão e o embaraço, o divertimento e a impaciência. Falo, deveria ser escusado notar, do popular Emplastro. Não me refiro ao sr. Nando, que é de Vila Nova de Gaia, costuma andar vestido, fala pouquíssimo e, que se saiba, não custa muito ao erário público. O Emplastro em questão mora em Belém, acode pelo nome de “prof. Marcelo” e, acreditem, é presidente da República. Vocês acreditam. A maioria de vocês votou nele. E por duas vezes.

Como é que nós – “nós” a nação, “nós” a sociedade, “nós” o colectivo raio que nos parta – descemos a isto? Como podemos achar isto relativamente “normal”, ou saudavelmente “normal”? Como é que isto é tolerável? Como é que o “presidente implausível”, na definição do Vasco Pulido Valente, é possível? Como é que não estranhamos o Emplastro de Belém, como estranharíamos, suponho, se víssemos o Emplastro de Gaia ser agraciado com o Nobel da Física? Como é que conseguimos desenvolver tamanha apatia? Como é que a realidade mais desvairada nos parece corriqueira e “habitual”? Como é que, repito, descemos a isto?

Dei por mim a marinar estes pensamentos pela enésima ocasião quando, após o jogo Portugal – Suíça, o prof. Marcelo surgiu imediatamente nos diversos canais a comentá-lo. À medida que o campeonato avança, o prof. Marcelo avança igualmente na frequência dos comentários, que entretanto já acontecem no fim, no início e no intervalo das partidas (caso a “selecção” atinja a final da competição, imagino que o homem se encarregue do relato completo para a RTP). E não são meras generalizações, estilo “Estou contente porque a equipa jogou bem”. Não senhor: são disparates detalhados, jogador a jogador, táctica a táctica, “incidência” a “incidência”. No pedaço que vi, terça-feira, terminou a esclarecer que iria enviar uma mensagem ao treinador e telefonar-lhe “às tantas da noite”. Depois sorriu. Depois inclinou-se para o centro da imagem até quase abalroar a repórter, talvez mortificado por ter de abandonar momentaneamente as objectivas. Na quinta-feira, regressou, especado ao pé do autarca lisboeta nas cheias da cidade.

O Emplastro de Belém materializa-se na bola, na praia, nas cheias se as cheias forem atribuídas às “alterações climáticas” e, afinal, no que não seja propício a criar polémica e onde a sua intervenção é insultuosamente inútil. Nos lugares e nos momentos que carecem de um chefe de Estado, é garantido que o prof. Marcelo não comparece. Os detractores que lhe questionam o discernimento não explicam esta curiosa habilidade para evitar chatices.

